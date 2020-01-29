专访陈秋实：恐惧 悲伤 无奈 牵挂

（德国之声中文网）曾经在北京卫视《我是演说家》节目中获得亚军，凭着一次题为《大国崛起》的演讲被广为人知的陈秋实，除了律师和公民记者以外还曾经有过、脱口秀演员，演讲培训老师、警察媒体记者等身份。2018年8月中旬进入香港的陈秋实，曾试图以公民记者的身份向大陆民众讲述此次香港"反送中"游行的来龙去脉。受到中国大陆当局施压后返回，无法继续从事律师职业。

2020年中国农历春节大年三十当天（1月24日），陈秋实前往武汉，宣誓"与武汉人民共进退"。随后走访了新冠状病毒疫情中的武汉各大医院以及新医院建筑工地，并组织民间力量捐赠发放疫情中急需的物资。1月29日，他在包括Youtube视频网站在内的互联网平台上发布了主题为"资源紧缺 疫情紧急"的视频。视频中的精神状况与前几日明显不同，凸显焦虑。他坦言自己现在感受到恐惧和害怕，因为他"前面是病毒，后面是中国法律和行政力量"。

DW：你今天早上的视频发出后，很多网友的第一反应是，很担心你个人的状态。你之前曾在推特上说："这人间不值得，所以牺牲又如何。"也多次表示过你不怕死。今天的视频，明显让人感觉到，你害怕了， 你真的感到恐惧了。这种转变是怎么产生的？

陈秋实：年轻人说出不怕死这三个字其实挺容易的。但是昨天（视频里）我又看到尸体了，进一步知道这东西的传染性有那么强。之前我也一直觉得，在门诊接触到的都不是真正的（确诊）患者，真正的患者应该已经被收治了。不过现在收到越来越多的信息显示，大量的患者和意思患者都没有办法得到确诊，所以对现在中国官方公布的确诊人数非常存疑。

刚才，武汉周边一个县里的人告诉我，他们村里如果发现，消息必须逐级通过县里往省里报。如果敢跳过县一级直接往省里报，村书记的职位都可能被撤掉。按照这样的流程，很难保证现在统计出来的疑似病例、确诊病例的真实性。就是说我在门诊看到的带着氧气的那些人可能就是确诊病人。我其实没有准确信息。

很多人质疑，为什么没有外媒在武汉采访，只有陈秋实。我就努力去找外媒。一个重要的原因是，我在视频里也说了，我不是很懂怎么样去有针对性、切中主题地作采访。你要找对人，要找中选题，要有采访方向，对吧。于是我一直在找媒体，想跟人家合作，交流信息。当我发现我能联系到的在武汉的媒体全都不出门了的时候，我才发现，这种恐惧的感觉越来越强烈了。

不仅是恐惧，其实很复杂。包括我提到，我父母又被谈话，警察（对我）颐指气使，每次打电话都很蛮横，盘问我在武汉的下落。我想，我在武汉我在作什么，而你们在作什么？这是一种很复杂的情绪，恐惧占了一大部分，还有悲伤，看到尸体从你面前运走，还有无奈、对其他人的牵挂，几种情绪叠加在一起，才会让我在今天这个视频里有一种很复杂的情感表现出来。

DW：能不能给我们介绍一下，经过这几天的观察，你认为武汉疫区现在最亟待解决的问题是什么？

陈秋实：我个人认为亟待解决的问题是试剂盒不够。在门诊排队的很多人，他们确实是咳嗽发烧很长时间了，但如果只是严重的流感的话，你能确定他不是（冠状病毒感染），他就可以回家修养、隔离去了；如果是，那尽快确诊才能收治。但试剂盒非常短缺，所有我走访过的医院都反映病床不够。所以火神山医院的修建绝对不是兴师动众，或者像有人造谣说的那样是有关部门为了多挣钱，这是胡扯！病房不够、病床不够，医生正从全国各地往这里调，可全国各地也有疫情发生，从外地调医生恐怕越来越难。这些都是实际的需求。

另外说到中国民间组织，虽然武汉是有志愿者在行动，但他们都是临时组织起来，不是专业的志愿团体，而是像车友会、海归俱乐部之类的，所以他们的协调、动员能力都很有限。甚至还有各种障碍，比如路是封的，志愿者要去接一辆车过来要反复协调，拿通行证，这些临时组建的班子，协调反应的速度有限，他们接收、分配这些物资都存在困难。问题特别多，感觉是一场烂仗，大家各自为战。

DW：中国官方媒体，包括钟南山教授一个重要的论调是，疫情在一段时间后会达到一个高峰，现在离这个拐点越来越近了，高峰过去之后，疫情就会出现明显缓和。你现在在武汉，你有这种感觉吗？

陈秋实：关于科学方面，这个我是不知道的。我现在想找确诊的患者家属，死者家属，目前还没找到。钟教授说到爆发和之后会怎样，我不敢妄下评论。我接触到的都是普通市民、门诊的和疑似病人，还需要有进一步调查才能有更多信息透露吧。

DW：你今天在视频里也说到，受到警方蛮横的来电质问，各方面对你家人的打扰……

陈秋实：我父母也知道我在这边，他们也很担心。我不知道武汉疫情结束之后我回到原来工作的城市会怎样。我没有那么担心。有一些气愤的情绪确实也在今天的视频里体现出来，但我很清楚我所作的一切事情都没有违反中国的的法律。我也没有造谣，都是看见什么说什么。我在作一个目击性质的报道，只说了我看见的。各种网络上的传闻，我没有能力去核实。比如有科学杂志说，最早报出来的几十例中，有若干没有接触过华南海鲜市场，也被感染了，是否存在其它感染源？这属于科学性的研究，我是没有发言权的，这些东西我不说。

以我个人判断，我的行为没有违反中国法律。虽然我会有一些比较激烈的言辞，比如"习近平来不来我不管，我来了"或者共产党怎么样。当然在中国，这样表达难免会早上政治性的打击，但这个我没有太在意。我甚至想，蹲几年监狱不也是个人生体验吗？

采访记者：任琛