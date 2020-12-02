专访：黄之锋坐牢的日子恐怕还会增加

(德国之声中文网) 德国之声：昨天宣判时，你在法庭上。能否告诉我们法院里面的情况？

何桂蓝：因为新冠疫情的缘故，昨天法庭只开放让一半的公众入内。法庭外聚集了很多人，另外也有约100名警察在场试图驱散人群。当法官宣判刑期的那一刻，现场群众都深感悲愤。

一些人开始高呼口号，指责法院做了错的判决。谁也没有想到黄之锋丶周庭与林朗彦会面对这么长的刑期。他们三人的罪名是煽动未经批准的集会，这在2019年之前的案件中属于轻罪，通常只会被处以数千港元的罚款或数周监禁。

现在他们面临的却是一年以上的刑期。很明显的，这已形成一个趋势，那就是法院正在增加对政治抗议者的监禁刑罚。他们会用任何罪名来对付示威者。

德国之声：在今年的民主派立法会初选中，你与黄之锋有密切合作。周三的判决结果对你来说意味着什么？

何桂蓝：从情绪上来说，昨天的判决对我来说是一个沉重的打击，因为黄之锋被判了超过一年的刑期。即使是之前没有犯罪纪录的周庭，都在法庭没有提供任何理由的情况下，被拒绝保释。

目前最令人担心的是，我们不知道他们在监狱里面临什麽样的待遇。最近传出越来越多关于被关押的政治犯遭受不公平待遇或酷刑的消息。黄之锋在刑期宣判前就已被单独监禁。

目前香港对犯人的基本权利，没有任何制度上的制衡和保障。我个人非常担心他们在监狱里受到的待遇。尤其因为他们是国际知名人物，我觉得这会给香港政府理由对他们增加更多的不当待遇。

从公众的角度来看，民主派的人对未来可能发生的事多少都做好了心理准备。即使判决刑期出乎我们的预料，但我们并非没有预料到他们三人会遭受迫害。当我站在法庭外，现场有几十名警察试图威吓群众时，我们仍然看到数百人试图表达支持黄之锋和周庭。

这些人都不是名人，他们只是一般民众。尽管香港政府以疫情为名颁布限制聚集的命令，他们仍然无所畏惧。我认为无论是民运人士丶政治人物或市民，仍有一种很坚强的精神，我相信抗议会持续下去。

德国之声：中国政府在香港实施《香港国安法》后，我们看到民主派过去仰赖的渠道都不存在了。黄之锋丶周庭与林朗彦被关进监狱後，香港民主运动感觉面对许多阻碍。妳认为香港的民主运动该如何走下去？

何桂蓝：我现在没有一个很全面的答案，但我看到的是，支持民主的人士仍在努力。他们继续挑战政府所设下的限制，直到他们的行为再度被政府禁止。比如说，我们失去了立法会这个平台，也失去了投票的机会，但我们仍然看到很多区议员试图在社区层面抵抗专制政权的管制。

我预测这些区议员会是下一批被迫害的对象。去年11月在选举中胜出的300多名民主派区议员现在正面临可能被取消资格的威胁。不过，他们仍然尽量利用剩馀的日子来抵抗政府的控制。我和很多民主派运动人士也仍在找寻其他方式来进行抗议。

我认为在专制政权的统治下，看到示威的渠道和路径被一一关闭是很正常的，所以我们需要用创意来应对。比如说，香港的黄色经济圈仍在持续发展，大家还在尝试用不同的方式来建立一个更大的黄店社群。

我们也没有放弃国际战线。罗冠聪和其他在海外的香港人仍在努力争取世界对香港局势的关注。尽管香港民主运动遭受到很多压力，政府也试图压制我们的声音，但我们仍在继续抗争。我们是唯一的反对声音，我们不会让中国压制我们。我们将继续发声。

德国之声：全世界都在密切关注黄之锋丶周庭和林朗彦的刑期宣判。你认为国际社会应该从周三的宣判中认知到什麽？

何桂蓝：我认为他们应该了解，今天的刑期不会是黄之锋短期内唯一必须面对的监狱刑期。他目前还面对其他控罪，所以在他服刑的13.5个月期间，黄之锋很有可能会被带回法庭接受其他案件的审判，他的刑期也可能因此而被延长。

我们谈论的不仅仅是一年多的刑期。我们担心的是，未来几年黄之锋可能都被关在监狱里。香港不只是一个时常出现令人惊艳的抗争手法的城市，香港也不是一个短期的问题。它将成为一个长期的问题。我希望无论国际地缘政治局势如何变化，国际社会都应该记得，有一个700万人口的城市目前正在被中国的专制政权迫害。

我认为国际社会已开始注意到，中国想向全世界输出他们的专制价值观，香港人正在付出血泪来警示国际社会。香港的情势不只是一天的头条新闻。香港人的苦难是真实存在的。黄之锋丶周庭和林朗彦不是香港唯一的政治犯。

包括我在内，目前有超过2000个香港人正在等待审判，另外有更多人已经被监禁了。这会是一个持续发展的问题，香港人需要国际社会持续支持。

何桂蓝是一名民主派运动人士，曾在2020年民主派立法会初选胜出，但在提名时遭取消资格。此前，她曾是BBC与立场新闻的记者。

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