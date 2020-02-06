专访：面对疫情 台商"能不过去就不过去"

中国一些城市已陆续开始复工。面对严峻的疫情局面，台商们会返回中国大陆吗？这波疫情又会给他们的营运带来怎样的影响？公司设在在湖北的一名台商接受德国之声采访时指出，台商返工状态很不理想，而疫情给中国经济和台商的经营都会带来种种后遗症。
德国之声：王先生，您在湖北的公司什么时候开工？
王文博：我们是14号开始复工，如果你在武汉市，复工就没那么快。这周末到下周一应该是台商返回大陆工作的一个小高峰，这跟2月10日要开工的生产线开工有关系。现在大家每天早上睡醒第一件事就是看确诊人数，我们大概都是会在中旬或这个月底回去。我们公司员工尽量还是Home Office，只有必要的工种才会让他们上班，真的发现有人得了新冠病毒的话，整个公司都要封掉。
德国之声：您周围的台商都都返回中国大陆了吗？
王文博：返工状态很不理想。很多人的机票都取消了，大家都希望能不要过去就不过去， 据我所知，回去的台商应该有30%、40%吧。现在其实不止在湖北，制造业大省，广东和江苏其实都是2月10日开工，现在虽然说这些城市没有封城，但是也是半封的状态，进入程序很复杂，都要去到当地负责部门办证明文件，从指定的高速路口进入城市。
我们一些台商交流，都觉得，在广东一些外地人比较多的地方，比如东莞疫情的影响会很大，大家为了赚钱会从四面八方回到那里，在广东工作的有不少湖北人。2月10号左右，广东那里会又一波很严重的感染潮。
德国之声：因为疫情原因不能上班的员工可以在家里上班吗？
王文博：现在蛮多企业都鼓励员工休"防疫假"，就是鼓励你放假，提早把年假休掉，你还可以继续休，我也不扣你考勤，但是不给你薪水，很多企业都这么做。
德国之声：中美贸易战已经让不少外资企业下定决心撤离。这波疫情无疑也打击了外企投资的信心，您觉的这次疫情会给在中国的外国企业带来怎样的影响？
王文博：其实之前在中美贸易战的部分，其实能移出去都已经移出去了，现在只是加快速度。会不会有更多外企离开？我觉得原来想留的大部分还是会有信心留下来，因为疫情影响应该是短期的，有一个低迷期，但是大概第二季度就应该恢复正常了。
中国的饭桌文化大家都知道，可是现在中国的餐饮业面临的打击会非常严重，我想未来半年，可能都不太有人敢出去吃饭，从这个角度来说，这也会影响到台商的生意。此外，汽车行业受伤会蛮严重，欧美、日本在中国投资都很高，他们即将面临到断链的问题。
德国之声：饭店停摆、工厂停工、航班停飞……作为一位在大陆投资多年的资深台商，您觉得这场疫情会给中国的经济带来怎样的创伤？
王文博：人们的收入一定会降低，可以预期后面的房价、股市下跌等等的后遗症，事情过后还要面临大规模的裁员，这是一定会有的，很多企业都难以支撑。就说武汉，本身就是一个制造业没有那么发达的地方，过去5到10年，其实中国都在大力扶持这个城市，很多指标性的企业都配合政府政策，进驻城市，例如华为，研发中心员工可能会有上万人，如果那个地方停摆，宏观来看，中国要达到2025的目标，越差越远了。不过中国政府之后会大力扶持5G技术，它本身就是中国既定的政策，如果说肺炎的事情告一段路 ，中国不可能再靠房地产拉动经济，很可能会靠通讯政策，就像08、09年家电下乡的概念，会有一个蝴蝶效应，连带周围行业也好过一点。
德国之声：最近武汉返台班机出现争议，首批台商返台后台湾方才发现登机名单以台商与其陆籍配偶优先。消息一出，引发群众质疑回台班机变"人情班机"。您对此怎么看？
王文博：还在武汉的那些同胞，我觉得政府应该出面，站出来直接和对岸去协调。不管和共产党有多么不愉快，放下相互争论，应该先把人接回来。
因安全顾虑，专访对象不愿意透露真实姓名。
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