专访：这不是冠状病毒，是"官状病毒"！

德国之声：您怎么看武汉疫情对中共政权的影响？

章立凡：原来吹的一些牛皮破产了，治理体系和治理能力的现代化，事实证明完全不具备，而且在2003年非典的时候就说要建立的公共防疫体系，现在看，事实上，经过了17年根本就没有建立起来，所以又重蹈覆辙，而且可能损害要比上次大。

这确实是一种中国病毒。虽然我们说冠状病毒，但实际上是中国官僚体系，所以又可以称为"官状病毒"。中国的官僚体系，实际上是一种专制时代、封建时代的治理体系，不是现代治理体系，所以才在疫情面前如此不堪一击。

德国之声：疫情继续延燒，中国政府试图扭转国际社会对他们处理方式的印象，包括控制网络上面的言论，比如活跃人士胡佳，上周原本参加外媒采访，被警方阻止，无法参加，您怎们看北京在疫情爆发后对言论的严格管控？

章立凡：这场疫情，疫情延误跟言论管制本身就有很大关系，但是他们为了维稳，完全不顾及这些。对中共来说，最重要的事情是保政权，为了保政权，他们不惜一切。看这次疫情领导小组成员就知道，没有一个成员是医疗卫生的专业人士，一帮外行领导内行，其中至少有两位跟意识形态有关的官员，一个常委姓王，还有一位是中宣部长，再加上一个外交部长，所做的工作就是在国际、国内来灭火，三个人都派上用场了，但这不是一个专业的团队，而是一个维稳的团队。从钳制言论上，从所谓的强调正能量方面，这个他们做到了。从外交上，央视每天播什么，都是各国、主要是第三世界政要给中共发来的电报，赞扬中共在这次疫情中的表现，为他们的错误涂脂抹粉，而且這些都是被中国撒过币的国家，现在他们用这种方式来回报。

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德国之声：中共是怎么在国际上"灭火"？

章立凡：在国际方面，一个是掩盖中共在疫情中的责任，再來就是和世卫组织去公关，尽量的拖延不让他们把中国疫情作为国际关注的公共卫生紧急事件，並不赞成限制旅行。实际上，我觉得功夫都做在防止批评上，我认为，他们为了维护这个政权，对于事实真相也不顾，对于起码的人伦也不顾。

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德国之声：您觉得这次疫情的爆发会震荡中共政权吗？

章立凡：中共执政70的历史上，这也是一个最严重的时刻之一。毛时代有一次饿死几千万人的大饥荒，邓小平时代有一个八九六四，現在出现了这样一个公共卫生事件，我觉得这次和以往不同。大饥荒和六四的时候都还没有互联网，现在有了网络，以信息的快速传播速度来讲，可能是中共执政以来面临的最严重的一次危机。他们钳制言论，禁止他们所谓负能量的信息传播，其实也完全做不到，很多事情，真相实际上大家很清楚，包括很多官员可能他们自己也清楚，自己在说假话。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。



但是这并不等于有些人预测的那样，会发生比较大的全民抗议，或者是他们称之为武汉起义的事情。我觉得不大会有，因为中共这个政权很喜欢这种战时状态，其实武汉已经接近一种战时状态，派军队、派生化部队，物资现在也临近一种配给的状态，我觉得可能这是他们的一种历史经验。毛时代就很喜欢这种战时状态。朝鲜战争的时候，利用朝鲜战争搞了一系列的社会整合，比如三反五反、土改等各种政治运动，整肃政治对手、整肃反对的力量。我觉得，现在中共有大数据这一类的现代社会监控手段。我觉得这次利用监控疫情监控人，他们可以作为未来这种应付维稳方面的应急事件的大操练、大演习。还有，就是利用人性很多弱点，你不会看到有大规模聚众抗议事件，因为大家都怕死。现在都躲在家里，没有人会为这类事件上街抗议。那么政府正好利用这点。而且他们现在把街道、居委会、网格化管理都实行起来了，我觉得他可以利用这次机会进一步加强对社会的管控。

德国之声：您认为，习近平接下来会怎么做呢，继续现有的路线吗？您觉得这次疫情会以什么样的方式结束？

章立凡：中共的习惯思路，叫做报喜不报忧。事情没出来的时候，都是报喜不报忧，掩盖不住了就改变手法，就是坏事变好事，这个当然也是中共体制特点。这次疫情也是这样，最高领导人不发话，所有人都报说未见人传人，也有说人传人是不大可能发生的事情，传达这种信息给公众。结果，大规模疫情出现的时候，一定要有领导人说话，整个机器才能开动起来，这是集权统治的一个特点，最高领导人不说话，所有人都说假话。然后只有他说了话，才立竿见影，所有事情都启动，但已经为时已晚。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 除夕前夜武汉“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停所有公共交通。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。随后“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。1月25日，中国农历鼠年大年初一，死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 "500万人离开武汉" 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 WHO宣布"国际关注的突发公共卫生事件" 世界卫生组织本1月30日召开会议之后，宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 中国大陆死亡病例超过萨斯官方数字 据中国官方数字，截至2月2日，确诊病例17205例，死亡361例，重症2296例。媒体报道，与2003年中国官方公布的萨斯死亡人数相比，此次疫情已经超过当时的数字（官方称中国大陆有349例死亡病例）。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国撤侨隔离安置 2人检测出感染病毒 截至2月2日，德国统计有10个确诊病例。其中2人是德国派军机从武汉撤侨经检测确诊的。图为百余名德国撤侨隔离两周的安置点，位于法兰克福以南一处军营。图中是记者在撤侨抵达前在该地采访。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 武汉新医院建成 中国信息管理受质疑 2月3日，据称有1000个床位的火神山医院在武汉交付，工期8天。与此同时，对于武汉疫情先期“8人造谣被警方警告”的消息，中国媒体进行追踪报道，采访了早期出于谨慎防范将消息发表在社交媒体群组的医生。中国媒体也报道了中国专家在国际期刊《柳叶刀》上发表的论文显示，在1月20日钟南山表示“肯定有人传人”之前看来就早已有相关“人传人”证据。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 习近平承认应对疫情“不足” 习近平在2月3日召开的中共中央政治局常委会议上强调，对疫情应对中暴露出来的不足，要健全国家应急管理体系。2月5日，中国新冠病毒的死亡病例达到490，确诊24324人。世卫组织呼吁全球各国第一时间分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。



你看得出很多自相矛盾的地方，比如领导人讲，他是亲自指挥，亲自部署，但是到新华社的报道，就变成了统一领导，统一指挥，实际上，可能宣传喉舌们也感觉，这种说法对领导人太不利了，虽然领导人还是强调他是唯一的决断者，但事实上，要是追责的话，当然对领导人来讲非常不利。我觉得下一步来讲，似乎中国努力做的事情就是尽快亡羊补牢，一个是尽快控制住疫情，一个是控制住社会。不至于丢失政权，然后再庆功，把这场灾难说成一场社会主义优越性的表现，高奏党的领导如何英明伟大的颂歌。我觉得最后可能变成这样，当然不排除我们意想不到的事件。当下来看，现在大家都不敢出门，除非体制内部发生一些变化，或者领导人自己不想就继续连任下去了，或者他面临追责的压力等等，但是会不会导致未来中共高层的变化还很难说。目前是一种形势很不明朗的阶段。

章立凡，中国历史学家、公共知识分子。"八九民运"时，章立凡应中共中央统战部的邀请，参与调停学潮。事件结束后，章立凡受到压力，脱离体制成为独立学者。曾出版《君子之交如水》、《记忆：往事未付红尘》等著作。

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