 专访遭DQ议员：港府借“爱国”之名肆意妄为 | 时事评论 | DW | 11.11.2020

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时事评论

专访遭DQ议员：港府借“爱国”之名肆意妄为

梁继昌是香港立法会会计界议员，11月11日与三名同僚一齐遭到港府剥夺议员资格。在接受德国之声专访时，梁继昌指责全国人大以及港府的此项决定“程序不正当”。同时，他也强调，随着民主派总辞，立法会遭削弱，监督政府的职能更多地需要全体香港民众承担。

Hongkong Legislative Council Parlament Gesetzgeber (Vincent Yu/AP Photo/picture alliance )

香港立法会民主派议员宣布将“齐上齐落”

德国之声：您最早是如何得知有可能被剥夺立法会议员资格的？

梁继昌：其实我也是从公开的媒体报道中才获悉的。最早是有一封非常亲北京的Newsletter，里面提到我们4名被禁止参加下一届立法会选举的议员也应该退出现在的立法会。不过，8月份，基于人大常委会的决定，我们还是获邀留在立法会。然而到了今天，他们又更改了决定，全国人大直接向我们立法会议员强加条件。对于我们而言，这当然令人震惊。从中我没有看到任何正当性或者合理性。两个月前，同意我们留在立法会的是全国人大，现在出台附加条件、然后还拿新规定去追溯既往的也是全国人大。可以说，全国人大的这次授权DQ决定实质上杀死了"一国两制"，终结了香港立法会的完整职能。立法会的职能以及权力是用来监督政府、审批政府出台的法案。要是我们议员始终受到"不符合基本法104条就立刻被DQ"之威胁，那么立法机关的自主性、独立性、完整性也会受到迫切的威胁。而香港基本法第104条又往往会被政府进行很宽泛的解读。

德国之声：您是否认为，现行的香港基本法、港版国安法等法案具备太大的模糊解读空间，从而导致政府拥有太大的权力来对你们议员做出各种限制？

梁继昌：我们还是主要关注当下的DQ决定。光是这个决定本身，就足以对香港立法会的独立自主性构成威胁。基本法第104条具有十分宽泛的解读空间，措辞十分模糊，里面只是提到议员要拥护基本法、效忠香港特别行政区。从这引申出去就是尊重中国国家主权、不得威胁国家安全。在我担任立法会议员的过去8年间，我不认为我的行为有越界之嫌。当然，总是会有人持不同看法的，而这可能导致了全国人大对法律做出重新诠释，香港特区政府则会听命于全国人大的指示。这将对今后立法会议员的独立自主性构成威胁。在这样的环境下，光是基本法第104条就有巨大的解读空间，立法会议员又能如何真正履行职能呢？我们现在所遭遇的，就是港府正在利用这样的局面，绕过正当程序剥夺议员资格。

Hongkong Carrie Lam, Dennis Kwok, Kenneth Leung, Kwok Ka-ki, Alvin Yeung (Vincent Yu/AP Photo/picture alliance)

港府绕过香港法律程序、由人大授权实施DQ四名议员：郭荣铿、杨岳桥、梁继昌及郭家麒（由左至右）

德国之声：您不断提到"正当程序"，您是不是指被DQ议员本应至少获得申诉权利？

梁继昌：这是政府强加给我们的决定，他们就宣读了我们四个议员的名字，没有任何详细的理由，也没有什么完整的程序。

德国之声：林郑月娥、中联办、港澳办在今天的声明中还多处提到"建立爱国者为主的体制"、"爱国者治港的基本要求"。您觉得"爱国"是否应当是成为立法会议员的前提？

梁继昌：这是一个太过主观的评判标准。爱国？不爱国？如何界定？这根本就不是一个可以客观衡量的标准。一个人是否危害国家安全、是否在支持香港独立，这些问题还能相对客观的评判，我们也完全同意在这些问题上设定条件。但是"爱国"又该如何衡量呢？我又是否"足够爱国"呢？难道要一条一条地看他在社交媒体上发表过哪些言论、看他在奏国歌时的表现？这些都是非常主观的评判标准，当局将会获得非常大的操弄空间，可以用来DQ任何他们不喜欢的人。

德国之声：现在，民主派议员宣布要集体辞职表示抗议。一方面，这样的举动能够提高舆论对你们遭遇的关注度，可是另一方面，这会进一步削弱立法会内的反对派力量、削弱对政府的制衡。泛民派今后如何在立法会之外去履行职能？

梁继昌：现在要依靠香港民众。我们当然可以继续依靠立法会议员，可是就如我刚才所说，立法会的职权已经遭到了削弱。所以，现在需要每一个香港人承担起责任，提高警惕，持续监督政府。每一个香港人应该积极注册参与明年的立法会选举，如果这场选举还能举行的话。永远不要放弃作为公民参加选举的权利。不管你是否从来没有考虑过竞逐立法会议员，现在是时候认真考虑一下这个问题。尽管成为立法会议员往往要付出一些代价。但是我还是想说，在过去8年中，我光荣地担任了一名立法会议员，我以此自豪。对于香港来说，今天是个令人伤感的日子，但我们还将继续前进。

观看视频 02:20

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德国之声：您是想说，相比泛民派议员是否能保住议员资格，向香港公众发出一个强烈讯号是眼下更为重要的事情？

梁继昌：对。全体香港民众都应该警觉起来，承担起监督政府的职能。大家都应该践行自己的权利，而不是退让。这是最重要的。

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