专访：高考制度并非中国“内卷”的根源

德国之声：中国高考今年的报名人数再创新高，将近1300万；同时，国家统计局不久前发布的数字显示，全国青年失业率达到了20.4%，也是有记录以来的最高值。从这两个数字来看，能不能说中国社会的内卷程度在接下去一段时间还会加剧？

项彪：所谓内卷就是在没有很大收益情况下的激烈竞争，或者说用很大量的付出去争取一点点的回报，甚至一点回报也没有。而促使这种竞争的是近乎虚幻的希望。我觉得到一定程度会出现一个拐点，大家可能会放弃这种无限制的竞争投入。当然这会是逐步的，不可能全体中国青年一起这样做，我们猜测这会从机会最少的群体开始，他们会最先"躺平"。

回到你说的这两个数字：一个明确的结论倒并非内卷的强化，而是代表了一种抑郁、乃至幻灭的情绪，至少大家的挫折感会上升。大学的扩招已经饱和，高校的名额不太可能再增长，许多高中毕业生就会考不上自己理想的大学。假如进入了一所"二本"大学，他就会觉得自己整个的前途都很渺茫。在很多例子中我们都看到他们在整个大学阶段沉浸在抑郁、不甘的情绪中。当然还有一个选择，就是报考研究生，有些人甚至多次考研。尤其是那些"二本"大学生，他们很早就准备考研，因为他们觉得否则没有好的工作机会。这种"内卷"和以往有些不同：他们不再是觉得"内卷"能带来什么回报，而是越来越多地试图去逃避某些挫折。也就是说，驱动力不是希望，而是压力。从统计角度来看，最后必然有许多人是得不到所期望的回报，于是就产生了挫败感和幻灭感。20%的青年人找不到工作，就是说连内卷的机会都没有了。他们如何处理自己的生活？这会是一个新问题。

德国之声：出生在70、80年代的中国人，似乎很难体会到如今的年轻人所面对的激烈竞争压力。这尽管是一个主观感觉，但是确实是很多人都有的主观感觉。您能否解释一下这到底是为什么？

项飙：直观而言，这和1999年起中国大学大规模扩招有关。进入大学变得更容易了，但竞争却变得更激烈了。这就牵涉到一个概念：中国式内卷非常inclusive，也就是说非常具有"参与性"。扩招前的中国大学是走精英教育路线，尽管不公平，却有促成自我分化的功能：大家普遍觉得只有少数孩子适合上大学，大部分的孩子则应该另谋出路。这其实和德国有点像，当然中国的社会心态还是略微有点不同，考不上大学多少总是有点自卑。但不管怎样，不会所有人都往一条路上挤。而1999年扩招之后，社会上形成了一种风气，觉得人人都应该上大学，再加上独生子女的普遍化，家庭对于子女的投入显著增加。这又牵涉到中国经济也就是贫富差距问题。父母能够直观地感受到，能否抓住一个优质工作机会、能否进入所谓的"白领生活"，会在生活质量方面造成非常大的差异。出于对贫富分化进一步加剧的恐惧，父母就会不惜一切地对孩子进行投入，希望孩子能考上一所好大学。

德国之声：所以，您的主要观点就是，内卷程度加剧、竞争压力变大的重要原因就是贫富差距正在拉大？

项飙：这是很重要的一部分原因。但需要指出的是，如果我们做一个国际比较，就会发现大部分社会都是很不平等的。在这个背景下，中国社会的"内卷"又该如何解释呢？如果没有不平等，当然就不会有这种恐惧和焦虑，也不会有这种无限制的投入。但仅有平等，也不是充分条件。这里要分三点来讲：1.中国还留存有一些社会主义传统；2.八十年代的改革是普惠性的，成功地让社会全体都受惠于进步，因此让大家都有一种期待，即人人都应该受益于发展；3.尽管中国经济发展很快，但是社会意识方面、对多元价值的包容性方面，几乎没有进步。这就造成了全社会都抱定一个信心，想要考上好大学、要过都市白领的生活、要去一线城市等等。如果十几亿人都相信只有一种好的生活方式，那么这种同质化的思想就会与客观事实脱节。更进一步分析，其实十几亿人形成的这一同质化的社会意识，本质上是少数精英的意识，使得剩余的90%的人认为自己不值得以当前的生活方式去生活。这就造成了大多数人都对自己当下的生活从本质上不满意。我称之为"悬浮"状态，也就是对自我的否定。这是当前中国人焦虑的最主要原因，大家都千方百计想过上"别人的生活"。

德国之声：大家都争当"人上人"？

项飙：对。总而言之，大家都意识到贫富差距在加大，却没有去批判性地思索贫富差距拉大的原因和解决方法，反而纷纷希望自己能够在这个不平等的环境中得益，希望自己能比别人快一步、在不平等关系中成为"人上人"而不是留在下层。大家都在不断追逐成为"人上人"，而不思考背后的原因，也不思考如何在不成为"人上人"的情况下改变自己周边环境、改变自己生活方式。但是不可能人人都成为"人上人"，所以大家都很焦虑。

德国之声：如何改变这种局面？贫富差距、争当"人上人"之心态似乎都很难解决，让大家都接受"躺平"也绝非易事……

项飙："内卷"的对立面不是"躺平"，至少不应该是放弃式的"躺平"，因为努力还是必要的。放弃式"躺平"就是什么都不干，这个其实很难，只有那些在一线城市拥有多套房产收租的人方才能做到。而另一种"躺平"是退出式的，我称之为积极"躺平"，也就是说不参与这个"内卷"游戏，不削尖脑袋去争当"人上人"。虽然不放弃努力，但却有着别的思考，在解决生计的基础上寻找有尊严的生活方式，做那些自己觉得很有意思、别人也觉得很有意思的事情。所谓"退出"，就是要找到自己真正愿意做的事，想清楚以后扎实地去做。也许这会让人生活得相对清贫，但不会有意义方面的空虚感和焦虑感。当然，究竟应该如何生活，是一个非常微观的事情，只能从无数小事着手。宏观角度而言，我很难理解中国经济政策、难以揣摩上层决策者的意图以及中间执行者的想法，但至少一点是明确的：单纯靠经济增长速度来给大家希望、让大家闷头努力赶上前进的列车，这种状态已经无法维持。现在大家想要的是切实的前景，而不是想象当中的未来。这是一个宏大的理论命题，暂且不表。总而言之，中国需要从物质生产转变为以人为本的生产，这里包括关怀、娱乐、艺术、教育、休闲等多方面，有关"意义"的问题也会越来越重要。

这些问题其实有很强的政治含义。在一切以经济发展速度为重的年代，社会公正等成为了闲暇时分的边角料议题。而如今，非经济问题的重要度显著上升，它牵涉到许多问题，比如人的精力如何分配？人的精力其实是最重要的社会资源，我们愿意在哪些事情上分配精力？在物质生活自动化程度越来越高的时代，精力分配的问题将愈发重要。所以我认为，针对"内卷"，没有直接的解决方案，不可能通过某套政策去解决，关键还是大家要有意识去进行讨论，探索式地改变自己的生活方式，依靠的是公共参与式的自我改变。

杭州的一所中学 (2018资料图)

德国之声：也就是说，您不认为通过高考制度的某些改革来缓解社会的"内卷"？

项飙：很难通过某些针对高考制度的技术性调整去缓解"内卷"。假设我们现在完全放弃高考，而是搞大学自主命题、学生主动申请，只会导致"内卷"更加严重。届时肯定会冒出来许多教大家怎样写简历的公司，还有些公司会组织中学生去参加志愿者活动、帮你写好相应的简历。因为中国民众对于高校功能的认知普遍是：大学给予的是文化资本；大家会想"我进了北大、清华，整个人就不一样了"。而在德国，高校则没有这种光环，我认为这是德国比其他国家做得好的地方。进了高校只不过说明这个孩子更适合理论思考，并不意味着高人一等。另外，中国社会对于大学的等级化观念根深蒂固，几乎找不到任何社会力量去反对这种等级化，政府自己也反复说打造世界一流大学，造成所谓的211、985高校努力保护自己的地位，毕业出来的学生也努力维护这种光环，强化等级区分。吊诡的是，"二本"大学、非精英的大学生，也对北大、清华有着崇拜的心理，没有自主的话语体系。

这就回到了我们之前所说的中国式"内卷"的全民参与性。大家都认同同质化的一种观念，很愿意把所有事情都进行高下优劣的排列，当然这和权力制度不无关系。各个高校存在的意义不在于自己分别在干什么，而是"我比你更牛"，"我比你更有光环"。从"精力分配"角度来说，"进入光环"这件事最能调动中国人的心态。至于"进入光环"本身对于自己、别人、社会有什么意义，则很少有人过问。如果这些东西不改变，那无论在什么考试制度下，大家最关心的始终会是"进入光环"应该用什么手段。那么多人处于单一的评价体系下，竞争必然非常激烈，令人焦虑。

德国之声：在中国的社交网站上，我们注意到不少网民认为，中国社会"内卷"的根源在于人均经济资源太少，所以要改变老牌发达国家制订的国际经济分工的游戏规则，从而把"蛋糕做大"，在世界层面上解决中国社会的"内卷"。这种说法有没有道理？这又是否会造成中国式"内卷"溢出到国外的危险？

项飙：所谓"外溢"风险，一种是中国人出国后把"内卷"文化带到外面，迫使外国人也只能以"内卷"来竞争。还有一种是随着中国经济影响力扩大，迫使非洲人或者欧洲人也开始"内卷"来保持竞争力。中国制造业的发展让全球产业的竞争更加激烈，从这个角度而言，"内卷"理论上似乎真的有外溢的风险。但是事实并非如此。经济领域实际发生的是：中国产业崛起后，各国产业进入了"细分化"以及"多样化"进程，而不是"内卷式"竞争。虽然我们一直说，市场经济就是要竞争，但其实竞争是非理性的行为。大家实际上想的是："我干嘛要正面和你竞争呢？我可以想办法去做一些别的。"所以事实上这是在避免竞争。比如中国生产鞋子，那其他国家很快就进行调整，去生产别的商品。

至于"润"到国外的年轻中国人，本身就是不想"内卷"才"润"的。我们可以看到在德国的华人普遍高度欣赏这里的生活工作平衡。

从理论角度而言，"内卷是因为狼多肉少"是一种普遍的错误认知。从历史角度而言，人均资源和内卷程度的相关性并不明显。中国的"内卷"是什么时候出现的？不正是在人均经济资源大量增长后才开始的么？2000年之后才逐渐开始出现"内卷"的。所以首先这是一个"不公平"所导致的问题。其次，那些只分配到少数资源的大多数人，没有去思考如何改变这个体系，而是想着如何去成为获取多数资源的少数人。

由此引申：指望通过拿国外的"肉"来解决国内的"狼多肉少"之矛盾，这是百分百的谬误。回顾历史：资本主义在发展到一定程度后，投资回报率会下降，于是把对外扩张市场作为应对危机的手段。但人类史上，这种形式的资本主义扩张几乎都导致了灾难性后果，不如是对输出国还是输入国而言。而且当今国际社会也不再是殖民主义，不允许无限制地输出产能。

至于"把世界范围内的肉拿到中国国内来分"，我们实际看到的是：这反而强化了国内的"内卷"。能够在国际市场上获益的人是极少数，而且他们不太会把拿回来的"肉"分给全国人民，只会对中国社会更加不负责任：在中国有利，他们就图；在中国无利可图，他们就跑。这其实是全球性问题，在德国也是一样的情况：德国的跨国金融机构、跨国投机者在德国社会的口碑很差。这些人是全世界的机会主义者，没有什么"公共性"观念，不太关心自己生活的地方，只是在全世界范围内追求利益最大化，而且不愿意和其他人分享利益。

本采访略有删节。

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