专访香港书商林荣基："一国两制--不复存在了"

德国之声：林先生，我们先回顾一下您个人的经历。2015年，您在罗湖过境时被中国特工劫走。几乎同时，另有4名书商和出版商消失。您是怎么看的，为什么您被选中？

林荣基：这个问题我一再对自己提过。我也向绑架者提过这问题，但从未得到过答案。

德国之声：是否与您出版的书有关呢？

林荣基：一般情况下，出版什么，不该有问题。任何一个政权都不该因哪一本书而感觉受挑战。此刻在香港发生的事情可以与纳粹时代相类比。

德国之声：您被扣留了8个月。您知道是在什么地方吗？

林荣基：在不同的地方。我先在宁波蹲了5个月班房；然后，是在广东韶关，呆了3个月。在那里，我住在一套住宅里，但不能接待访客。

德国之声：您是怎么重获自由的呢？

林荣基：中国安全机构命令我返港，替他们从我的书店取走电脑硬盘，然后再回內地。我没这么做，我藏身匿迹了。

"与勇气无关，是为了真相"

德国之声：您女友当时仍被中国人扣留着，所以，她确信，您还会回来的。她后来怎样了？

林荣基：她继续被扣了3个月。她现在华南生活。我清楚，一旦我诉诸公众，会永远都看不到她的。

德国之声：尽管这样， 2016年6月返回香港后，您立即就将相关事实和遭绑架的情况告诉了公众。是什么给了您这么做的勇气？

林荣基：这和勇气无关，而是为了真相。我觉得，如果说实话还需要勇气，这让人非常悲哀。

德国之声：今年春季，您迫不得已离开香港去台湾定居。您现在觉得是安全的吗，或者，您害怕还会失去自由？

林荣基：我是4月25日来台湾的；无论如何，我都觉得在那里要安全些。不过，台湾的处境不安全，目前和人民中国的关系很紧张。

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德国之声： 5月份的时候您说过，在香港没有安全。那是在行政长官林郑月娥停止新遣送法之前。现在，您依旧担心为言论自由权挺身而出的活动人士仍有可能遭绑架？

林荣基：我替示威者们担心。他们无论如何得注意自己的人身安全。不能危及自己和家人的安全。

"中国全面掌控"

德国之声：双方都在示威抗议活动中越来越极端。您是否担心，大陆军队会开进香港？

林荣基：中国已经在香港有驻军。因此，首要问题并不在于中国是否会军事介入。关键在于，人民中国破坏了保证香港直到2047年拥有相对独立的那个协定。"一国两制"不复存在了。

德国之声：在示威者那里似乎也出现了某种冲突：抗议运动是否应该保持温和，以避免更多挑战中国人。或者，您是否认为，势必会出现极端化、极端行动？

林荣基：年轻的抗议者们视香港的民运比自己的安全更重要，这让我担心。其实，香港没有个人的生命重要。任何人都不该为香港去死。

德国之声：10月16日，对活动人士岑子杰的野蛮袭击似乎证实了您的担心。

林荣基：是的，大家都要小心保护自己。

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德国之声：目前，香港立法会里相当混乱。局势会朝何种方向发展？经由抗议运动，立法会会得到加强吗？林郑月娥会下台？

林荣基：她是否辞职，一点都不重要。如果她下台，会由另一个人代替，而问题依旧存在。中国的控制依旧。

德国之声：中国在未来数月或数年实现在香港的全面控制，您认为这无法避免？

林荣基：是。

德国之声：习近平也特别对台湾发出恐吓。您谈到了这一点。您忧虑台湾的自由吗？

林荣基：我无论如何都会出来反对，为台湾的安全示威。

"人权不该因和中国做生意而被牺牲"

德国之声：在法兰克福书展上，您与德国书业联合会和国际笔会共同组织了关注遭绑架出版商桂民海命运的行动。没有人知道他现在何处。自他在2018年的一次蹊跷的电视节目上最后一次露面后（他在此次电视出场时指责瑞典当局强迫他出境，他上了瑞典外交官们的当，他在中国的"美好生活"被瑞典毁坏了--编者按），您是否有他个人下落的信息？

林荣基：我猜测，桂民海是因为他卖的书、因为所谓的出卖国家机密而被判刑的，尽管没有公布过相关司法审判结果。我相信，桂民海要系狱5到10年。在此之后，他可能不得离开中国，并会继续受监控。

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德国之声：德国政府应该怎么做，总理和外长在访华时应做什么，以能帮助桂民海？

林荣基：我希望，德国政府能将保障人权置于贸易关系之上，并明确要求中国也这么做。人权、新闻和言论自由这样的基本人权不能为了对华生意而被牺牲掉。

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