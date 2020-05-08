专访:陆克文呼吁国际调查新冠起源

德国之声：陆克文先生，这场高级别互相指责的游戏，是美国当局的错，还是北京的错？

陆克文(Kevin Rudd)：双方都参与了。这实际上对于让病毒起源的真相曝光有害无益。在中国，省级官员早期没有向中央有关部门通报情况。而且，提到中国对世卫组织的通报……世卫组织之后做了什么呢？我个人的观点是，要弄清楚究竟是怎么一回事，我们需要有一个独立的国际调查。我个人的建议是，由联合国秘书长成立高级别的专家组，邀请中国和其它国家的科学家参加。但这场双方面的指责与攻击，无助于我们找出根本的科学真相。

德国之声：联合国是最好的平台吗？美国对世卫组织提出了质疑。联合国作为一个整体、以及在这场危机中的角色也都受到质疑。

陆克文：我认为，各国人民所感兴趣的是，病毒传播最初的情况和通报，世卫组织之后的行动，以及各国政府自己的行动。在获得消息的通报后，各国有不同级别的应对，是否有效。目前，一切都深度政治化。无论是在中、俄拥有否决权的联合国安理会，还是联合国大会。而世卫组织不能自我调查。所以，我个人的建议是，由联合国秘书长独立地组建高级别专家组。但要确保这些医学专家的组成是平衡的。既来自中国，也来自世界其它国家。

德国之声：您觉得如何让政治与科学分离？我们是否需要排除其中的政治因素？联合国能否做到？

陆克文：或者你有别的建议，别的机制，我洗耳恭听。

德国之声：我此刻没有具体的建议，但我对于联合国扮演这样一个角色有一些疑问。

陆克文：对于世卫组织的表现，是应当提出疑问的。现在世界上没有一个机构能够完全免于受到批评。但底线是，在我看来，联合国秘书长所处的位置，使他成为唯一一个拥有适当的平衡和独立性、来组建高级别医学专家组的人选。国际社会之后可以评判他们的调查是否以公平公正的方式进行。否则，我深度担心，事态会持续下去，直到中国关上大门，不让国家医学专家进入该国，来调查真相。或者国际社会的其它方加入这场争论。我认为，世界人民想要知道真相。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。