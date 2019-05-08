专访：面对中美争霸 欧洲恐怕不能骑墙

德国之声：伍德克先生，二十多年来您一直在中国为欧洲、德国的经济利益奔走发声。您曾经担任过一次德国商会驻华代表，也当过两次欧盟驻华商会主席，您也是一家大型德国企业的驻华高管。比您更有资格点评欧中、德中经贸关系现状的人，恐怕寥寥无几。您认为，欧中经贸关系现在正处高峰，还是已经跌落谷底？

伍德克(Jörg Wuttke)：我觉得高峰已经过去，现在正在下坡。当然总是会有一些新的动向，比如我现在正竞争再次出任欧盟驻华商会主席。中国也在飞速变化，大家都觉得可以做些什么来进一步推动这一发展进程。我所供职的巴斯夫，最近也在广东省投资兴建了一个巨大的生产基地。有人觉得，好日子已经过去了，但是其实中国还是会好起来的。

可是您刚才还说，高峰已经过去了，现在正下坡。您到底是看到了欧中经贸关系中的哪些问题呢？

我说下坡，指的是朱镕基时代大刀阔斧改革的巨大政治动能如今已经消失。现在是说得越来越多，做得越来越少，九十年代的那种精神不见了蹤影。第二个问题是，经济增长明显放缓，毕竟两位数增长的势头不可能永远持续。第三个挑战则是中国的粗放式发展正要向绿色发展模式转型，这会充满痛苦，许多欧洲企业也受到波及。

从前西方可以高高在上俯视中国，如今的中国更像是欧洲的竞争对手。对于欧洲来说，这不免有些酸涩。欧洲是否应当做些什么来阻挡这一进程？

从文化层面来看，没有人会俯视中国。中国之前经历了一个半世纪的艰辛，直到1978年之后才重新起飞。诚然，过去我们曾经俯视过中国的贫穷与闭塞，但是我认为，没有人会忘记中国千百年来一直是一个文化大国。至于我们现在把中国当作竞争对手，其实是因为中国视我们为竞争对手。中国只对我们部分开放，而现在他们却在全球市场大举收购企业、收购机场。中国还凭借更多的人口、国家主导调控的经济体系，在人工智能等领域获得了优势。我们的自由市场经济，如何与他们竞争？其实，从商业角度出发，竞争不是坏事，它能迫使大家都变得更出色。

对于德中、欧中之间的竞争，德国联邦经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)有一些特别的想法。这几个月，大家都在争论他的«国家产业战略»。在您看来，德国或者欧洲能否凭借产业战略或者产业政策来应对中国的挑战？

很多人都注意到，中国在不同的体制下已经达到了相当的体量，他们已经在铁路、汽车等领域有了自己的大型领军企业。中国也有意识地通过各种手段排挤谷歌、脸书等外企，从而让本土的腾讯、阿里巴巴获得更大的空间。面对这种情况，我们当然要考虑：如何才能和中国竞争。保护我们已有的领军企业，这个想法固然很不错。但是去打造新的领军企业，这会很艰难，所以我们不应该这样做，而是应该把这部分工作交给市场。阿特迈尔提出产业战略，最重要的就是他意识到中国体制在某些产业领域确实具有优势。所以他不禁要问："既然中国从前也学习过我们，那我们现在为什么不能学习一下中国呢？"我觉得，阿特迈尔的动议不妨成为一场深入探讨的开端：我们如何让欧洲变得更美好？要知道，"如何让中国变得更美好"，中国人自己已经探讨了很多年了。

不论是阿特迈尔的产业战略，还是您刚才说的向中国学习，我们都能够感受到一丝异样的气氛。德国从前说"以贸易促转变"，指的都是西方主导贸易、促成演变中国。现在似乎被转变的是欧洲。您难道不觉得，中国模式、中国体制输出欧洲是一件挺危险的事情？

确实，我们一直以为被转变的会是中国。现在却发现中国并没有怎么被西方演变，反而在我们这边造成了演变。凭借其体量和强势，中国正在迫使我们思考。十几亿人口的中国，在经济上取得了巨大成就，而且有着和我们不同的想法。况且习近平本人也说，要和西方模式竞争。对于欧洲而言，我们应该坚守自由市场、公平竞赛的原则，同时也应该在某些领域保护我们自己的产业，毕竟中国正在用国家资本主义的全新手段在自由市场上排挤我们。我们具体应该怎么做，我想暂时还没有答案。

伍德克在柏林出席一场研讨会

"以贸易促转变"，当初还有另外一层含义：欧洲的企业帮助欧洲政界实现后者的对华目标。然而，如今的局面似乎是：在华的欧洲企业迫切需要欧洲政界的帮助，比如之前的强制技术转让问题、市场准入不对等问题等等。作为驻华欧洲企业界代表，您觉得目前需要欧洲政界的哪些帮助？

我把欧中经济关系比作一场足球比赛。欧洲踢的是传统的足球，中国踢的则是美式足球也就是橄榄球。中国人配戴头盔等全套护具，还能要求暂停，我们则是赤手空拳的11个人，一心只想把球踢进对方球门。这就是问题所在：我们在用完全不同的游戏规则。中国很早就认定，需要用负面清单等方法来保护某些行业不受外国投资者的侵入。而欧洲情况则是：经历了几十年的私有化进程后，突然又来了许多国有企业，不过并非欧洲自己的国企，而是中国国企。所以现在的问题是，欧中双方都在高筑壁垒保护本国产业。我们如何才能找到一种机制，让我们既能保护各自关键产业、又能在其余领域让市场来决定谁更优秀？我想这会是一个艰难的过程。

欧中经贸关系这两年的一个关键词就是"对等原则"。既然您用了足球比赛这个比喻，那我也不妨接续这个话题：欧洲是否也应该像中国那样，戴好头盔等全副护具？还是要求中国脱下头盔？

目前看来，欧洲人正在戴头盔，要和中国人一起改踢橄榄球。但是，起源欧洲的传统足球，不论在中国还是全世界，都远远比橄榄球更受欢迎。我想最重要的应该是公平竞赛，有犯规就要罚球，而不是纯靠肌肉力量。最好还是能踢欧洲人和中国人都更喜欢的传统足球。

高喊中国人大搞不公平贸易的还有美国，华盛顿更是发动了美中贸易战。鉴于欧中之间的种种分歧，欧中双方今后是否也会大打贸易战？

如何避免民众呼吁欧中贸易战的局面？这需要欧中双方领导人的政治智慧。关键是要让大家都意识到开放贸易的好处。鉴于美国已经狂妄地发动了贸易战，所以欧中双方目前的活动空间都很小。现在双方可以做的就是保持现状，做出一些小的让步，从而确保双方都不会利用对方与美国的贸易冲突，从中渔翁得利。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。 作者: 苗子, 文山



欧洲能从中美贸易战中如何"渔翁得利"？

我们不能也不应该渔翁得利。贸易战最终只有输家。现在受到美国关税冲击的主要是中国，但是欧洲企业的产业链也受到了伤害。所以我们欧洲真的期盼贸易战不要继续升级，也希望中国能够有足够的信心进一步开放市场，这样也能让美国降低贸易施压力度。

最后一个问题：您如何预测中美贸易战今后的走向？

单纯从商品贸易角度而言，中美的这场争端总会化解的。但是从科技竞赛的角度来看，我相当悲观。美国担心中国的军事意图，所以不想让中国取得科技领先地位。而且，不管怎么折腾，我们欧洲依然是美国的最紧密盟友；总有一天，美国会要求我们明确站队：欧洲到底是站在中国一边，还是美国一边？我想，答案是明确的。

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