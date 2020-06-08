专访：香港抗争一周年 更可怕的事情还在后头

德国之声：今天是反“送中条例”抗议运动一周年。您如何评估香港过去一年的变化？

李柱铭：香港发生了很大变化，但这些变化都是北京引发的。北京改变了涉及香港的基本方针政策，这就是人们起来抗争的原因。在2014年6月北京发布的白皮书中，中央政府声称他们对香港拥有完全管辖权，这完全违背了邓小平最初为香港制定的计划。

北京现在的所作所为正是在执行这项新政策。我可以明确告诉你，更可怕的事情还在后头，一切都还没有结束。他们现在正在制定的国家安全法，就已经违反了《基本法》。

北京正在告诉全世界，他们不再会遵守邓小平制定的“一国两制”框架内的旧的游戏规则，而是会采取一套与以往不同的政策。中国共产党期望将香港置于他们的直接管控之下。

2014年8月31日，中国政府推出了香港普选特首的建议，但他们却要同时控制特首人选的提名过程。他们是想通过这种选举方式给我们营造一个民主假象。这又是一次违背诺言的行为，因为我们所希望的是按照国际标准一人一票选举特首。综上所述，是他们先违背了约定，香港人才开始抗争的。

去年，我们的行政长官林郑月娥试图颁布“送中条例”，而该条例当然不符合香港人的利益。随后的几个月时间里，周末通常都会发生抗议活动。我们现在纪念反送中运动一周年，今后这类纪念活动每年都会继续。

德国之声：周二早些时候，林郑月娥对反“送中条例”运动一周年发表评论，她说她希望每个香港人都能从去年的抗议活动中吸取教训，因为香港绝不能乱。您怎么看她的这一表态呢？

李柱铭：林郑月娥这里特别强调的是每次抗议活动结束时发生的小规模冲突。但是，如果您仔细观察，每次小冲突都是因为因为警察试图清场所引发的。香港黑衣示威者同警方的这类冲突，全世界都看得很清楚，最后的赢家也总是警方。

您难道能说这会对国家安全构成严重威胁吗？中国没有那么脆弱吧。邓小平承诺给我们“一国两制”和《基本法》的时候，中国政府对他们的前途并没有信心。但即便是在那么糟糕的时候，他们都能提出《基本法》，而现在的中国政府却反而不能接受《基本法》了。

中国现在是世界第二大经济体，习近平还表示，中国将在五年内成为世界第一大国。中国充满了自信，可他们又为什么一定要对香港实施全面控制呢？这完全是一个借口，香港没有任何事情可以威胁到中国的国家安全。

中国政府还一直说，香港的民主派人士是一切麻烦的源头，以至于香港政府无法根据《基本法》第23条制定自己的国家安全法。但是，如果你看一下香港立法会的运作方式就会发现，香港立法会没有一天不在中国政府的控制之下，他们一直拥有多数。

中国想要什么，我们的立法会就会提供什么，就像上周五通过国歌法一样。中国想要香港通过国歌法，香港就通过了国歌法。

德国之声：一年前，香港曾试图阻止中国对香港司法独立的破坏。一年过去了，现在香港似乎正面临着更大的挑战。您如何评价香港当前的局势呢？

李柱铭：国家安全法通过后，他们将控制香港的法院。他们已经完全驯服了香港政府，所以当林郑月娥说出这些话时，我真不知道夜深人静时，她会如何面对自己的良心。她本应当捍卫香港，因为她是香港的首席行政长官。

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但是，她非但没有去捍卫香港的政治制度，却对北京卑躬屈膝。现在捍卫香港价值观的是香港的年轻一代。他们这个年龄本来应该去踢足球和做游戏，就像我在这个年龄段时一样。但他们现在却面临牢狱之灾，随时会失去几年的宝贵年华。

我认为香港政府的人应该为他们的所作所为感到羞耻。尽管他们不想根据第23条制定国家安全法，但他们却不肯为此退休或辞职，而是将责任归咎于我们。他们惩罚示威者的暴力行为，但却不肯惩罚警察的野蛮行径。电视画面清晰展示警察对示威者野蛮施暴，但没有任何一名警察因此被逮捕，这违反了法律面前人人平等的法治精神。

德国之声：过去一年里，香港发生了很多事情，但总体局势却没有出现好转的迹象。现在很多年轻人正在考虑离开香港，您对香港年轻一代有何建议呢？

李柱铭：香港的年轻一代应该意识到我们虽然还没有成功，但我们并没有失败。失败的是北京，这也正是他们放弃邓小平所树立的香港模式的原因。香港的年轻人应该认识到，他们冒着生命危险的勇敢行为已经让他们取得了事实上的胜利。

他们已经迫使对手放弃了他们自己制定规则的比赛。我们的年轻人应该说：“很好，我们正在走向胜利。”他们不必总认为自己是失败者。他们应该为长期抗争做好准备。世界上没有任何人可以通过一场战斗，就能从专制政权手中夺取权力。

他们应该将愤怒和沮丧转化为毅力和信心。他们应该为抗争的持久化做好准备。毕竟他们比中国领导人年轻，所以他们更有优势。更为重要的是，他们现在得到了国际社会的支持。许多中老年人也站在年轻人一边。每当发生冲突时，附近的人们都会出来支持年轻人。

年轻一代得到了香港当地居民以及国际社会的支持。他们有什么理由使用暴力呢？他们很清楚，他们使用暴力是不会占上风的。而且这样还会给北京的暴君提供暴力镇压的口实。北京会把香港人说成是恐怖分子，使用这样的词汇对他们来说轻而易举。我们决不能给他们这样的借口，我们必须为漫长而艰苦的战斗做好准备。



李柱铭（Martin Lee）是香港政治家和大律师，曾参与香港《基本法》起草工作。他在香港被尊称为“民主之父”。



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