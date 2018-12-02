专访：贸易战不会爆发 但会长期化

中美两国首脑就贸易问题达成的妥协，是否意味着贸易冲突有望化解？三个月的“停战期”后，双方是否会再次展开对抗？中国社科院美国研究所的学者陶文钊接受了德国之声的专访。
德国之声：习近平与特朗普在阿根廷就中美贸易争端达成部分妥协，这是否能够称为"突破"？还是仅仅让贸易战全面爆发延后三个月？
陶文钊：这一妥协，表明了中美双方都有意愿去避免冲突和对抗。从美方发起争端以来，中国方面已经多次指出，贸易战不会有赢家，对双方都不利。经过几个月的实践，美方对这一点也有了一定的认识。许多美国企业、前政府官员都在批评特朗普的高关税政策。因此，这次中美之间的相互谅解，会受到双方的欢迎。现在，不会再加征更多的关税，双方还会就原先已经加征的关税展开谈判。这说明了在贸易问题上双方不能对抗，唯有通过协商才能解决问题。
德国之声：中美贸易争端最终化解的希望有多大？还是说依然前景渺茫？
陶文钊：争端并不是已经化解。在知识产权保护、国有企业补贴、"中国制造2025"规划等问题上，中美之间依然有着较大的分歧。我觉得，中美贸易摩擦可能会长期化。目前，美国已经对600亿中国商品加征了25%的关税，对2000亿左右中国商品加征10%关税。这些关税什么时候取消，我们还不清楚，需要双方继续谈判。我认为，双方最终要达成完全的一致依然比较困难。分歧还是会有，但是自由贸易是全球性的趋势。贸易摩擦现在无法完全化解，不过不会再像之前那样来势汹汹，时刻有升级成全面贸易战的危险。简而言之：摩擦仍然存在，但是全面贸易战可以避免。
德国之声：在贸易摩擦可能长期化的背景下，中国应该采取怎样的策略，来实现损失最小化、利益最大化？
陶文钊：中国应当坚持自由贸易、坚持经济全球化，同时在贸易政策上兼顾国情，维护自己的主权以及国家利益。关键就是在这两方面取得一个好的平衡。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
在二十国集团峰会期间，美国总统特朗普总统与中国领导人习近平达成协议，美中关税战“停火”90天。美方称，中国将大量进口美国产品，以改变双方贸易失衡局面。而本次G20峰会的主旨之一是呼吁修改世界贸易规则。 (02.12.2018)
中美两国领导人在阿根廷达成的贸易战“暂时停火”，到底有多大的价值？全球最大的两个经济体，今后到底会达成怎样的妥协？中国独立智库天则经济研究所的经济学家盛洪就此接受了德国之声的专访。 (02.12.2018)