专访：韩朝实际上宣布了终战宣言

德国之声：作为长期关注朝韩问题的学者，您如何看待新一轮韩朝峰会所取得的进展？

王生：在2005年《919共同声明》发表13周年纪念日这个关键节点，2018年9月19日韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩签署《9月平壤共同宣言》。韩朝双方首次就无核化方案达成协议，双方商定在半岛全境消除战争风险，并就在半岛共建没有核武器、核威胁的和平家园达成共识。双方就切实履行《板门店宣言》，把南北关系提升到新高度，就诸多问题与对策进行了坦诚和深度的探讨，并一致认为此次平壤会谈将成为重要的历史转折点。《9月平壤宣言》将开启朝鲜半岛和平与发展的新时代。

德国之声：在过去的一年中，朝美、朝韩有过多次高层直接互访和互动。此次的朝韩峰会在这个背景下能有哪些特殊的意义呢？

王生：首先，在朝美无核化谈判陷入僵局、半岛和平进程止步不前的背景下，此次首脑会谈能否重新推动无核化对话取得进展受到全球瞩目。对于缓解朝鲜半岛紧张局势，延续良好的和平谈判进程，促使美朝无核化谈判进程提速会有新的里程碑意义。

其次，双方签署并交换《关于落实板门店宣言中军事领域共识的协议》，在半岛全境消除了战争风险，开启了和平新篇章。 正如韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶19日就韩朝达成的军事领域协议评价称，韩朝实际上等于签署了互不侵犯协议，实际上就等于韩朝之间宣布了终战宣言，这对于将来相关各方签署终战宣言以及和平协定都将起到促进和推动作用。

第三，韩朝双方首次就无核化方案达成协议，体现了双方实现无核化的意愿。朝鲜承诺在有关国家专家的见证下永久废弃东仓里导弹发动机试验场和发射架，表明了将持续采取追加措施的意向，并表示在不久的将来半岛实现永久的无核化，表明了朝鲜无核化的决心与意志，朝方表明，若美国根据6·12朝美联合声明精神采取相应措施，朝方有意采取类似永久拆除宁边核设施的额外措施。有观点认为，将拆除核设施明文写入宣言，其本身就是一大成果，采纳"在有关国家的见证下"这一具体措辞也是一大进展。美国总统特朗普当天在推特上发文表示，金正恩同意接受核查（Nuclear inspections），非常令人振奋（very exciting）。这都将有利于美朝之间的互信程度的提升，为接下来的第二次"特金会"的举行乃至美朝无核化谈判奠定了良好的基础。



德国之声：您认为这种进展对朝鲜半岛局势的未来走向会有多大实质的影响力？

王生：韩朝首脑平壤会晤，无疑给半岛无核化进程加注了新的动力，表明朝鲜半岛局势又出现了积极变化，有利于把朝鲜半岛无核化进程重新纳入对话解决的正确轨道，也符合联合国安理会涉朝决议确定的方向。

王生: 中国吉林大学行政学院国际政治系教授，韩国社会科学院客座研究员。

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