专访钻石公主号乘客：船上弥漫着焦虑

(德国之声中文网) 德国之声：可以概述一下目前船上的情况吗?

雪萝：每天除了各船舱固定轮到去户外活动的一个半小时外，我们其他时间都必须待在房内。但是即便如此，我与我先生大部分时间都选择待在房内。

德国之声：当妳得知钻石公主号上出现新冠病毒的案例时，妳的第一个想法为何？

雪萝: 一开始我感到相当恐惧，也十分担心。我们本来预定当邮轮抵达日本后，要下船在日本其他地方旅游，但现在我们不确定隔离期结束后，我们还能继续旅游，还是得立即返回美国。我们基本上不知道接下来9天会发生什么事。

钻石公主号上已有130名感染者被送往医院

我们比原先预定的早一天抵达横滨，当时船长只宣布钻石公主号会加快速度，在前一天晚上抵达横滨。当时船长只说，这么做是为了让我们能快一些通过海关。当我们抵达横滨时，我们只知道先前有一名男性乘客染上新冠病毒，而他在香港便下船了。当我们抵达横滨后，日本的检疫官员便上船测量我们的体温、要求我们填写问卷并问我们一些问题。

德国之声：他们有提供你们口罩与消毒酒精等医疗用品吗？

雪萝: 抵达横滨后，他们发给我们一般的口罩、医疗用口罩、橡胶手套与温度计。自从隔离期开始后，我们的确感觉被困在一个小空间的感觉，但是因为我们的船舱有一个小阳台，室内也有一些多余的空间，所以至少我们还能到阳台上晒晒太阳或在房内做些简单的伸展。但是对住在下一层的船客来说，他们的船舱既不见阳光，也没有多余的空间可以伸展活动。

虽然目前为止，我们的处境还不至于到太艰难，但是我们还是有点担心如果处方药用完了或是生病了该怎么办。船长目前一天大约会广播3至4次，他每次广播都会如实地把最新情况与我们分享。总体而言，钻石公主号让我们保持健康，也能稍微找到些娱乐。

德国之声：妳可以稍微形容一下目前船上的氛围吗？

雪萝: 船上目前仍弥漫着忧虑。因为隔离初期钻石公主号送餐的情况不是太理想，所以住我们对面的乘客有时得面临饿肚子的情况。至于在我们隔壁的乘客则是因为糖尿病的关系，很担心他的处方药会用完。但是大部分人仍试着打起精神，让隔期期间的日子不至于太难熬。

船长会不时提醒到户外区域活动的乘客不要推挤，并与他人之间要保持2公尺的距离。此外，他也要求乘客到户外时务必带口罩与戴手套。

德国之声：妳对于现在全球新冠病毒疫情扩散的情况有什么看法?

雪萝：在这种时候，我很自然的会对于新冠病毒的疫情提高警觉。但我同时也认为人不该一直活在恐惧中，所以这个经验也并没让我对传染病有那么多的恐惧。隔离的这段期间，我们受到日本政府与钻石公主号员工不少照顾。