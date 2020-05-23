专访锺国斌：国安法压境 商界思去留

德国之声：国安法消息一出，你有什麽反应？

锺国斌：很错愕。我一早预期有这个可能性，和中央有紧密联系的人如（全国人大常委）谭耀宗丶（基本法委员会副主任）谭惠珠有提过，但沒有人预计到这麽快推出和落实。

德国之声：你在政界提早收到风声尚且感到突然，一般商界想必比你更为错愕？

锺国斌：一定是。我本身是商界背景，但政治层面有很多接触，对政治比较敏感。对商界来说，有一个稳定营商环境和政策，对投资丶运作丶决定去留，非常重要。

德国之声：商界是否在重新评估去留？

锺国斌：必定是，但每个人有不同想法，主要有两种考虑，第一种是欢迎国安法的，因为23条丶国安法此前一直不明朗，现在反而切切实实做了，无论是否支持，起码有个了断，没有了不确定因素。而一直以来的社会暴乱对营商很差，示威者假期搞事，店铺被逼关门，最严重的时候，外国的买家和商人都怕危险不敢来港，怎做生意？所以国安法对本土营商环境有帮助。

德国之声：但短暂太平的长远代价，是否是“一国两制”原则和香港金融中心地位受损？

锺国斌：这就是第二种考虑。国际商业社会（international business community）怎麽看香港？香港单靠本土经济维持不到，是个向外的开放型经济体。实施国安法，如果外国有很大疑虑，对香港很大影响。

德国之声：你是否担心香港出现撤资潮？

锺国斌：说不定。好像同是开放型经济体的新加坡，也有国安法，条文还相当「辣」。你问我新加坡是不是很民主丶很有言论自由和新闻自由？我敢说不是，但仍有很多人去投资。说白了，商界其实很简单，只会看有没有商机丶能否「搵钱」（挣钱）。

即使很多人不相信中国政府，觉得中国法制不健全，外企也争相去投资和做生意。特斯拉（Tesla）投资几十亿在上海设超级工厂，苹果三分之一生意在中国，世界主要大企业都在中国有业务。

德国之声：事件料将加剧中美恶斗，美国可根据《香港人权及民主法案》取消香港独立关税区地位。你是否担心？

锺国斌：我相信中央做了所有评估，但那麽高层次的东西，我们当然不知道中央评估到哪儿，欧美的反应如何我们也难以预料亦无法控制，只能够见步行步。

2003年50万港人上街反对23条立法

德国之声：2003年时任特首董建华推23条引发50万人上街，自由党临门一脚倒戈反对草案，23条自此成为历任特首都不想接的烫手山芋。17年後，北京乾脆推出比23条更辣的港版国安法。回头看，自由党反对23条是不是一个错误？

锺国斌：当年自由党不是反对23条，而是看到社会对23条感到不安，叫董生（董建华）延迟立法，适当时候再拿出来。我们这几年也说要立23条，你去问田北俊（2003年时任自由党主席），他也会这样说。

现在泛民主派很大错误，是不肯坐下来谈，只说23条是恶法。可以自己谈丶自己审议，总好过现在中央自己做丶不管你什麽，用他的一套施加下来。23条并不恐怖，重点是在於细节。

德国之声：所以你认为泛民要负上最大责任？

锺国斌：最大责任一定是特区政府，立法要由港府发起丶摆上台。当然，泛民令社会和特区政府觉得拿都不能拿上台。

林郑月娥上任後，我们一直有叫她适当时机立法，但她错失了所有机会——去年是应该立23条而不是《逃犯条例》。

林郑月娥任内错失23条立法时机

德国之声：林郑月娥错失时机，去年「反送中」爆发後局势是否已经不可收拾丶国安法剧本写在墙上？

锺国斌：林郑常说要有「社会共识」才会做，代表今届政府没能力立法，那是否要等到2022年下届政府才做？那时香港已回归25年，「50年」过了一半，如果计算到2022年港府也没有能力做到，中央就不会等。加上《逃犯条例》演变出来的暴力事件，说要香港独立，拿英国丶美国国旗摇来摇去，中央绝对不能接受。

德国之声：但国安法是否最坏的结果？

锺国斌：公平点说，世界各国都有国安法，美国很多行为是用国安丶国家利益行头，为什麽中国不可以？

德国之声：因为中国不是民选政府？

锺国斌：这次国安法主要针对恐怖主义，任何国家都不会容许恐怖主义，这不是民选与否的问题。美国为何打伊拉克丶阿富汗？因为有恐怖主义。至於颠覆国家政权，西班牙一样打压加泰罗尼亚的独立公投，一样不容许分裂。这是大是大非的国策。

我认为重点在於条文细节，可能公布後发现原来很温和，正常一般国家都有，执行机制合理。

德国之声：但如果条文非一般的「辣」，而执行机制是让国安人员在港执法？

锺国斌：难道你觉得美国没有中情局（CIA）丶英国没有军情六处（MI6）在香港？现在一切只是「蒲面」（浮出表面）而已。

德国之声：看来你对国安法「看得很化」（看得开）？

锺国斌：我是「看得很化」，亦没能力改变任何事。我说我理解中央。最理想当然是我们自己立法，但特区政府没本事丶没能力丶没决心去做，泛民又阻止你，那中央有甚麽选择？

对商界来说，我们是有很多讨论，但一切还是要看条文细节，现在大家都是对着白纸空谈。

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