专访：辩护律师谈谢伦伯格案件

德国之声：谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的案件重新审理在15天内就审理并宣判了，不知道您对此意见如何？

张冬硕律师：这个确实是很不寻常的情况--当然了，是合乎法律规定的，我要说前提是（这一点）。因为涉及到死刑的案件，如此之快地在15天之内走完审理程序直到宣判，这个确实是很不寻常。

从15年刑期到现在的死刑，您认为现在的宣判是合乎证据的吗，是公平的吗？

我不能评论是不是公平。我只能说，我们作为辩护律师提出的观点是，现有的证据首先不足以证明，谢伦贝格在大连从事了222多公斤毒品的走私活动。这是第一。第二个，现有的证据也不足以证明，他参与了有组织的国际贩毒活动。第三就是，公诉方所提出的补充起诉的犯罪事实，不属于新的犯罪事实。所以，即使被法院采纳了，也不能加重谢伦贝格的刑罚。主要是这三点。

但是很遗憾，法院完全没有采纳辩护人的观点。

接下来就是提起上诉了是吗？

上诉权是他本人的权力。我只有在他提起了上诉之后--我们有两位律师，我是第一辩护人，钟强（音）律师是第二辩护人，我们才会继续在上诉期间为他辩护。我估计他应该会在下周中的时候正式提出上诉的文书。

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