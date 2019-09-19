专访：“降息是反映信心的一个指标”

德国之声：美联储今年第二次小幅降息，这发出了何种信号？会不会影响中国等地的货币政策?

黄泽民：降息对企业来说意味着财务成本的降低，总体利率水平下降，资金的回报率是在下降，因此降息实际上是一种刺激经济的行为。 因为美国特殊的地位，美联储降息后，对很多国家的货币政策都会产生连锁反应。尤其对货币盯住美元的国家和地区，比如香港地区。香港因为实施联系汇率，所以美联储一降息，香港就会同步降息。此外还有一些国家和地区也会降息。

但中国大陆的情况还是有些不一样。在货币政策方面，中国的独立性相对比较强，也不一定美联储降息，中国就会紧跟着降息。因为货币政策还可以采取其它方法，除了价格型的，还有数量型的。包括前段时间中国降低法定准备金率，这就是数量型的。

但是我个人估计，利息降一下也是有好处的。不过这只是我个人的想法。上次美联储降息后，中国没有降。这次美联储又降，那么中国也降一下也是有可能的。

德国之声：特朗普对美联储这次降息的幅度是不满意的，数月来，他一直呼吁大幅降息，甚至将利息将至零甚至负利息。但美联储为何坚持小幅降息？

黄泽民：我们都知道美联储独立性很强。它不是白宫，也不是国会的组成部分。它的货币政策也是独立的。谁都可以对降息升息发表言论，包括特朗普。可特朗普虽然位高言重，但却没有决定权。我感觉到，特朗普的言论对美联储的影响是有一点儿，但美联储未见得听特朗普的。

从美国发布的经济指标来看，美国现在处于雷曼危机以来最好的状态。所以现在降息只是防止经济衰退，而不是美国经济不好。美国经济好不好有各种指标，比如贸易问题，经济增长问题，通货膨胀问题等等，但最重要的指标还是就业水平。美国的就业水平现在是很好的，失业率在4%以下。在美国经济这么好的状态下，现在降息是一个预防性的动作，预防经济衰退，而不是应对经济衰退的危机政策。

德国之声：美联储主席鲍威尔表示，此次降息主要是为应对贸易政策不确定性带来的风险、全球经济增长放缓以及低通胀压力。就是说降息也是中美贸易战后果的显现？

黄泽民：中美贸易战打到现在，对经济实质性的影响还没有很明显地显现出来。宣布加征关税很大程度上还只是影响经济预期。双方目前还在继续谈判，比如特朗普把预计10月1日对中国加征的关税又推迟到10月15日。

加征关税对国际贸易的影响要在税收加征以后一段时间才能显现出来，现在影响的只是预期。因此，降息在我看很大程度上是反映信心的一个指标。

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