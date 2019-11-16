专访：香港示威者面临背水一战

香港街头的混乱已经扩大到大学校区内。任教于香港城市大学的德国政治学家奥特曼已不认为能通过和平的方式解决这场冲突。
德国之声：本周，抗议活动转移到了大学里。在几所大学校园内，示威者和警察之间发生了暴力冲突。您所任教的香港城市大学情况如何？
斯蒂芬·奥特曼（Stephan Ortmann）：星期一上午曾发生冲突。通过一个由抗议者开发的应用程序可以看到当时发生的事情，以及哪里有警察。那天早上，我看到程序上显示有" TG"字母。我估计指的是催泪弹。后来，我从朋友那里得知，警方当天上午多次使用了催泪瓦斯。
部分冲突直接发生在大学生宿舍和大学建筑之间的桥梁上。令我尤其感到吃惊的是，校方对此竟然没有发出任何消息或警告。后来才发出警告，告诫人们远离冲突地带，我也这样做了。整个星期都没有上课，这个学期现在就结束了。（编者：比原定学期结束时间提前两周。）在其他大学应该是还在继续在线授课。
昨天我看了一下城市大学的状况。街道上堆满了砖块，大巴车横停在路中间，大学建筑涂满了涂鸦。一处食堂和一家书店被毁。示威者现在将学生宿舍封堵了。校区的其它地点都还可以正常前往，没有发生事情。
德国之声：大学生们并不是本周才开始参加抗议活动。此前大学校园内并没有发生骚乱场面。但是自从22岁的大学生Alex Chow死亡后，情况便发生了变化。您认为大学校园被占领还有哪些原因？
奥特曼：我认为原因是因为政府想更强势地采取措施。很长一段时间以来，警察越来越迅速地采取压制行动，因此往往更快的导致冲突升级。抗议者原本计划周一举行全面大罢工。但是，香港的工会组织很松散，如果不尽全力推动，大罢工就无法实现。所以抗议者，尤其是大学生们一大早就在主要高速公路和街道上设置障碍，并试图阻止列车通行。因此遭到警察的清场。
德国之声：据报道，有些大学已成为名副其实的战场。学生们囤积武器和燃烧装置，并射箭攻击警察。而警方则使用催泪瓦斯和橡皮子弹进行反击。一些来自大陆的学生已返回中国大陆。一所丹麦大学也建议丹麦留学生撤离香港。大学生的抗议活动是否有一大部分已成为暴力活动？是哪一方暴力升级了呢？
奥特曼：当然是相互的暴力升级。我想说的是，这是在为战斗或类似的情况做准备，但这并不意味着示威者正在计划发动进攻。到目前为止，政府根本就没有去考虑引起整个抗议活动的最重要原因。他们不了解这里的人们受到不公平待遇的感受，因此也就不能理解为什么人们要为其自由而奋斗。
我认为示威者现在已经到了一种背水一战的境地。他们已经相当的绝望。他们现在的行为是要表明：我们必须战斗到最后一刻。而他们也做好了这样的打算。因此，他们收集武器，准备在激进抗议者的领导下进行战斗。但是大多数人并非暴力示威者。有很多学生支持他们，但并不打算参加任何方式的战斗。实际上参加军事训练的人数量很少。
德国之声：在这场斗争中大学如何给自己定位？
奥特曼：政府早就希望大学对抗议者采取更多的制止行动。但是抗议者则希望校方声援学生。我们的校长几乎是不出面。据我的了解，他实际上是支持政府的，但他不想就此表态。他是台湾人，但非常亲中国，这也是为什么他几乎不见人影。
在这个学期里，我们不被允许组织任何政治活动。校方也从没有尝试进行任何形式的调解，而是一味地采取袖手旁观的态度。我认为这是行不通的。现在必须尝试开展双向对话。但由于我来自西方国家，基本上只能做个局外人。
德国之声：除了撤销有争议的引渡法外，香港政府没有对示威者作出任何让步。这场抗议运动还要求释放数千被关押者，以及成立一个独立调查委员会调查警察的暴力行为。您认为，双方之间是否还有达成妥协的可能性？
奥特曼：简单的答案是：没有。让林郑月娥不再担任特首，应该是朝正确方向迈出的第一步。下一届港府特首必须更关注香港人民，而不是装作不知道他们为什么使用暴力，为什么愤怒，而是确实在中国政府面前公开捍卫香港的权益。
但是实际上几乎没有人要求林郑月娥下台。因为人们认为她下不下台作用不大，谁上台都是一个样。我认为，如果早些成立一个独立委员会，就能稍微平缓紧张局势。政府期待示威者逐渐放弃其诉求，但却有足够的大学生愿意战斗到底。所以我认为，如果政府想要以武力结束这一切，最后结局很可能是暴力镇压。
德国之声：您认为中国进行军事干预的可能性大吗？
奥特曼：可能性相对来说较小，否则他们早就这样做了。此外，这样做的代价非常高。此举甚至或多或少会立即导致经济特区的结束，至少从美国方面来说如此。这个威胁已经存在。
从经济的角度来说，中国需要香港，利用特别行政区这个手法，许多对内地的投资实际上都是通过香港进行的。如果香港的经济突然陷入危机，谁都无法预料将会对中国经济产生什么影响。所以我相信他们会谨慎行事。即便他们进行干预，也是间接的，例如协助香港警方。
斯蒂芬·奥特曼（Stephan Ortmann）是香港城市大学亚洲及国际学系（AIS）的政治学者，过去曾在香港参加示威活动。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。