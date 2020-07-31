专访黄台仰：即便被通缉 我也不会停止为香港倡议

德国之声：当你得知自己因违反国安法而被香港警方列入通缉名单时，你心里是怎么想的？

黄台仰：我从2017年11月逃到德国寻求庇护开始，就一直是一名逃犯。2019年5月我披露自己在德国获得庇护后，香港政府和香港警方便表示要追捕我，并威胁要透过国际刑警逮捕我。但直到现在，我在国际刑警的名单上还没有看到我的名字，这让我觉得逮捕我们并不是把我们六人列入通缉名单的主要目的。

我想，他们之所以出此下策，是为了阻止海外的香港人与国外的政治人物联系，也是为了阻止我们进行游说。在实施国安法後，我已听到很多海外香港人说，他们担心自己因在国外参与倡议活动，一进入香港便会被拘捕。

对我来说，我不怕这个法律，也不怕香港政府把我列入通缉名单。德国政府已经给予我政治庇护，所以我相信德国政府会继续保护我。德国外长马斯周五也宣布，德国政府将暂停与香港的引渡条约。这说明香港政府没有理由要求德国政府将我引渡回香港。

德国之声：你比其他流亡的香港人更早离开香港，可以请你形容一下流亡海外的生活吗？

黄台仰：作为一个生活在德国的香港人是一件很不容易的事。我必须学习语言，才能融入社会，也才能在德国生活。其次，去年「反送中」运动开始后，我一直在身为香港倡议者与在德国生活的香港难民这两个身份之间挣扎。

作为一个香港人，我不能不阅读有关香港的新闻，我也必须与香港的朋友和家人保持联系。我也希望尽力为香港做一些事情。另一方面，作为德国的难民，我应该在这里建立自己的生活，努力融入社会。我需要在这里工作和学习。我想，要在这两种身份之间找到平衡点是非常困难的。

虽然我的情况越来越好，但我认为自己仍需要时间调适，特别是在香港发生了这么多事情之後。

德国之声：您如何看待欧盟在香港议题上，对中国的所作所为所做出的回应？

黄台仰：一方面，我对德国和欧盟都缺乏具体的回应感到失望。我之所以决定逃往德国，是因为我认为德国有鉴於自身的历史，会把人权丶民主和自由放在经济利益之上。

但是，过去几个月，特别是在新冠疫情爆发后，我觉得德国在涉及香港和中国的问题上表现的非常保守。很多评论家认为，德国政府为了顾及经济利益，选择以软弱的态度面对中国。

另一方面，我也算是明白，欧盟和德国在经济上都依赖中国，即使他们已经意识到中国侵犯人权的行为，也需要一些时间来改变对华政策。我们不能指望德国和欧盟在短短几个月内就改变其中国问题上的立场。

我们可以看到，他们已着手推动部分改变。德国政府已经暂停了与香港的引渡条约，欧盟也发表了更多的声明，谴责中国在香港推动国安法。他们也开始讨论制裁中国的可能性。

尽管德国和欧盟在香港议题上一直有所保留，但我可以预见，他们最终还是会选择与自由世界一起面对中国带来的挑战。

德国之声：在你昨天发出的推特中，你谈到自国安法生效后，你没有对国外政治人物说过任何与港独有关的话，这让你认为港府对你的指控，是基于你在国安法生效前所做过的活动。你质疑，这与港府声称国安法没有法律追诉期的说法互相矛盾。你会如何运用这段经历向国际社会解释国安法的实际效力？

黄台仰：很明显的，中共或香港政府会用国安法来打压或起诉所有的异议人士，不管他们身在何处。即使香港政府说国安法没有追诉期，但这样的说法在我的案子上，证明是错误的。

他们还说，国安法只会用来对付被他们认定为 "恐怖分子 "的异议人士，而他们不会用这个法律来对付外国人。但是，当他们将你视为威胁时，他们就会用这个法律来逮捕你或者冻结你的资产。我想每一个在香港的人，不管是香港人还是外国人，都面临着同样的威胁。

德国之声：你对未来有什么计划？你会在德国持续倡议活动吗？

黄台仰：我永远不会为了逃避被北京锁定获释威胁而停止倡议活动。我仍然会继续做我一直都在做的事，无论他们会用什么罪名来威吓我，我仍然会直言不讳。

我现在在德国念书，并在一个叫 "受威胁之人协会 "的非政府组织做兼职研究员。我想我的任务将扩大到香港以外的议题，我的工作会关注任何在中国被打压的人。

此外，我与几位流亡的香港倡议人士也成立了一个信息分享平台，叫「避风驿」。我们希望通过分享我们在不同国家寻求庇护的经验，来帮助准备逃亡至海外的香港人。这将是我未来几个月的主要工作，我希望能与在不同国家的香港人群体建立更多的联系。

我可以预见的是，大部分香港人都会移居其他国家，所以如何保持现在的运动能量变得很重要。如何团结海外香港人，对香港人的海外社群发展将是至关重要的。

建立海外联系将是香港长期生存的生命线之一。我想很多香港人到了一个新的国家后，应该学习这个国家的文化和语言，才能融入这个社会。这样也可以让我们在这些国家获得更多的政治力量。

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