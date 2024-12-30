专访：“飞行仍然是最安全的出行方式之一”

韩国济州航空空难造成179死亡，仅2人生还。德国资深航空杂志编辑Volker K. Thomalla分析造成这起空难事故的可能原因并解释，为什么飞行仍然是最安全的出行方式之一。

德国之声：据目前所掌握的信息，您认为韩国济州航空客机失事的原因可能是什么？

Volker K. Thomalla：坠机原因只能通过复杂的飞机事故调查才能弄清楚。这通常至少需要一年的时间。这听起来令人沮丧，但没有其他方法可行，因为必须对所有情况和细节进行分析，才能得出飞行安全的正确结论并加以实施。

德国之声：照片和视频显示，飞机着陆时没有放下起落架。没有起落架是否需要更长的距离飞机才能停下来？但是摩擦力更大，难道飞机不应该更快地停下来吗？

Volker K. Thomalla:完全正确，没有起落架，金属对地面的制动作用更大，可以更快地停下来。视频显示，飞机正在以非常快的速度降落，但是降落到跑道的时候已经太晚了。而且着陆的时候襟翼似乎也没有展开，襟翼展开后会显着降低着陆速度。事故研究人员现在将非常仔细地研究这些问题。

德国之声：飞机迫降时的机场跑道为2800米长。降落受损的飞机，这一长度的跑道是否太短？或者通常2800米就足够了？

Volker K. Thomalla: 2800米长的跑道完全可以满足此类飞机的安全运行。德国莱茵地区韦策机场（Weeze）的跑道只有2440米，那里会定期起降波音737飞机。多特蒙德机场的跑道也只有2000米长。所以机场跑道长度在这场事故中并不重要。

德国之声：视频显示，飞机撞到跑道尽头的一堵墙并起火。跑道尽头不是通常还有一块空地，飞机遇到紧急情况可以继续滑行，直到停下来吗？

Volker K. Thomalla: 跑道末端砌了一堵墙，非常不同寻常，特别是如果你看机场的卫星照片，你会发现它后面仍然有开放空间。

德国之声：失事的飞机是一架已有15年机龄的波音737-800。这种机型是否本身就存在安全隐患，或者飞机老化也可能起到一定作用？

Volker K. Thomalla: 通过恰当的维护，飞机即使机龄再长，也可以安全运行，不会出现任何问题。波音737是最受欢迎的客机之一，而737-800也并不是事故多发的机型。

韩国济州航空空难至少174死 仅2人生还 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国之声：飞机上总共搭载了181人，其中179人死亡，只有两人幸存。幸存的两人都是机组人员。据说他们坐在飞机的尾部。他们是怎么幸免遇难的？

Volker K. Thomalla: 幸存者很幸运，他们坐在飞机上正确的位置。根据统计数据，民航机事故的生还率通常比人们想象的要高得多。当然，也发生过一些空难导致机上人员无一生还。但也有很多情况是飞机完全被毁，但所有人员都幸存。

德国之声：客机上哪些座位最安全，也就是说坐在哪里在坠机事故中生还的机会最高？

Volker K. Thomalla: 这取决于事故的情况。然而，原则上我们可以说：从统计数据来看，坐在飞机后部紧急出口的乘客比坐在飞机前部的乘客在事故中的生存概率显着更高。

德国之声：几天前，一架客机在哈萨克斯坦坠毁。机上搭乘的67名乘客和机组人员中有38人死亡。这是短时间内发生的两起重大飞行灾难。今年的飞机事故比往年多吗？飞行仍然是最安全的交通工具吗？

Volker K. Thomalla: 尽管短时间内发生了两起事故，飞行仍然是最安全的出行方式之一。安全性持续提高——这也得益于国际上所要求的飞机事故调查。根据波音公司的一项研究，1984年至1993年间，平均每百万次起飞发生约1.5 起航空事故，但到2023年，这一数字为0.2起。尽管最近几天发生了两起事故，但2024年这一数字可能会更低。

Volker K. Thomalla从事航空报道40年，是互联网杂志aerobuzz.de的主编。他此前曾在其他航空杂志担任高级职位。

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