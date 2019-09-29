专访：邓小平会如何看待70周年国庆？

德国之声：作为当年邓小平的英语译员，您如何看待如今的中国？

高志凯：具体就这两天而言，中国到处都是庆祝活动。当我们庆祝70周年国庆时，就必须要回顾一下过去70年，尤其是过去41年所取得的成就。我想，不论如何，大家都会同意，过去几十年中国发生了巨大的积极变革。现在，中国已经是全球第二大经济体，全球第一大外贸国，也是全球第一大制造业国家。我认为，中国今后的发展前景依然非常好，所以70周年国庆值得庆祝。这既是回顾过去的时刻，也是展望将来的时机。这不仅仅关乎中国的将来，也关乎全世界。

邓小平1984年国庆时检阅部队

德国之声：回顾中国的过去，我们当然会发现它发生了巨大的变革。但是这场变革也有代价，比如我们看到今天的中国政府对互联网的管控越发严格，民众受到越来越严密的监控，中国也不存在真正的政治反对派。您认为，这是变革所必需的代价吗？

高志凯：哲学意义上而言，不管你做什么事情，或者不做什么事情，都会有一个机会成本。中国今天的庆祝，并不是说骄傲自满。中国当然不可能方方面面100%让人满意，它有着一系列的问题和挑战。比如在北京，今天很多民众都对交通受阻感到不满。但是我认为，客观上、总体上，中国是在往好的方向变化，就像北京民众今天也为国庆游行感到喜庆一样。中国需要克服所有的困难和挑战，与此同时，中国也会继续努力实现更大的成就。

德国之声：但是，高志凯先生，我们所说的问题，可并不止于交通受阻。比如，在新疆，有上百万穆斯林遭到了拘押，还有香港的示威浪潮。在这些问题上，中国现在处于怎样的状态？北京当局是否应该改变对这些问题的看法？

高志凯：那么我们就来谈谈您所提到的三个问题：网络安全、新疆问题以及香港问题。就互联网的应用而言，中国已经是全球的领军国家，中国的网民规模全球第一，还在5G、物联网等技术领域具备领先地位。确实，中国的互联网管制十分严格，许多中国人都对此不太满意，但是，总体而言，管控严格是为了维护稳定、预防颜色革命。我们在世界很多地方都看到，掉入颜色革命陷阱的国家接二连三地更换政权。至于新疆局势，情况则十分复杂，但是总体而言，中国十分担忧恐怖主义、极端主义和分裂主义。别忘了，新疆和阿富汗接壤，持续了18年的阿富汗战事现在仍然没有平息，阿富汗恐怖主义势力渗透新疆的风险依然现实存在。对于香港而言，恐怖主义也是一个潜在威胁。我想，中国政府会继续严格遵守"一国两制"。我们期盼香港的法治和法制都能得到彰显。

德国之声：您刚才说到了"维护稳定"。您当年给担任译员的邓小平，也经常把"稳定"挂在嘴边。邓小平在推动改革开放这一方面有着巨大的功绩，他如果在世，又会如何评价当今的中国政治？他会认为中国需要进一步的改革，还是会认为中国改革到这一步已经可以了？

高志凯：我确实以译员的身份亲历过邓小平。他执掌中国的时候，反复强调对内要维持稳定、对外要维护和平，认为这是中国发展的两大基石。我认为，当今中国维护稳定的重要性和80年代是相当的。我可以肯定地说，邓小平见到中国的积极变革，他会非常高兴。如果他领导现在的中国，他也会要求中国应当更为谨慎地前进，比如在处理中美关系时应该更有智慧，而不是被拖入贸易战的泥潭中。我想，邓小平那一代人会始终强调，政治改革与经济改革并举才是中国克服一切困难与挑战的唯一道路。我坚信，通过继续改革，中国能够改善当前的局面，从而更好地面对各种挑战。

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