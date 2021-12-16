专访：过於频繁的选举恐影响台湾民主发展

(德国之声中文网) 德国之声：台湾将在周六就四个公投议题进行投票，其中一个可能对美台关系产生影响的议题是关于莱克多巴胺猪肉的议题。您认为该公投的结果对美台关系有多大的影响？

南乐：根据目前的民调，莱克多巴胺猪肉的公投似乎会通过。在短期内，它不会伤害美台关系，因为目前美台关系处于历史新高，推动这些密切丶牢固关系的相关人士不会受到公投结果影响太多。

六个月前，这样的结果可能造成的是一个更大的问题，但由于美台关系现在如此紧密，在短期内，我不认为这个结果会影响美台关系。但当涉及到美国贸易代表署和美台贸易谈判的未来时，结果可能不同。

那些质疑美国是否该推进与台湾之间的贸易法案的人肯定会以此为借口，说「当他们自己决定不想购买美国产品时，我们为什么要和台湾纠缠不清」。因为在美国有一些人并不那么热衷于跟台湾交好，我确信他们会把这作为美国不需要与台湾建立更紧密关系的理由。我不认为大多数的美国人会这么想，但这个可能的公投结果将成为那群人论述中的一个要点。

德国之声：这些公投有多少是关于人们将要投票的话题，又有多少是关于政党试图利用公投作为推动自己的支持率以及伤害另一方的方式？

南乐：我认为多数的公投题目都会通过，但我认为今年和2018年的最大区别是，民进党的地位不像2018年一样边缘化，蔡英文的支持率也不像当年那麽低。

如果公投通过，我不一定认为这像是在衡量民进党表现的「期中考」。虽然如果公投题目全部通过的话，对民进党情况不妙，但我应该不会像2018年那样对他们造成损害。归根结底，目前重要的不是公投是否通过，而是各党派对公投结果的反应。

2018年因为反婚姻平权的公投都通过了，民进党只好遵循规矩，没有以直接修改民法作为实现婚姻平权的方法。如果莱克多巴胺猪肉公投通过，重点就在于民进党要如何处理，使其在国内仍然保持合法性。

由于这次公投不是发生在与2018公投相同的政治背景下，因此，我不认为它对每个政党的影响会像上次一样大。不过，我认为这次公投仍像是一场中期选举，无论这些提案是通过或是失败，它对2022年地方选举的策略会有很多影响。

德国之声：您认为两党是否有将这次公投视为为2022年中期选举做准备的一种方式？您认为公投在多大程度上已经成为政党调整其支持度的工具？

南乐：我认为两个政党都在透过公投试验他们该如何应对2022年的选举。国民党的竞选方式将是未来的一个标志，但对民进党来说也是如此。民进党在这次的过程中，让该党内部年轻的政治家和党员在公投活动中扮演主导的角色。我认为这意味着在2022年，民进党会推动更多年轻人投入地方选举。

公投和罢免在某种意义上已经成为台湾政党争取支持率的工具，公投不一定是被用来实现其真正目的。表面上来说，所有的民主国家都应该有公投和罢免，因为这些都是好的工具。只是当它们成为一个民主国家关注的焦点时，公投与罢免可能就变成了分散注意力的东西。说实话，并不是说核电或藻礁的议题不重要，只是台湾在2021年，有更多紧迫的问题正在发生。

这些公投占用了政党和公众这么多的注意力和资源，对台湾的公民社会造成了一些消耗和政治疲劳。基本薪资丶房价丶对军队的支持等都是更紧迫的问题，但并没有太多人在谈论这些议题。

我认为若我们要确定议题的优先次序，这些公投的题目不一定是对台湾影响最大的问题。台湾现在的问题是，由于公投是安排在没有选举的那一年，这意味着台湾每年都会有一次选举，我认为这样的选举次数太频繁了。

我们不需要在两个选举中间还加上一个选举，因为这给人们制造了更多的官僚障碍。最重要的是，如果政治人物总是在竞选，他们就不能专注於写法案和通过法案。这样的结果会阻碍台湾民主的蓬勃发展。我担心的是，当台湾有这么多紧迫的问题时，它被解决的速度就会不断降低，因为台湾的政治时间很多都花在了公投和罢免上。

南乐 (Lev Nachman) 是哈佛大学费正清中国研究中心的博士后研究员，主要专注台湾与香港的政党政治发展。

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