专访陈浩天: 为了自由与尊严 坚持发表演讲

（德国之声中文网）陈浩天曾在脸书上称，近日与家人遭到跟踪及滋扰，但坚持不会退让，会照样演讲。

德国之声 : 请描述一下现在你和家人所面对旳境况?

陈浩天 : 首先由我们收到保安局的信，说香港民族党涉嫌违反《社团条例》，要求立即停止运作后 ，再到FCC 的演讲邀请，跟随而来是全方位的打压丶跟踪监视、在家门口等候、按门铃拍门、甚至拍照，可以说对家人造成很大的滋扰。

德国之声 : 除了外交部阻拦、两任特首也前后连番批评，而广播处长梁家荣下令禁止香港电台直播你演讲。但你坚持不退让， 是甚么原因令你坚持?

陈浩天 : 只要感到正确的事，我认为便有责任去坚持。是次演讲关乎香港的新闻及言论自由，对香港至为重要，所以我坚持不退让。

德国之声 : 你如何形容香港目前的政治环境 ? 反对派所面对的处境又如何?

陈浩天 : 香港现在的政治环境当然很恶劣。我们看到，香港政府和中国政府，是有计划地及系统地打击不同反对声音或争取自由的人，一个接着一个，采用不同手段对付，这段时候轮到香港民族党。

事实上，由民族党被禁止运作到现在FCC 演讲，中国外交部先出手，然后是前任及现任行政长官相继批评炮轰，证明了一个真相，就是香港事务，由上而下都受到中国政府所控制。今次事件，看到的是由中国政府去策划推动丶安排所有事情。很明显丶也很大机会民族党会被禁止运作，其实决定早就作了，现在纯悴用法律条例去进行一些表面程序的功夫而已。

（香港外国记者会在推特上宣布将会在8月14日提供网络直播）

没办法，我的角色及位置能够坚持多久就多久，我不想让自己感到后悔。至于下一步会怎样，只能够说步步为营，见一步走一步了。

德国之声 : 明天你将以「香港民族主义」为题发表演讲，请问演讲内容主要是甚么?

陈浩天: 我将会讲及香港现时所遭受的打压，更重要是解讲香港民族主义以及香港民族史。

德国之声 : 你由《雨伞运动》后成立香港民族党。回望这四年社运之路， 有甚么感受?

陈浩天 : 由第一天开始我们已经知道政治环境很恶劣，中国及香港政府说香港走「一国两制」、会有法治丶有民主亦有选举.....我们早已发现是谎话，现在更由我们印证了以上的承诺是假的。然而，一路走来，面对这么多不合理的打压，我没有一刻感到后悔及怀疑自已，成立了香港民族党及参与社运。

德国之声 : 此刻你最希望跟香港人说做甚么 ?

陈浩天 : 以往香港曾经有一段光辉的岁月，我们都有美好的生活，和今天景况有很大对比，大家不免有一股失落感。尊严和自由，我们的自由越来越少，尊严也不断被践踏。

我希望香港人要认清自己香港人的身份，不是中国人。我们要抵抗中华民族主义，否则香港将会被彻底消散及被殖民取代。面对殖民、洗脑，我们一定不要忘记香港人身份，我们要保护我们的言语丶文化及核心价值。





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