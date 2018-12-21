专访：难以揣测的特朗普外交政策

德国之声： 您认为，到目前为止, 美国国防部长马蒂斯对特朗普总统究竟施加过哪些影响？

耶格: 就政治工作层面而言，特朗普政府中的许多人，其中包括马蒂斯，已经试图不那么一丝不苟地去执行特朗普的指示。这位国防部长选择的方向与总统的方向完全不同。例如，马蒂斯主张美国应加强与盟国的合作，加强美国的领导作用以及接受一些国家的实力挑战。但是现在他在辞职声明中原则上表示, 他无力再继续阻止总统犯错误。

在特朗普任期的第一阶段,白宫的一些工作人员都试图阻止特朗普在贸易政策领域犯错误，但最后都不得不放弃了这一努力。现在也轮到马蒂斯走到这一步。他不得不说：总统的决定超乎我的想象，我的名字不能再和我不支持的政策联系在一起。

德国之声：世界各地的政客都对马蒂斯的辞职感到震惊。那么, 他们对美国外交政策的担忧是什么呢？

耶格：美国国防部长的辞职信确实是北约在圣诞节之际所得到的最坏消息。因为特朗普既不理解联盟的重要性, 也不理解美国的领导作用, 现在又史无前例的改变外交政策的方向。这位 美国总统想的很简单, 认定无论发生了什么, 他都能以滑稽的男人方式和普京通过谈判搞定。

他希望从叙利亚东北部撤出美军，尽管事情很明显,之后土耳其将会在那里巩固其安全利益, 阿萨德也将进行其军事和政治上的重建，这肯定不是欧洲人所愿看到的。美国的外交政策今后将会出现什么变数，对我们来说完全不可预测。

德国之声：您认为特朗普对其外交政策制定了长远目标, 还是他更喜欢根据直觉临时决策？

耶格：特朗普一直在追求唯一目标，就是美国经济的成功, 他甚至把外交决策也置于这一目标之下。他最关注的是他的国家付出的太多, 得到的太少。谈到从叙利亚撤军的理由，他也辩称是因为伊斯兰国被击败, 美国不想再花钱。特朗普撤军的另一个出发点是他认为这是其前任所犯的错误。如果说伊拉克战争或者奥巴马在叙利亚问题上的犹豫不决是个错误，特朗普在这一点上还真的说对了。然而在彻底发生变化的情况下与错误的做法反其道而行之，不一定就意味着正确。更何况特朗普缺乏深谋远虑, 不理解外交政策中的相互牵制。

德国之声：人们是否担心特朗普现在不是任命一位强硬派或者扶持一个傀儡来接任国防部长的职位？

耶格：对于谁能成为美国新国防部长, 已经有人在猜测。然而能否松一口气, 还将取决于谁是继任。不过如果回想一下每次有人辞职或者被解雇之后特朗普是如何重新填补这些位置的，就会发现这些继任往往是外行, 没有真正的专业知识。我们也许应该看看最近谁在接受"福克斯与朋友们"（Fox &Friends）节目主持人的采访时谈到很多军事方面的事情。至少与特朗普关系相当好，而且有丰富经验的人是林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）。然而, 即便他也一直对有关叙利亚的决定提出强烈批评。 他是否会为这个难以坐稳的位置而舍弃其参议员席位值得怀疑。如果是按照马蒂斯所说的："总统先生, 您应有一位紧紧跟随您政治路线的国防部长。" 那么还真的没有愿意这样做的人。

托马斯·耶格（Thomas Jäger）是科隆大学国际政治和外交政策系教授，也是《外交-安全政策杂志》的出版人。

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