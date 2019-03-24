专访：面对中国，我们应该"少一点单纯和幼稚"

（德国之声中文网）德国之声：英国原定3月29日正式脱欧，现在又推迟了。对于各种反复，德国外贸行业是否已经受够了？

宾格曼：是这样的，而我们最欠缺的是（英国脱欧的）清晰性，知道下面会发生什么、下面我们怎么工作。我们没有下一步怎么做的文件，没有针对（脱欧后）人们怎么出行、怎么往来的规则。针对人们之后应该怎么办、怎么适应，信息实在太少了。倒不是说要悲观，但关键的是我们要知道如何调整、适应。这是我们急需的。

德国之声：大家现在都在吐槽英国人，当然我认为这也是有道理的。但欧盟就真的做得很好吗？还是说欧盟本可以多些作为--做更多让步或者更多对英国施压？

宾格曼：我不觉得（欧盟应有更多作为）。如果我们让英国随意地就离开欧盟、欠下欧盟的500亿至800亿欧元的账一笔勾销，那么意大利、西班牙等那些本来就对欧盟持一些批判看法的国家会怎么说呢？我认为，明确说明和贯彻成员国脱离欧盟的规则是很重要的。具体是在怎样的时间框架下，当然是可以讨论的。只有一个清晰的"切割"，才能成为一个新事物的开始。

我个人觉得，我们（欧盟）这边迄今的谈判者是一位感情丰富的法国人（前法国外长巴尼耶），这很好。我和他谈过两次，他总是指出，在脱欧问题上要以这样的一种方式来对待英国人--让我们孩子的那一代又可以重新谈论"入欧"，这很重要。

德国之声：除了英国脱欧外，中国经济对于德国出口业来说也很重要。中国经济增速已经放缓，而您说不用因为中国问题而担心，您这里的意思是？

宾格曼：我认为，我们应该非常仔细地观察（中国的）这种发展变化。我们不需要担心，需要的可能是少一点幼稚、不要闭着眼睛。在过去一些年，我们可能有点忽视这些发展变化了。

德国之声：您能举个例子说明一下吗？

宾格曼：比如注意到我们企业在中国生意做得多么好。您看，现在多少德国企业，其中国生意所占的份额已经超过了40%。这意味着，我们对彼此至关重要。而与此同时，在人权、盗版、环境等很多问题上，我们可能有点睁一只眼闭一只眼。对于这个"丝绸之路经济带"，我们可能没有真正追问，它背后究竟是什么。

德国之声：德国出口商是不是也将"丝绸之路经济带"看作是中方的高压攻势？中方强硬地挤入一切市场？

宾格曼：这当然是高压攻势。看一下"丝绸之路经济带"相关投资的经济规模，它是帮助德国在二战后复兴的"马歇尔计划"的八倍。这是令人难以置信的规模。

我们应该在这两种情况下感到担忧：一种是当（对中资）产生了依赖性，比如斯里兰卡的（汉班托塔）港口，（因为无法负担沉重的贷款）租赁给中国99年；另一种是没有遵守我们欧洲的项目招标规则，具体来说就是，中国当然可以促进意大利的基础设施建设，但这个建设项目必须通过欧洲方式进行招标。

德国之声：好吧，这些都是大问题。就算这些问题解决了，还有特朗普在白宫，他恐怕还要执掌白宫两年。对于德国出口而言，这意味着什么呢？

宾格曼：（特朗普执掌白宫）还有至少两年。这意味着一种持续的不稳定性。特朗普反复无常的特性--突然在一个小时之内对一样又一样的东西产生质疑，再结合起他手中的权力，让他继续令人难以揣测。这是一个很大的问题，在世界各地都引发人心不稳，这每天对生意都有影响，也会影响到经济数据。这种对明天会怎样的担忧，拖累着我们每个人，让我们都更保守、更有所保留。

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采访记者是Gerhard Elfers。

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