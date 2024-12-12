专访：首尔领袖换人当 美日韩同盟添不确定性

DW：南韩总统尹锡悦在这个週末挺过第一轮弹劾，但反对党已经表明要在下週、甚至下下週再度提出弹劾。这场风波会如何结束？如果尹锡悦再度挺过弹劾，他会辞职以保全颜面吗？

金艾伦（Ellen Kim）：一切都尚未明朗。如您所言，在反对党计画每週都提出弹劾的情况下，尹总统最终仍可能被弹劾。而民众对于弹劾失败的不满，可能对执政党构成更大的压力，甚至可能打破党内保全尹锡悦不被弹劾的共识。所以我们还得持续观察。然而，就算执政党想要保全尹锡悦，他们也可能无法达成使命。目前执政的保守派，过去曾有一段创伤，那就是2016年12月的朴槿惠弹劾案。当时执政的新世界党内，有超过60位执政党议员倒戈支持弹劾，该党也分裂成两个部分。另一方面，执政党想避免反对党在下一场总统大选中获胜。种种原因，都让执政党决定避免弹劾，即便他们意识到民众对于弹劾案的支持。这是非常复杂的问题。

DW：若要通过弹劾案，需要执政党有8人倒戈支持弹劾。您预期更多的执政党议员，在下週、或未来的投票中，跑票支持弹劾吗？

金艾伦（Ellen Kim）：如果执政党的议员认为，日渐高涨的民意已经构成威胁，我认为就会出现跑票。如同上週六所见，有3名执政党议员决定留下来投票，其中至少1人表态支持弹劾。因此，我们无法确定接下来的表决，会如何发展。但我认为，舆论压力有可能改变执政党目前的共识。

韩国民众国会外集会 要求尹锡悦下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW：如果尹锡悦最终被弹劾，总统大选会在多久以后举行？人们何时可以知道，下一任总统是谁？一两个月吗？

金艾伦（Ellen Kim）：根据宪法，总统大选必须在现任总统离任60天内举行。不过，我们还得观察执政党给出怎样的时程与计画。主要的在野党领袖李在明仍面臨官司，因此在野党希望算好时间，避免他的判决被执行。（注：共同民主党党魁李在明涉嫌违反公职选举法，上个月遭宣判1年、缓刑2年，李在明已上诉。）各方都在思考，何时举办大选，对自己最有利。老实说，现在很难看出选举会在何时登场。

DW：朝鲜目前尚未有太多行动，他们还在观察局势吗？如果局势发展对朝鲜不利，您预期平壤采取更多行动吗？

金艾伦（Ellen Kim）：根据南韩合同参谋本部以及美军的消息，他们并未侦测到朝鲜的异常行动。然而，朝鲜若在南韩政局不稳的这个时机，采取任何军事挑衅，都可能产生反效果。朝鲜的行动，可能造成“聚旗效应”，并对执政党与总统有利。从战略上来说，朝鲜并不想这么做。

DW：尹锡悦对朝鲜采取相对鹰派的立场，因此任何挑衅都可能被他作为理由，延长他的执政。这与我下一个问题有关。目前在南韩的政治危机，对于南韩与美国及日本的盟友关系，造成多大影响？除了南韩内部的问题，特朗普也将在下个月重返白宫，但他对于结盟并不是太支持。这会如何影响美韩同盟？

金艾伦（Ellen Kim）：尹锡悦的戒严令，对于美日韩同盟有很大的影响。而如您所言，特朗普重返白宫，也对三方同盟的未来，制造不确定性。对此，有三个因素需要考虑。

首先是特朗普，他的美国优先政策，会如何影响美韩同盟与美日同盟？这是我们必须考虑的重要因素。很明显地，台面上有许多议题，让南韩与日本都必须根据特朗普的发言来进一步讨论。这是要观察的因素之一。

再来就是首尔与东京之间，基于历史因素再度激起的紧张关系，例如近来在佐渡金山的争议。（注：位于日本新舄县佐渡市的金矿场“佐渡金山”曾涉及征用韩国劳工，当地相关展览、纪念活动，今年中引发争议。）因此，如果两国关系再度陷入紧张，加上两国的领袖更替……事实上，包含特朗普在内，美日韩都出现领袖更替。日韩之间在历史议题上，日渐紧张的关系，是需要考量的第二项因素。

第三项因素是特朗普的朝鲜政策。朝鲜是凝聚美日韩三方合作的基础，而朝鲜正出兵乌克兰以支援俄罗斯。即将回锅的特朗普已经表明，他希望与朝鲜进行对话。如果特朗普想提出自己的一套朝鲜战略，就可能对于三方同盟的朝鲜战略，造成不利影响。所以，这三个因素，都可能在特朗普上任之际，对美日韩同盟带来不稳定性。当这三个因素交互影响，我们就得观察。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深研究员金艾伦 图像来源: CSIS

DW：朝鲜已经开始与俄罗斯和中国结盟。而您刚才提到关于特朗普的部分，则可能影响现状。我们看到，尹政府对于朝鲜与中国都采取强硬立场；跟尹政府相比，下一任政府会如何面对朝鲜与中国？

金艾伦（Ellen Kim）：这取决于谁当选总统。目前的局势对主要反对党共同民主党、以及该党党魁李在明有利。不过，如我之前所言，李在明的官司可能影响他参选。李在明反对尹锡悦与美国呼应的外交政策。李在明认为，尹锡悦让南韩扮演“全球枢纽国家”，为南韩带来不必要的麻烦，像是乌克兰与台海问题；他希望南韩能与中国有良好的经济合作。因此我认为，李在明在某种程度上，将试图增进对中关系。不过，特朗普回归执政也带来变数，我们得观察李在明如何因应特朗普的政策。我认为这之间，有很大的不确定性。

DW：如果特朗普与金正恩展开另一场会谈，这会让朝鲜在未来4年更愿意与南韩沟通吗？

金艾伦（Ellen Kim）：如果南韩再度产生进步派政权，我认为进步派政府会再度尝试与朝鲜交涉。不过，最大问题在于朝鲜是否愿意这么做。目前在战略上来看，朝鲜没有与美韩交涉的动机。

我认为，朝鲜领导人对2017年和2018年的外交关系，感到尴尬和失望，而朝鲜领导人也宣布南韩为主要敌人，不再追求统一政策。因此，我认为如果举行峰会并重新开始对话，朝鲜可能会希望直接与美国对话，将南韩排除在外。我认为这将是最有可能发生的情况。但我们无法确定对话是否会重新开始。我认为特朗普政府希望恢复对话，可能是为了与朝鲜谈判，以避免向乌克兰派遣更多的军队，并减少韩半岛上的威胁，而不是讨论韩半岛的无核化。我认为朝鲜已经非常明确地表示，无核化问题已不在讨论范圍内，而特朗普也非常了解。

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DW：关于中国，您提到反对党不愿意介入台海议题与乌克兰战争。如果下一任南韩政府执政期间，台湾海峡发生战争，比如中国入侵台湾，他们会如何反应？他们会放弃与美国的同盟，避不表态，还是不得不有所作为？他们将如何应对可能的战争？

金艾伦（Ellen Kim）：我认为他们会对局势更加谨慎，他们非常担心南韩以任何方式，干预或介入台海问题——除非中国直接攻击韩国，因为有美军在南韩驻扎，中国可能会将其视为台湾海峡冲突中的潜在威胁。所以我认为这就是可能发生的情况，但我们无法确定。朝鲜也可能利用台湾海峡危机，在韩半岛采取行动。所以，目前真的很难预测所有事情会如何发展。

DW：在这次韩国政治危机期间，我在华盛顿听到美国官员说美韩同盟并没有改变，即使在选举之后，也不会改变。但两国的同盟关系，是否会变得不像尹政府执政时一样密切、有效？如果反对党执政，它势必将保留与美国的同盟关系，但关系会弱化吗？

金艾伦（Ellen Kim）：如果下一任美国总统不是特朗普，那么我会认为，下一任来自非现任执政党的南韩总统，可能采取更独立自主的外交政策，稍微偏离目前的路线。但下一任美国总统是特朗普。特朗普一再提到，要求所有盟友增加国防支出、达到GDP的3%，又预告他可能对所有国家加征关税；针对南韩，特朗普提到撤出驻韩美军。因此，即便南韩由进步派政府执政，由于特朗普带来的不确定性，美韩同盟依旧处于风险之中。就算进步派政府想独立制定外交政策，多数南韩民众也不希望美国撤军。

DW：大多数韩国人是否希望美军基地留在当地？有任何民调数据可以参考吗？他们有多支持首尔与华盛顿之间的同盟关系？

金艾伦（Ellen Kim）：一直以来，南韩民众大力支持美韩同盟。新的变数是，考虑到朝鲜增加的核武能力，对于南韩发展核武的支持度也很高。这是另一个可能会与美国、甚至中国，产生紧张的因素。如果特朗普继续谈论减少介入、减少对于美韩同盟的支持，这些说法将改变局势。当然，如果南韩因为考虑核武，而面臨国际制裁，这将减少大众对于发展核武的支持。我们无法确定民众有多支持核武，但我认为这将影响中国、日本、美国的盘算。

DW：所以无论是独立还是依赖美国，南韩民众都希望拥有更强大的国防力量？

金艾伦（Ellen Kim）：基本上南韩认为，我们无法让朝鲜去核化。美国为此提供了核保护伞，并重申了美国对协防南韩的坚定承诺，包括使用核武器；这也是拜登和尹锡悦在《华盛顿宣言》当中的基础。（注：《华盛顿宣言》是两国领袖在2023年4月、美韩同盟70週年之际发表的宣言。）不过，如果特朗普再度要求盟友增加国防开支，并减少美国参与对外政策，这将削弱南韩与其他盟友对于美国防御承诺的信赖程度；若真的照此发展，那么南韩就需要考虑其他选项，来抵御朝鲜日益增长的核武能力与威胁。朝鲜多次谈到使用战术核武器对付南韩，因此南韩人民不可避免地，必须考虑自己的生存选项。

DW：那么南韩民众对中国的看法如何？他们认为中国是伙伴还是对手？

金艾伦（Ellen Kim）：南韩显然希望与中国建立良好关系，但我认为中国在朝鲜问题上并没有起到很大的帮助。在朝鲜与俄罗斯建立战略合作伙伴关系前，中国是朝鲜最有影响力的国家。但首尔政府感受到，无论朝鲜有何举动，中国都不太愿意帮助南韩，因此带来失望与挫败感，进而影响南韩对中国的情感与看法。

DW：我最后一个问题是关于日韩同盟。我们看到尹锡悦搁置历史争议，推动日韩同盟，也给了拜登面子，促成美日韩三方同盟关系。但在下一届政府当中，是否可能只剩下美韩同盟，而没有日韩同盟？

金艾伦（Ellen Kim）：美日韩同盟与G7是目前最可行的合作框架。联合国安理会已不再有效。无论特朗普的政策将如何影响美国对日及对韩同盟关系，对于美国来说，保持并维持这种三边合作对美国的利益很重要。特朗普并未提及美日韩三方合作，但许多前特朗普政府官员都曾说过，维持三边合作对美国很重要。我们还需要观察特朗普的想法，这部分还没有明确的迹象。

DW：那么，反对党如何看待日韩联盟？他们想要保留它，还是因为历史问题，他们可能不想保留？

金艾伦（Ellen Kim）：我认为他们会尝试稍微重新平衡。这也取决于日本在历史问题上，愿意做出多少行动，因为许多人认为日本一直非常消极，并没有像南韩的尹政府那样，做出足够的回应。我认为这种情况，在一定程度上引起了越来越多的挫败感与失望。因此，许多人认为日本需要多付出一些努力。

金艾伦（Ellen Kim）简介：金艾伦是华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深研究员，曾任韩国讲座副主任，研究聚焦美韩关系以及美中两国在印太地区的战略竞争。

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