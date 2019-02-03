专访：“这并不仅仅是一场贸易战”

德国之声中文网：特朗普在国情咨文演说中提到中美贸易战，强调中国窃取美国工作岗位及财富的行为必须终止。他并将双方不平等的贸易关系归咎于美国历任政府，而非中国。您认为我们该如何解读这样的讯息？

克普利：我认为，特朗普国情咨文的延续了一贯的措辞。他是在用漂亮的言辞来包装这一盘根错节、异常艰难的问题。他（在谈到与中国的贸易冲突时）使用了"结构性"一词，这是非常正确的。我认为，这里有一件重要的事情必须引起注意，就是这并不仅仅是一场贸易战或贸易争端的问题，而是影响广泛的地缘政治竞争关系。贸易只是中美之间不断加剧的紧张关系中的一个因素而已。如果将贸易议题单独来看，事实上是与中国国家的这些核心结构性因素相关的，也就是政府主导的计划经济。过去三十年来，这一体系构建在非常强大的政府主导政策之上，其内容包括补贴、保护国有企业和特殊行业。当然，技术转让和知识产权保护不善都是问题，还有国家支持的网络入侵行为。所有这些因素都让这个议题非常复杂，不是习近平和特朗普举行一场会谈就能解决的。这是不可能的事情。我确实观察到，中方同意购买更多的美国汽车和农产品来应对贸易逆差问题。甚至可能小幅开放银行业和金融业，但这是一个根深蒂固的问题，不可能通过一次性会议便得以解决。

德国之声：您认为，在特朗普发表国情咨文演讲之后，美中双边贸易谈判会如何进一步发展？双方是否会在3月2日期限之前达成一些重要协议？

克普利：我认为，我们可以预计双方会将期限延长，以便继续进行谈判。我认为美国贸易代表莱特希泽主导了这场谈判，而他的立场代表了美国对华鹰派的观点。然后我们必须观察，北京是否在贯彻执行双方就我们刚才提到的那些核心议题所达成协议时取得了显著进展。如果在北京还没有遵照协议执行之前，华盛顿就宣布取消现行关税或不再坚持本方实施额外关税的立场，那我会感到非常惊讶。我认为双方会继续对话，并公布一些初步妥协的协议，关税不会上调到25%，也不会对其他产品征收额外关税。但这会是历时漫长的过程，任何关于贸易战即将结束的宣称都是肤浅而且不准确的。

2018年习近平和特朗普在布宜诺斯艾利斯举行会谈

德国之声：特朗普也提到了新的互惠贸易法，该法将允许美国对任何试图对美国产品施加关税的国家采取报复措施。您认为如果该法得以通过，特朗普政府未来是否会用这一法律来对付中国？

克普利：我认为互惠关税并不仅仅针对中国，而是用来惩罚对那些向美国商品征收不公平关税的贸易伙伴。比如在汽车工业领域，潜在（针对对象）甚至可能包括欧盟。当然，这部法案可能会被用来对付中国，但我认为这只是特朗普政府工具箱里的另一件工具，用来增加自己在谈判中的筹码。

德国之声：有媒体分析称，在限制特朗普对于贸易议题的权力方面，美国朝野似乎具有某种跨党派共识。您是否认为会通过立法限制特朗普在贸易谈判上的职权？果真如此的话，会对今后贸易谈判中的权力关系产生怎样的影响？

克普利：在发布制裁等问题上，（总统的）行政权力是非常大的，因为它可以就某一国家、企业或个人作出针对性的制裁条款。比如国会两院非常担心特朗普会放松对俄罗斯的制裁，或作出任何与现有制裁措施存在冲突的决定。我认为确实存在跨党派行动来从本质上限制总统作出冲动决策。我认为现在确实有这么一股力量。共和党担心的是，特朗普可能会为了快速冲高在本方阵营的政治支持度，而仅仅满足于（中国）就购买美国产品给出一个数量上的承诺，却让北京政府在其他关键问题上轻易过关。我认为他们最担心的是，莱特希泽会遵循特朗普的意愿，倾向于享受短期甜头，而不是长远的具有本质性的措施。我认为美国各政治机构之间具备非常健全的制衡机制。我们观察到这一机制正在发生作用。

德国之声：距离贸易战90天停火期结束还有大约三周时间。今后几周内贸易谈判还会有什么进展？

克普利：我认为，莱特希泽等政府官员并不希望因为3月1日的期限而匆忙作出重大决定。这是一个工作过程，而且绝不会简单轻松。我认为他们会继续对话，并同意延长期限。也许他们会作出一些关于取得突破或达成妥协的初步声明，目的就是防止关税上调到25%，并允许双方继续谈判。我认为目前而言，这就算是一个成果。

阿莱克斯·克普利（Alex Capri）是新加坡国立大学商学院访问学者。