专访：香港政治审判恐成常态

德国之声：你如何看待当局对黎智英和其他前《苹果日报》员工增加「串谋发布煽动刊物罪」的指控？

黎恩灏：几个月前，港府也用类似罪名指控出版儿童书籍的香港语言治疗师总工会成员。这不是香港回归以来，港府利用「串谋发布煽动刊物罪」作出控诉的第一起案件。即便如此，相关发展仍令人相当不安，因为在香港，「串谋发布煽动刊物罪」是一种言论罪，政府一旦将特定言论或出版物认定成反政府，他们就可以随时使用「串谋发布煽动刊物罪」来做出指控。

他们可以将相关言论或内容淡化为煽动仇恨或反对政府。这对香港来说是一个警讯，因为虽然港府一再强调《香港国安法》没有追溯力，但他们仍有其他具有追溯力的法律工具可以用来逮捕和指控特定人士或企业。

此外，香港政府此举也格外讽刺，因为一周前，中国国务院发布了一份关于香港民主的白皮书。在白皮书中，北京批评英国殖民政府使用「串谋发布煽动刊物罪」来镇压亲中的出版商。但现在香港政府正在使用相同的法律来镇压《苹果日报》。

德国之声：港府用「串谋发布煽动刊物罪」来针对媒体机构的作法是否会成为香港的一个先例？

黎恩灏：这是自1970年代以来，香港政府第一次使用「串谋发布煽动刊物罪」对记者和媒体机构做出指控。对于香港的新闻界来说，这是一个危险的先例，因为他们的出版物都可以被政府视为煽动性的。

而对那些被指控违反国安法的人来说，这也是一个危险的案例，因为港府将继续依据国家安全法实施前的活动增加指控。因此，即使在国安法相关案件审判开始之前，港府也可以把特定人士以非国安法的罪名关进监狱。

在《苹果日报》的案例中，外界很明显地可以看出，港府想对这些被告增加新的指控，以便在国安法案件开审前，就尽可能地把他们关在拘留所或监狱里。

德国之声：随着香港当局继续对已经被拘留的被告增加新的指控，你认为香港的司法系统有没有变得与中国的司法系统越来越相似的迹象？

黎恩灏：香港的国家安全法和「串谋发布煽动刊物罪」都具有政治性质。很明显，相关的审判都是政治审判，这将导致由政府支持的检方采取很多手段来限制公平审判和诉诸司法。

对这些政治审判中的被告来说，这些策略包括根据国安法撤换掉陪审团。香港的政治审判最终将成为一种常态，未来的做法将与中国的做法类似。港府将有可能最大限度地利用国安法下的所有工具，包括闭门审判或将被告引渡至中国进行审判。如果这些情况成真的话，将是对香港司法系统的一个打击。

虽然我们看到政府自10月起停止根据《国安法》逮捕和指控公民，但他们持续对已遭《国安法》起诉的被告增加新的指控，并使用法律以外的措施来镇压言论自由，如拆除大学校园里的六四纪念艺术品。这将是香港一个新的现实，也会与中国政府在中国镇压不同意见的情况相似。

德国之声：现在《苹果日报》成了被指控发布煽动性出版物的先例，您认为其他香港的媒体机构是否有办法将成为政府打压目标的风险降到最低？

黎恩灏: 这个问题没有具体的答案，因为「串谋发布煽动刊物罪」是一种界定不清的「口袋罪」，检方可以用此法来逮捕或指控任何发表与政府政策有关言论的个人或公司。

即使一间公司认为自己完全站在政府的那边，它也不会知道政府是否有一天会改变主意，为了自己的利益而逮捕它。这种寒蝉效应在香港是空前的，因为它将迫使香港的媒体自行决定他们是否还想独立行事，对政府进行批评。

德国之声：纵观香港过去18个月的发展，您认为香港的司法体系与2019年「反送中」示威前的情况有多大的不同？

黎恩灏：香港的公众和法律界都期望，香港的法院将通过执行《基本法》和《香港人权法案》规定的国际人权承诺来维护其完整性。

不幸的是，自2019年的「反送中」示威以来，我们所看到的是，香港的法院已经不太依赖可以保护个人言论自由和集会自由的国际人权法。相反地，它倾向于依赖政府对法治的解释。如果香港的法院不能坚持其保障人权的承诺，这将是一个非常令人担忧的趋势。法院最终可能偏离国际社会所共有的人权保护措施。

黎恩灏是美国乔治城大学亚洲法研究中心香港法研究员。

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