专访：香港示威者面临背水一战

德国之声：本周，抗议活动转移到了大学里。在几所大学校园内，示威者和警察之间发生了暴力冲突。您所任教的香港城市大学情况如何？

斯蒂芬·奥特曼（Stephan Ortmann）：星期一上午曾发生冲突。通过一个由抗议者开发的应用程序可以看到当时发生的事情，以及哪里有警察。那天早上，我看到程序上显示有" TG"字母。我估计指的是催泪弹。后来，我从朋友那里得知，警方当天上午多次使用了催泪瓦斯。

德国政治学家奥特曼在香港

部分冲突直接发生在大学生宿舍和大学建筑之间的桥梁上。令我尤其感到吃惊的是，校方对此竟然没有发出任何消息或警告。后来才发出警告，告诫人们远离冲突地带，我也这样做了。整个星期都没有上课，这个学期现在就结束了。（编者：比原定学期结束时间提前两周。）在其他大学应该是还在继续在线授课。

昨天我看了一下城市大学的状况。街道上堆满了砖块，大巴车横停在路中间，大学建筑涂满了涂鸦。一处食堂和一家书店被毁。示威者现在将学生宿舍封堵了。校区的其它地点都还可以正常前往，没有发生事情。

德国之声：大学生们并不是本周才开始参加抗议活动。此前大学校园内并没有发生骚乱场面。但是自从22岁的大学生Alex Chow死亡后，情况便发生了变化。您认为大学校园被占领还有哪些原因？

奥特曼：我认为原因是因为政府想更强势地采取措施。很长一段时间以来，警察越来越迅速地采取压制行动，因此往往更快的导致冲突升级。抗议者原本计划周一举行全面大罢工。但是，香港的工会组织很松散，如果不尽全力推动，大罢工就无法实现。所以抗议者，尤其是大学生们一大早就在主要高速公路和街道上设置障碍，并试图阻止列车通行。因此遭到警察的清场。

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德国之声：据报道，有些大学已成为名副其实的战场。学生们囤积武器和燃烧装置，并射箭攻击警察。而警方则使用催泪瓦斯和橡皮子弹进行反击。一些来自大陆的学生已返回中国大陆。一所丹麦大学也建议丹麦留学生撤离香港。大学生的抗议活动是否有一大部分已成为暴力活动？是哪一方暴力升级了呢？

奥特曼：当然是相互的暴力升级。我想说的是，这是在为战斗或类似的情况做准备，但这并不意味着示威者正在计划发动进攻。到目前为止，政府根本就没有去考虑引起整个抗议活动的最重要原因。他们不了解这里的人们受到不公平待遇的感受，因此也就不能理解为什么人们要为其自由而奋斗。

我认为示威者现在已经到了一种背水一战的境地。他们已经相当的绝望。他们现在的行为是要表明：我们必须战斗到最后一刻。而他们也做好了这样的打算。因此，他们收集武器，准备在激进抗议者的领导下进行战斗。但是大多数人并非暴力示威者。有很多学生支持他们，但并不打算参加任何方式的战斗。实际上参加军事训练的人数量很少。

德国之声：在这场斗争中大学如何给自己定位？

奥特曼：政府早就希望大学对抗议者采取更多的制止行动。但是抗议者则希望校方声援学生。我们的校长几乎是不出面。据我的了解，他实际上是支持政府的，但他不想就此表态。他是台湾人，但非常亲中国，这也是为什么他几乎不见人影。

在这个学期里，我们不被允许组织任何政治活动。校方也从没有尝试进行任何形式的调解，而是一味地采取袖手旁观的态度。我认为这是行不通的。现在必须尝试开展双向对话。但由于我来自西方国家，基本上只能做个局外人。

示威者在大学里囤积粮食及物资

德国之声：除了撤销有争议的引渡法外，香港政府没有对示威者作出任何让步。这场抗议运动还要求释放数千被关押者，以及成立一个独立调查委员会调查警察的暴力行为。您认为，双方之间是否还有达成妥协的可能性？

奥特曼：简单的答案是：没有。让林郑月娥不再担任特首，应该是朝正确方向迈出的第一步。下一届港府特首必须更关注香港人民，而不是装作不知道他们为什么使用暴力，为什么愤怒，而是确实在中国政府面前公开捍卫香港的权益。

但是实际上几乎没有人要求林郑月娥下台。因为人们认为她下不下台作用不大，谁上台都是一个样。我认为，如果早些成立一个独立委员会，就能稍微平缓紧张局势。政府期待示威者逐渐放弃其诉求，但却有足够的大学生愿意战斗到底。所以我认为，如果政府想要以武力结束这一切，最后结局很可能是暴力镇压。

德国之声：您认为中国进行军事干预的可能性大吗？

奥特曼：可能性相对来说较小，否则他们早就这样做了。此外，这样做的代价非常高。此举甚至或多或少会立即导致经济特区的结束，至少从美国方面来说如此。这个威胁已经存在。

从经济的角度来说，中国需要香港，利用特别行政区这个手法，许多对内地的投资实际上都是通过香港进行的。如果香港的经济突然陷入危机，谁都无法预料将会对中国经济产生什么影响。所以我相信他们会谨慎行事。即便他们进行干预，也是间接的，例如协助香港警方。

斯蒂芬·奥特曼（Stephan Ortmann）是香港城市大学亚洲及国际学系（AIS）的政治学者，过去曾在香港参加示威活动。

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