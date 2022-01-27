专访陈瑞斌：带着使命感在德国开演奏会

（德国之声中文网）有“天使手指”美誉的台湾钢琴家陈瑞斌13岁就离开台湾的家乡，独自到欧洲学习音乐。他先在维也纳音乐学院学习，然后到德国汉诺威音乐学院进修。在获得最高演奏家文凭后，继而向俄罗斯钢琴大师贝尔曼（Lazar Berman）习艺，是贝尔曼唯一的亚裔弟子。16岁赢得意大利“拉赫曼尼诺夫”（Rachmaninoff）国际钢琴大赛，成为最年轻的得奖者。之后屡屡在各个重量级国际钢琴竞赛中脱颖而出，比如在特拉维夫（鲁宾斯坦）、华沙（肖邦）、盐湖城（巴豪尔）、维也纳、曼雷萨和意大利（罗马、斯特雷萨）等。他在20岁之前就赢得5项音乐大赛的金奖。

德国之声：您如何看待这次的巡演？疫情中的这场音乐会对你有任何特殊的意义吗？

疫情稍减，我成为第一个出生于台湾的华人钢琴家在德国演出，而且是巡演，意义非常重大。更重要的是，这个演出让我有机会直接和当地民众交流。疫情期间全世界举办音乐会的数量大幅减少。在德国，也因为疫情的关系，这次的演奏会只能让25%的观众入场。尽管有种种不利票房的因素，德国主办方并没有取消我的演出，坚持举办音乐会，让我更加珍惜。另外，石勒苏益格-荷尔斯泰因（Schleswig Holstein）这个城市有个艺术节，我年轻时曾经参加过，现在有机会旧地重游，让我非常开心。

德国之声：您曾经说过，您在德国表演是带着使命感，为什么这么说？

受到疫情的冲击无全世界的艺术家大都法演出；而我却有机会到欧洲巡演，其实很不容易。我这次演出的合约是一年多前签订的，主办方一直没有取消，所以我是带着感恩的心情，要求自己一定要完美演出；而且因为我懂这里的语言和文化，我相信，我和观众的音乐沟通会更直接；这次的客席指挥是一位罗马尼亚非常著名的总监，而罗马尼亚对我而言有它的历史意义，因为我当年是第一个进到罗马尼亚演出的华人。另外，我的老师的老师和拉赫曼尼诺夫是同学。我的老师也演奏过拉赫曼尼诺夫大部分的音乐而且留下录音，独缺第2号钢琴协奏曲，也就是我这次要弹奏的曲目。这个曲目其实是当年我的老师在家里私下教我的，完全没有留下录音。所以要听这个曲目其实很不容易。我自己也很高兴有机会再演绎它。

德国之声：就您长期观察德国音乐下来，您觉得德国音乐的特色在哪里？

不管何种音乐风格，德国音乐的精神是：严谨、谦卑、专业、有内涵、不注重包装；比起亚洲和美国音乐来说内敛得多。不管是弦乐拉出来的，还是管乐吹出来的音乐都是这种个性。这跟美国非常不一样。德国人和法国人和俄国人也不一样。而德意志民族吹出来的就是不一样。德国人在音乐的表现就是这种特性。就我的观察，疫情持续的两年期间，大部分国家的音乐产业都断断续续的经营着，但是在德国几乎没有中断过，德国人这样的投入真的不简单。

德国之声：您13岁时独自到欧洲学音乐，除了语言、文化的隔阂，您还得面对经济上的窘境，饮食气候的不适应等等。如今回想起来，这些遭遇对您而言是养分还是折磨？对音乐家而言是加分还是减分？

应该有百分之三百的加分。因为我离开台湾时，只有小学毕业，而且还不是音乐科班出身。结果我从16岁开始就参加各项国际音乐比赛。我的音乐基础其实不很好，但不知道为什么我一直赢得比赛。我想，主要是德奥的环境、以及我经历的磨练对我产生正面的影响。一直以来我觉得很累，一个人要处理所有的事情。我其实还有一个小我两岁的弟弟，他后来也拿和我一样的护照到奥地利学习音乐，拉中提琴。所以我不止要替他找琴，处理居留的手续，找监护人，也要替自己找监护人，因为我们两人都还没有成年。而且那个年代和现在非常不同，没有网际网络，没有手机，只能依赖传真。我经常外出参加比赛，往往来回要花上两个月，等我回到维也纳后，经常发现一地的传真等我处理。这种情形持续10多年。

德国之声：您有文化认同的问题吗？您比较认同亚洲文化还是西方文化？文化认同对您的音乐重要吗？

我比较认同西方文化，这项认同对我很重要，而且很深远。我其实主要受到西方文化训练和熏陶，直到近年才重新回头去了解东方文化，然后想办法促进东西方文化的交流。我的观察是：一般人30-40岁以后才会开始对古典音乐产生兴趣，而我如果只是像个工匠般准确的敲打钢琴，只展现高超技术，这样是无法感动他们。这就是为什么我的老师经常逛博物馆，而我也经常逛书店、博物馆等等，因为我们认识到文化的重要性。

德国之声：您认为亚洲人也可以很好的诠释西方音乐吗？

亚洲人悟性很高，但是往往有来自父母的压力，而且很依赖网路。亚洲人弹奏法国音乐还好，因为法国文化对华人不这么陌生，但是如果要诠释德国音乐，往往缺乏德国的稳重和厚度以及它的内敛和含蓄。不是不会成功，但可能必须在德国待上20 到30年，才能在血液里产生这样的感觉，熏陶很久之后，再加上亚洲人特有的悟性和灵敏，也许会有不一样的火花。

德国之声：您近年来也会弹奏一些客家、闽南、台湾原住民或其他的音乐，比如黄河协奏曲、爱河协奏曲，为了寻根？为了丰富您的音乐内容？还是有其他原因？

以上的因素都是理由。作为华人，我希望推广东方音乐，这是我的第一个诉求；而且从不同的素材可以找到创新，这一点在西方非常受到鼓励的，他们对不同的文化和音乐非常感兴趣。我做过不同的尝试，也和不同的乐器合奏，都非常成功。西方人对新的素材非常渴望，他们基本上比华人更开放。我最近收到一个邀请，他们让我的音乐和3D合作等等。至于如何让客家、闽南这些不同文化融合，在这方面我有我的优势。我也喜欢尝试各种可能性，希望做出新的东西，这对文化交流和推广都很有帮助。

德国之声：音乐对您的意义是什么？

音乐是我人生的全部，是我个人的历史表达。有一天当我离开地球时，我到底留下什么？我这个人的故事究竟是什么？我可以和国际沟通，而且应该比政治的沟通更广，因为音乐无国界。音乐家这个职业真的非常辛苦，我经常问自己为什么会这么困难，它的投资报酬率真的很低，但是我不在乎投资报酬率，我在乎的是，在我离开地球后，后来的人如果看待我。我认为，当音乐家对我而言是正确的行业。我是属于舞台的。

德国之声：您现在上台前还会紧张吗？还是您享受每一次的演出？

我每次上台前都还是非常紧张，但是如果准备充分的话，是可以非常享受的。不过我还是要感谢那些伟大的作曲家，如果我非常了解他们的音乐，就可以非常享受，甚至到忘我的境界。观众的反馈从我年轻时代到现在都相当多而且热情。在台湾、在东欧、在俄罗斯、美国，即便德国也如此。这次我将弹奏“拉赫曼尼诺夫(Rachmaninoff)的第二钢琴协奏曲”，其实我20多岁时在汉诺威参加毕业考试就是弹这一首曲子， 到了现在的年龄重弹此曲，心情非常不同。

德国之声：如果您不当音乐家，您会从事什么工作呢？

我会做类似的行业，包括传承、宗教、社会工作者，一切可以影响社会的东西。教育、文化交流甚至改革，这些工作我都会去尝试。我的重点不在于个人而是社会。所以从事音乐对我而言是对的行业，我喜欢影响别人，同时也想保有自我，音乐刚好提供这样的可能性，这次的德国演奏会，我一次就可以和这么多人交流，这是一件很快乐的事。今年的德国巡演之后，我还计画在南德及美国、加拿大等地演出，2023年我会在欧洲与其他职业交响乐团合作巡演。

从2月8日至11日陈瑞斌将和德国石勒苏益格-荷尔斯泰因交响乐团”（Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester）合作演出，3个曲目分别是：

1）乔治·埃内斯库的罗马尼亚狂想曲 （George Enescu: Rumänische Rhapsodie Nr. 1 A-Dur op. 11/1）

2）谢尔盖·拉赫曼尼诺夫的第二钢琴协奏曲 （Sergei Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18）

3）让·西贝柳斯的第一交响曲（Jean Sibelius : Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39）

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