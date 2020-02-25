专访：面对疫情各国政府是否慢了半拍？

德国之声：独立公共卫生专家John Campbell从新冠病毒疫情初始就一直密切关注事态的发展，世界卫生组织在昨日（2月24日）表示，疫情还未达到所谓"大流行"的标准，您觉得世卫组织为何做出这样的决定。

John Campbell：我觉得，世界卫生组织和我们其他人一样，也一直在了解这种病毒。这是一种新型冠状病毒，以前还没有在人类身上发现过。因此，病毒的致病性、如何传播等等，所有这些事情一开始都不清楚，我们需要时间来进行认知，以便进行研究，世卫组织也需要时间了解吸纳这些信息。WHO需要在制造过度恐慌和痛苦、维护经济福祉和保护世界公民的健康之间进行权衡，他们得权衡利弊。我认为他们这次总体上略有谨慎。但从技术上来说，世卫组织目前并没有使用"大流行"的分类，他们会称之为国际紧急事件。

德国之声：如果WHO宣布疫情已经达到了"大流行"，意味着什么？

John Campbell：我觉得，如果WHO世卫组织宣布疫情达到"大流行"的标准，这是一个每个人都能明白的说法。WHO使用的一些技术语言或是一些描述，可能人们不大懂是什么意思。但你如果宣布疫情已经达到了"大流行"，那就不一样了，不仅是民众，各地政府也会受到影响，这种宣布将促使个人、地区、国家和政府为应对这种病毒做大量准备。因为这种病毒易传播的特性，抑制它的扩散并不容易。但是我们需要做的是让病毒慢下来，我们得控制它。如果做出这种宣布，我们会有更多的准备时间。这也意味着，即使疫情规模更大，我们将有更多的医疗设施来治疗病人。

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德国之声：您刚在提到我们正在了解这个病毒，我们都看到了疫情的蔓延，各个国家现在是不是应该为疫情的爆发做出准备?

John Campbell：每个国家在这方面的能力差异很大。许多贫穷国家没有足够基础设施，他们没有训练有素的专业人士，没有足够的设施为"大流行"做准备。这是一个问题。就我现在对意大利和韩国疫情的了解，当然，两个都是发达国家，他们被疫情所困，我认为世界各国都意识到这一点，他们感觉到这是一个对国民安全的严重威胁。所以我认为各国政府已经开始做准备了，只是比我们希望的要稍微晚了一点。

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