 专访：香港老师已失去功用！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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专访：香港老师已失去功用！

香港国安法实施两年，不仅香港政治选举、传媒生态领域，教育和文化等方面也受到冲击。一名香港中学老师指出，教师的功用本是引导同学思考，可是现在"老师已经没有这个功用了"。

Hongkong Coronavirus Schule

香港学校资料图片

德国之声：北京主导制定并推动付诸实施的香港国安法实施后，香港多个领域受到影响，也包括教育文化。比如，学校和社会团体都展开国安教育。作为一名中学老师，国安法实施两年以来，你觉得最大的改变是什么？  

 Julia：我觉得，对一个老师来说最大的改变就是，我讲东西要非常的小心。我以前都会和同学说以前的历史，可能会讲一点现在不能讲的东西。例如6月某一天，但现在真的不敢讲，怕会不会有什么不好的影响。因为看了新闻，有些老师说了一些东西之后就没有工作了。   

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德国之声：国安法实施之后，你教的科目有受到影响吗？哪些课变化尤其大？  

Julia：我现在有两个身份，既教英文，也是高中的班主任。虽然国安法好像对我们没有太直接的冲击。不过我看到其他科目的改变，比如通识科，被我们的教育局取消了。我们教英文的时候，英文课有一个部分就是讨论。我不知道在未来会不会受到影响，讨论的部分会不会都没有了。  

观看视频 02:16

香港国安法实施后的首个“国安教育日”

我们的同学在考卷里面要背诵中央如何支持香港，帮助香港繁荣的内容。同学们都缺少了critical thinking （判断思维）空间，这是我最大的一个感觉。 科目不能让同学们自己思考，不 能让他们有自己的看法这样子， 反而 让他们背诵一些课本的内容。这是我觉得（国安法实施以来）最大的冲击。我觉得老师的功用就是去引导同学思考，可是我现在觉得，老师已经没有这个功用了。   

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德国之声：老师谨言慎行，同学们也不能敞开心扉地讨论，师生之间，以及同学之间的关系是否受到影响？  

Julia：要说在这方面的直接冲击可能没有，但是无论怎样都会影响到。譬如说，我也是班主任，有一堂课是让同学们谈自己的看法，课堂上有一个同学说，因为港府让我们打第三针疫苗才可以参加课外活动。他觉得政府这样有些标签同学，他表达了他的不满。可是有另外的同学就说，你是不是对香港政府有什么批评和意见，是不是不爱国不爱党。一开始发言的那个同学就沉默了起来。我感觉很不好，因为他要表达出来是觉得他不开心，因为没有打第三针不能参与课外活动。可是我又不能用自己的声音去关怀他，反而让其他人去评析他。我看见同学不高兴，可是又难以安慰他。  

德国之声：国安法实施之后，有许多港民也用行动表明态度，选择离开，避走他乡。你任职的学校有没有选择移民的同事，经历了种种之后，你会不会也灰心，萌生离开的念头呢？  

Julia：国安法实施了两年，我其实一直在观察，虽然有这个法律，但同学会不会还有一个受教育的空间，观察了两年之后，就觉得如果再呆在这里，应该会越来越辛苦。就在几天前看到新闻说，新拟的教科书中会说香港从来不是英国的殖民地。我都觉得，这是讲假的东西给同学。如果我呆在这里的话不能说真实的东西，不如离开香港，选择移民。 我们学校去年暑假和今年暑假分别有5人离职移民，还有一些主任也打算提早退休移民。 

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采访对象在香港中学任教英文，同时担任班主任。为了保护隐私，她不愿透露真实身份，Julia为化名。 

 

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