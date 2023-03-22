专访：马英九登陆祭祖或许发出软弱的信号

（德国之声中文网）

德国之声：台湾前总统马英九说，这次访问没有政治动机。那么，您认为这背后有什么原因呢？

庄嘉颖：对，这是他的说法。但作为一位高阶的政治人物，一位前总统，将有很多政治辩论和关注集中在他的访问上。据马英九自己说，他不打算会见任何中国高级官员，而是确实想与中国的学生进行对话。当然，对于中国和中共来说，这始终是一个政治问题。他们认为许多事情，事实上所有事情，都带有政治色彩。

德国之声：马英九的行程在台湾激起了极大的争论。一些人担心它可能在错误的时间发出错误的信息。您的评价是什么？

庄嘉颖：没错。因此，马英九的问题是，他一直以对北京非常友好而为人所知。而在这个时候，我们所看到的是，北京正在通过在台湾周边的演习扩大军事压力，也在经济上对台湾施加压力。因此，人们担心马英九的访问会发出一个软弱或向中国屈服的信号。当然，马英九声称这是为了和平。因此，双方的辩论的确是围绕着这次特定的访问产生的。

德国之声：这是一次历史性的访问。您认为他为什么做出这个决定，以及为什么决定现在访问？

庄嘉颖：马英九此行的官方理由是，他要去祭拜他在中国湖南的祖先。我猜想，他此行的目的是为了表明他仍然是一个有影响力的政治人物。此时，国民党正在努力确定他们的总统选举候选人。所以我想马英九是想留下一个印记，使台湾的辩论走向对北京的某种和解。

新加坡国立大学政治学者庄嘉颖

德国之声：北京方面是如何看待这一切的？

庄嘉颖： 北京在这方面有点尴尬，因为他们不承认台湾的政府。他们不承认马英九的总统地位。但是我认为，如您所知，他们不想公开拒绝。所以他们允许他访问。如何对待他的访问仍然是一个问题，对他的安保安排也一直有疑问。因此，我想北京试图以尽可能平稳的方式处理此事。但是不要忘了，在这段时间内，北京还要接待其他重要访问。欧洲人要去访问，新加坡人和马来西亚人也要去参加博鳌论坛。所以我认为，在中国，马英九的访问可能不会受到很大的关注。

德国之声：但马英九对中国的访问很可能与台湾总统蔡英文对美国的访问在时间上重合。这只是一个巧合吗？

庄嘉颖：我认为可能有一些原因导致了重合，但从外部不可能知道。也许马英九想把焦点从蔡英文身上转移开，但所有这些目前还不完全知道。这些事情马英九不会公开发表声明。

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