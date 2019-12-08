专访：香港政府仍欠民众一个回应

德国之声：周日香港的"国际人权日"大游行是一段时间以来规模最大的一次，但基本在平和的气氛中结束。在区议会选举之后，香港街头的暴力抗争是不是趋于缓和？

马岳：可以这样说，局面是平静了一些。我觉得部分是因为，人们觉得好像出了一口气 ，而且我们看到警察在街头的暴力也是减少了。加上昨天是合法的游行，上个礼拜也是，所以冲突比较少。但是出来的人还是非常多，表明不满意政府没有回应的民众还是非常多 。

德国之声：昨天的示威活动中，参加者提出的口号仍然是"五大诉求，缺一不可"，这与之前相比没有变化？ 香港政府对此是否有回应？

马岳：可以说是没有变化。总的来说，香港政府一直没有真正回应，（区议会）选举之后也没有回应。虽然有一些消息传出来，但如果没有正式回应的话，我觉得抗争还是会继续。

德国之声：您指的是什么样的消息？

马岳：就是可能会成立调查委员会等等，但是还没有正式公布，在没有正式公布之前，事实上这些对平息民怨都应该是没有帮助的。

德国之声：您觉得香港政府方面应该有什么样的回应，或采取什么实际措施？

马岳：其实我觉得它几个月前就应该回应这个诉求了。

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德国之声：最近的气氛稍有缓和，但抗议活动仍在继续，您觉得示威者接下来的行动会向哪个方向发展？

马岳：不是很清楚。如果政府继续不予回应的话，事实上还是会有不同的方法来抗争。人们很难预计下一个阶段的行动方向，因为一直都没有一个真正的组织在计划。

德国之声：之前暴力抗争比较激烈的阶段，就是多所大学校园里学生和警方对峙冲突的时候。在这个阶段过去之后，您觉得香港的学生在抗争活动中还会扮演一个什么样的角色？

马岳：现在基本是（大学）休假、考试的阶段。其实本来应该是考试，现在变成休假了。但是一月如果重新开学，如果政府还是没有回应，时间再长的话，我觉得很多学生的抗争还是会回来的。

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