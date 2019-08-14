专访：“这是一场大卫面对歌利亚的战斗”

德国之声：我首先想就我们所看到昨日发生在香港机场的一些场景进行提问。比如相当恶劣的警民冲突，以及抗议者攻击两位中国大陆人士。抗议行动是否已经变调？

黄之锋：我们对警方使用危及生命的武器深有体会。在过去两个月内，警方发射了超过2000枚催泪弹，逮捕700名活动人士。一名年轻女士因为被防暴警察射出的（橡皮）子弹击中，导致永久失明。不过，在任何抗议活动中都没有人愿意看到出现冲突或受伤的情况。因此，我们继续寻求更为和平的方式来表达诉求：要求政府撤回修例；停止警方暴力以及呼吁进行自由选举。但是，我希望全球人士可以认识到，香港政府是如何躲在防爆警察身后，保持沉默。他们才是应该对民众诉求做出回应，承担责任的人。但他们只服务于北京的利益，扮演共产政权的傀儡。

德国之声：你提到你们保护自己免受警方暴力的伤害。我们看到中方军队向香港方向移动的画面，我们也看到中国官员称示威者有"类似恐怖主义行为"。这些都是相当强硬的表态。你是否担心中国大陆会出手镇压？

黄之锋：抗议和冲突不应被定义为"恐怖主义"。这些事情其实是北京。我呼吁世界领导人应该防止发生天安门屠杀在香港重演。他们应该坚守民主自由。我们知道，抗议活动只是要求基本人权，我们要求选举自己的政府。不管是否赞同民众的诉求，向香港派出军队镇压抗议绝对不是解决方法。我希望世界各国领导人和政治人物，不管是总理还是总统，他们应该发声， 并注意到林郑月娥和习近平主席在香港所制造的混乱局面。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.9 百万人大游行 5月，《逃犯条例修订草案》在立法会中经过立法程序激烈攻防。随后，香港政府决定绕过委员会，在6月12日迳付大会二读。 此举引发民间人权阵线号召「守护香港反送中」大遊行，为示威运动中的第一场遊行。 同日，海外29个城市举行集会声援。主辦方估計这次遊行有破103万人參與，但是警方的数字只有24万。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.12 包围立法会 在港府预定二读《逃犯条例修订草案》的当天，抗议民众包围立法会大楼。港府随即宣布推迟二读。 眼看人潮持续占领夏悫道没有散去迹象，港府下午3点便出动警察，用催泪瓦斯跟橡胶子弹驱赶民众。仅用2小时便清场完毕。 香港特首林郑月娥在电视声明中三度称群众为「暴动」，引发群众不满。 这也促使民阵总结民众五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪责任、不检控和释放反送中示威者、撤销对6月12日游行的暴动定性、林郑月娥问责下台。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.16 黑衣200万人大遊行 (49223786) 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。 没想到市民上街的意愿不但没有被浇熄，还更加坚定: 许多市民认为她避重就轻，没有直面回应诉求。 同样在遊行前一天晚上，黄衣男子梁凌杰在太古广场坠楼身亡，成为运动的第一名牺牲者。这两个事件凝聚了示威者的愤怒，让遊行人数一口气飙升。主办方估计这次遊行有突破200万人参与，刷新香港纪录。 警方则估计人数为33万8千人。这也是反送中示威的服饰首度定调为黑色。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.21 包围警总 民阵订下6月20日期限，要求港府回应5大诉求，但政府没有反应。民阵因此宣布行动升级。 6月21日，金钟政府总部对面的夏悫道、湾仔警察总部对面的军器厂街、告士打道，以至湾仔税务大楼等政府大楼，都被示威者占领及围堵出入口，因此瘫痪。 示威者要求政府追究警察开枪责任，也要求与警务处长卢伟聪对话。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.1 示威者冲击立法会 在香港主权移交22周年纪念日当天下午，包围立法会的示威民众拿起杂物开始撞击立法会玻璃，最终玻璃被撞破，一些民众进入立法会大楼。 警方午夜展开清场前最后一刻，一群志愿者进入立法会把4名想要死谏的示威者拖出立法会，强调「一个也不能少」。这起事件之后引发许多争议，除了港府谴责示威者破坏公物以及暴力之外，示威者也反指警方故意撤退，用「空城计」引诱示威者攻进立法会。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.6 香港妈妈集气大会 6月14日晚间，「香港妈妈反送中集气大会」曾在中环遮打花园举行集会，而在7月6日，香港妈妈再次在同一地点發起集会。有鉴于「反送中」示威者，尤其是前线与警察冲撞的示威者，普遍年龄层偏低，这些妈妈想要传递他们支持孩子的心情。大会称最多人时有8千人参与。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.7 九龙游行 在九龙的七七遊行之前，大部分的游行都举办在港岛。 这是第一次在九龙区举行遊行。 从这时开始，「反送中」遊行就有往九龙与新界等较保守的区域蔓延的趋势。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 连侬墙遍地开花 大概在7月中左右，香港各地18区都出现「连侬墙」。 「连侬墙」译自Lennon Wall（捷克文 Lennonova zeď），源自于1980年代，民众在布拉格修道院墙上画上约翰连侬（中国称为列侬、台湾称为伦农）的头像和歌词。之后逐渐演变成表达对当局的不满的街头艺术。 在2014年雨伞革命期间，连侬墙第一次在香港出现，用大量便利贴写满对民主、普选的诉求。 2019年，连侬墙因为香港的反送中运动再次复活，首先在金钟香港特区政府总部出现，之后逐渐往其他地区蔓延。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.14 香港沙田商场喋血 下午4点到8点之间，「反送中」示威群众在新界沙田遊行，大抵和平。 在遊行结束之后，示威民众并未散去。 到晚上9点，警察开始清场，示威者被逼进购物商场「新城市广场」。 警方一方面呼吁示威者离去，一方面又封锁商场出入口。 一名警员在逮补示威者时，被挣扎的示威者咬断一截手指的消息成为当天晚上警民冲突的血腥註腳。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 示威者涂污中联办国徽 7月21日这天的“反送中”抗议活动是民阵發起的第三场遊行，组织方称有43万人参加，警方则称13.8万。遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地，但警方出于安全考量缩短抗议路线。遊行过程中，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后在晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进防线，用催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱赶示威者。在这个事件以后，中联办换上了新的国徽，并用透明的塑料箱保护。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 元朗暴襲 在白天的遊行结束之后，晚上元朗有大批白衣人士持械闯入西铁站，无差别地暴打乘客。 然而警察在40分钟后才到场，而且与白衣人士互动良好，引发「警黑勾结」的猜疑。 透过这个事件，新界乡绅与警察之间的关系浮上台面，引发国际关注警察的执法问题。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.27 光复元朗 呼应前一周日在新界元朗發生的白衣人暴袭事件，民众在元朗發起遊行，从元朗警署出發，行进到元朗西铁站。图为谴责政府官员、警察、乡绅与黑道勾结的「官警乡黑」标语。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.28 上环警民冲突 在和平游行落幕之后，约有两百名示威者尝试往中联办前进，但遭到警方拦截。警方呼吁示威者立即结束「非法集会」，不久便施放了催泪烟与橡胶子弹。双方对峙的过程中，香港警察中的「速龙小队」一度无预警往前暴衝，成功逮捕多名示威者。最后，有多达49人在这个晚上被逮捕。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 「光复香港，时代革命」 随着「反送中」示威越演越烈，「光复香港，时代革命」 也重新出现在香港街头。这个口号缘起于2016年本土民主前线的梁天琦的参选口号。虽然梁天琦已经在2018年被判袭警罪与参与暴动罪，判处6年刑期且现正服刑中，但是示威者仍然让这句话重现街头，有时还在旁边加上「感谢梁天琦」。另一方面，这句话也被当局视为有港独意味，是违反一国两制的思想。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 「全港大塞车」港铁不合作运动 7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。 港铁临时安排免费接驳巴士解决疏运问题。 虽然香港铁路工会联合会宣布不响应罢工，但是公交车公会却发表声明响应罢工。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 葵浦警署冲锋枪首度亮相 7月28日上环冲突的示威者有44人在30日晚上被控暴动罪，引发民众不满，因此发起包围拘押部分被告的葵蒲警署。 警察一度冲出警署，一名白衣警署警长与一名防暴警察落单，引起民众朝他们丢掷杂物。 在情急之下，「光头」警署警长拿出枪枝对准民众吓阻。 然而他举起的这把枪是雷明登870宕动式霰弹枪，与过去低杀伤力的催泪弹枪不同，是可以装填致命霰弹的枪种，民众因此哗然。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.2 公务员的行政中立 随着上千行政主任和政务主任罕见地发出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园发起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次发起集会。 前任公务员事务局局长王永平受邀在大台上说：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」这段话引起许多现任公务员的共鸣，成为他们下班后加入集会的原因。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.3 旺角遊行多区占领 在多次的抗争之后，警民之间形成一种默契: 白天和平示威，结束后部分示威者留守，晚上防暴警察出动清场，多半搭配催泪瓦斯。 然而，抗争活动演变到这个时候，开始脱离了初期的多人集中一场遊行的模式，转变为多地同时发生的形式。 一夜之间，旺角、尖沙嘴、黄大仙都爆出警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.4 将军澳、西环集会与「快闪封路」 这天，将军澳示威者一度包围警署，抛砖打破警署玻璃。 在警察出警局之后，示威者随即散去。 紧接其后的西环游行，示威者靠近中联办还未抵达时，警方便出动催泪弹阻挡示威者。 在这之后，示威者展开一连串「快闪」: 用路边可见的障碍物阻碍交通之后立即离去。 一夜之间，示威者足迹踏遍铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地，防暴警察一直到隔天凌晨三点都还在清场。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.5 七区三罢 港人号召「罢工、罢课、罢市」，获得金融业、医界、运输业等行业别响应。下午，示威者在香港7区发起集会，又有人在天水围包围警署。遊行与示威很快的演变成警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 五星旗被抛入海中 香港旺角3日下午举辦遊行。散场后有示威者将尖沙咀码头的旗杆上的五星旗拆下丢入水中。 5日香港大罢工后，也有示威者將中国五星国旗从旗杆拆下，并抛入海中。香港政府发言人6日凌晨发表声明譴責这些行为，表示这是「公然挑战国家权威」。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8月9日 “万人接机”集会展开 示威者从当日起一连三天在香港机场举行"万人接机"集会活动。机场抗议者准备了以不同语言印制的宣传海报、单张、小册子等，包括中文、英文、日文、韩文等。参与制作小册子的集会人士表示，明白大批人士聚集可能会影响旅客，但希望向旅客表达五大诉求。当天晚间有示威者前往黄大仙警察宿舍抗议，后遭警方清场。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8月12日 警民冲突四起 抗争日趋激烈 经历数日动荡之后，8月12日晚的警民冲突更趋激烈: 北角、西湾河、太古、铜锣湾、黄埔、屯门、葵芳、沙田都有防暴警察的踪迹。一位年轻女性在混乱中疑似被警方橡皮子弹击中眼部，有失明危险，更是成为当晚的标志性事件。另有媒体报道称，疑似警方人员混入抗议者中，此后警方证实出动便衣警察，但否认有任何违法行为。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8月13日 环时记者机场被殴 两名中国籍男子当晚在香港机场抗议现场被质疑是公安卧底，之后被示威人群捆绑并搜出证件，并遭到殴打。最终两人被送往医院救治。被打男子中一人为环球时报记者付国豪，他在被围困时喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，此后成为微博热门话题。该事件遭到北京政府和香港特区政府的严厉谴责，香港特区政府发言人表示: “这些暴力行为远超文明社会底线，令人发指。”



德国之声：目前抗议者的诉求究竟是什么？这次的抗争由"反送中"开始，这是否意味着：如果修例彻底撤回，抗议活动也会随之终止？

黄之锋：示威行动会在每个周末持续进行，直到中国国庆日（10月1日）。因为我们不仅要求政府撤回修例，我们同时要求得到选举我们自己政府的权利，希望实现普选。这是基本人权，欧洲民众从上世纪就享有这些权利，但香港距离民主还有很远距离。我们永远不会在共产政权的高压统治下屈服。

德国之声：你提到希望得到选举权利。你是2014年雨伞运动的领袖之一，那场运动的主旨正是争取实现真普选，但并未成功。你认为这次能够获得胜利？

黄之锋：这不是一场简单轻松的战斗，是大卫面对歌利亚的斗争。我们可能会面对许多打击和压制，但我们不会后退。因为香港是民众抗议威权统治的前线，正如上世纪的东柏林。我们会持续抗争，直到获得真正民主的那一天。世界各地的人们可以成为我们的盟友，支持我们。

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