专访黄台仰：日本需以德国经验为鉴看待台海

目前流亡德国的香港民运人士黄台仰，6月底出席东京的香港民主峰会，并在会后接受德国之声专访，他浅谈了这7年来的心境，并认为德国与日本作为世界第三跟第四大经济体，应该要分别守住欧洲跟亚洲民主自由的基石。

德国之声：您可以说明一下您在德国的近况吗？

黄台仰：我是2017年年底来到德国，今年的11月就满7年了。因为我在2016年的时候已经被抓，然后他们用“暴动”来举发我，在旺角事件后成为第一个香港的难民，现在算是安顿下来。虽然仍是难民身份，但已经日常生活都用德文沟通。

现在学校差不多要毕业了，过去几年我念政治学跟哲学，同一时间我也成立一个NGO叫“自由香港协会”，我们主要就是做跟政府与议员的联系，就是希望把香港的议题在德国可以维持在一个热度。

因为对比加拿大、英国，香港对德国其实是没有真的太重要，他们没有没有对香港太关注，2019年之前都是。英国毕竟是前宗主国，加拿大也有30多、40万人住在当地，所以他们的关注会比较大。但是德国没有（那么多），只有3000多港人。但是我还是认为德国很重要，所以就去努力，让香港的议题还是会被关注、被讨论。

对德国来说，香港的问题就是中国问题的一部分。譬如说新疆问题、西藏问题、台湾问题对德国来说，都是“中国问题”。然后香港问题大部分，他们重视的可能先是经济那边。

所以，如果我如今跟他们说香港，的自由、政治权利被剥夺，他们其实不会真的太重视了。他们比较重视香港能否持续作为一个经济中心的功用，但我会持续跟德国政界发声。

德国之声：您这次来日本有什么特别感触？

黄台仰：我第一次来日本是2014年，当时还不是民运人士。2019年反送中时也没机会来日本。但事件已经5年了，看到记者会还有那么多记者媒体，其实已经是比德国更重视些。3个月之前，当德国总理萧兹去中国的时候，我们香港人跟西藏、维吾尔，而还有另外一个人权组织，联合搞了一个记者会，但来的记者才十个，没有日本多。我的感觉就是大家还是对香港的运动、或是香港人过了5年之后的发展日本是有兴趣的。

德国之声：你们这次会私下跟日本政治家互动，他们有说他们特别关注你们的一些权益，或有实质给你们帮助？

黄台仰：没有，我没有直接跟他们聊这个，聊得也没有很深入。

如果在德国的话，当然德国政治家还是会关注香港，譬如说一些重要案件的发展，比如说黎智英、或是四十七人案。但是，对于像是香港未来民主运动的发展，德国政治家都已经没有太重视，是因为他们都知道国安法23条之后，空间都变小了。

日本想法跟德国是一样的，就是现在德国的经济依赖中国，所以如果我们去碰那条红线的话，就会被复仇，就会影响我们的经济，所以大部分的德国的政治人物跟日本也是觉得，那他们不要去碰一些比较敏感的话题，像是香港、台湾问题等等，那德国就可以继续赚钱。但是他们没有意识到的，就是这个经济的依赖，长久下去是会影响到日本跟德国的国家安全，我们在德国跟俄罗斯的关系，就是一个很好的例子。

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德国之声：除此之外，你觉得日本在亚洲的话还可以扮演什么样的角色？你会觉得跟日本可以在中国的问题上怎么积极表达自己的立场？

黄台仰：德国跟日本是世界第三跟第四的最大经济体，德国在欧洲扮演很重要的角色，就是尽量维持欧洲的安全、欧洲自由、民主的价值。日本过去是第三，现在是第四，但是还是在亚洲很强、很自由的力量。

所以在亚洲，我觉得日本应该要扮演一个对抗极权国家最大角色。它是亚洲最大经济体，都是位于自由、民主，同样重视普世价值，所以日本对整个亚洲重视自由、民主的人，都应该要给予支持。扮演龙头角色。

德国之声：您觉得日本这边有实际感受中国威胁吗？

黄台仰：我感觉好像日本这一边的人没有太了解中国的渗透与统战活动。2019年运动的失败不是因为示威，而是很早，可能中共建政前他们已经在香港有渗透了。他背后整个统计是很有系统，可以在不同的地方投放棋子，一定数量足够了后，就可以用很小很小的力量去动摇这个社会的基础，这就是“白蚁政策”。

香港就是在2019年的时候，看到从商界、政界、公民、社会每一个阶层都有他们的人，最重要的部分都已经被他们拿了，这就是很多年渗透结果。然后把大公、文汇报立场中立化，对外统战也是。我觉得中共未来对外只会愈来愈激进、有攻击性，这是一定的。

德国之声：您会怎么样给予日本目前内阁或政治人物建议？

黄台仰：我觉得德国可以借镜。那个时候德国想跟俄罗斯保持良好关系，希望可以买到便宜的天然气。另外一方面，冀望可以透过贸易慢慢改变俄罗斯，但是对于极权国家来说，他们绝不会改变的。俄罗斯真的是很好的例子，如同中国已经走过20多、30多年，只是走向愈来愈封闭。

所以希望日本要放弃“未来中国会改变”这个想像。譬如说中国打台湾，中国打台湾，大家知道可能只是时间的问题，打台湾的时候日本的企业必定受到压迫，那个时候对他们的经济的影响就会更大。德国是很好的例子，德国没有去分散能源的供应风险，当时美国曾经警告过能源不能过度依赖俄罗斯，但德国没有听，等2022年2月24号一开打时候，德国就已经没有其他办法，他们只能买很贵的油，经济的负担就变很大。

所以现在德国已经知道他们要慢慢减低对中国的依赖，日本也需要做这个事情。如果他们现在不降低依赖、那未来中国打台湾等，经济就会被掐住。

中国现在的算计就是，如果他能够让大部分全球的经济都依赖他，一旦打台湾，就算很短时间的制裁，但是因为大部分国家都依赖中国，所以都需要重新跟他们做生意。如果日本现在还是依赖在中国的产能，如果台湾发生事态，那可能好几年日本经济都会很差，这就是中国的算计。因此真的要长痛不如短痛，适时摆脱依赖。

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