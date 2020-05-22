专访黄之锋：无惧国安法 跟习近平斗长命

德国之声：昨天看到北京推港版国安法的消息，你有什麽感受？

黄之锋：跟很多香港人一样，有点始料不及，需要些时间消化。以往经常聼国安法或者人大的批评，但想不到这麽快出现，而且是绕过整个本地立法程序，这是匪夷所思、闻所未闻的。

这明显是北京对香港民主派争取美国通过《香港人权及民主法案》，以及《逃犯条例》在国际压力下被逼撤回的一个报复。北京发动文攻武鬥对付香港人，武鬥用《反恐條例》、暴動罪对付示威者，文攻就用《國安法》整顿國際遊说工作。

德国之声：国安法主要针对四种威胁：颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动及外部干预。你去年争取美国通过《香港人权及民主法案》，被北京批评是勾结反华势力，是否担心国安法实施后会被捕？

黄之锋：其实昨天消息出来后，立即有网民问我会不会「走佬」丶「着草」（逃亡），但我觉得，对比起其他前綫抗争者面对三丶五丶十年的刑期，现在我不会想丶也不应该离开香港，现在要一起撑下去。

北京此举引发国际关注，美国在疫情严重的情况下也有十多位国会议员对此表态，未来数周的国际形势更加关键。如果离开香港是正中北京下怀，他就是想阻止你的国际连结工作继续推展。

德国之声：「反送中」示威者经常说要和北京「揽炒」（玉石俱焚），这次北京的做法可能导致美国终止对港特殊待遇，这是否真正「揽炒」？

黄之锋：不是，这绝对不是示威者所説的「揽炒」，而是北京的清算。

社会各界对揽炒的定义不同，北京和建制派说的「揽炒」是暴力，但我们说的「揽炒」，是指借助香港国际地位的贡柑向北京施压，要求他在独立关税区带来的自由，与威权管治之间二择其一。他要香港作为金融中心，让中国继续享有经济上丶红色资本的盈利的话，他就不能独裁。

现在北京撕破脸引入国安法，是为香港人提供一个助燃剂，只会增加国际关注，尤其是美国总统大选前半年更加关注香港。武汉肺炎爆发后，国际社会本来已经忘记了香港，也没有空间管香港，但现在弄成这样也不得不管。

延伸阅读：专访李柱铭：国际有道德义务替香港人民发声

德国之声：北京推港版国安法被指是反制美国，香港是否成为了中美之间的牺牲品？

黄之锋：现在很明显是中美角力，香港人一定是夹在中间。美国国务卿蓬佩奥周三（20日）刚讲完大规模拘捕民主派令华府质疑香港自治程度受威胁，不足24小时后北京就说要推国安法，又批评有外国势力干预。未来国际社会的关注和反应一定会以几何级数上升，如何增加抗争丶民主派的议价能力（bargaining power）是最关键。

德国之声：国安法消息一出，年轻人和抗争者有什么情绪？你预期抗争运动的下一步是什麽？

黄之锋：大家都很担心，不担心才怪。我觉得反而让大家回到2019年6月11日的气氛，就是6月12日（立法会恢复对《逃犯条例》二读）之前大家都不知道能否撤回。

本来抗争气氛随着疫情而降温，武汉肺炎爆发后大家基本上计划等到6月9日反送中一周年才出来，但北京政府带头重燃气氛，加速整场运动的发展，香港有可能重演2019年下半年的抗争运动。

如国安法实施，示威者的抗争成本必定会增加，但面对北京如此压迫，香港人更加有决心反抗。未来两天是国安法公布后首个周末，这周末的公众活动非常关键，我们密切留意警方会如何打压和清算。

延伸阅读：国际人权日：不放弃的香港青年示威者

德国之声：很多人说香港已死丶一国两制已死，香港人为什麽还继续抗争？

黄之锋：我们所认识的香港死了很久，一国两制也早已名存实亡。不过「着草」（逃亡）解决不到问题，正如去年《逃犯条例》前人们都讨论是否要移民、「着草」，但大家还是尽力而为希望促成转机。经历过去一年的洗礼，抗争已经成为香港人的DNA。

去年很多人说6月9日（首次百万人反送中大游行）是终局之战（end game），结果过了大半年也未终结，是一场无限之战（infinity war）。共产党一天还在，而且你跟它只隔着一条深圳河，你就注定跟它拉锯。

德国之声：香港人开始说要跟共产党斗长命，你觉得要抗争到什么时候？

黄之锋：从上世纪八九十年代、六四天安门屠城之後，大家已经开始讲要「和共产党斗长命」。

现在真的是和习近平斗长命，大家心知肚明以他的独裁专权，只要他一天还是中国主席，香港有民主的机会都是零。我们就看看香港千禧後的一代长命，还是习近平做主席做得长。这是香港年轻一代的决心，而且很多人比我更勇敢。

观看视频 00:59 分享 “你的罪名是因为你叫黄之锋” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3S8Z8 “你的罪名是因为你叫黄之锋”

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。