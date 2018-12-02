专访：贸易战不会爆发 但会长期化

德国之声：习近平与特朗普在阿根廷就中美贸易争端达成部分妥协，这是否能够称为"突破"？还是仅仅让贸易战全面爆发延后三个月？

陶文钊：这一妥协，表明了中美双方都有意愿去避免冲突和对抗。从美方发起争端以来，中国方面已经多次指出，贸易战不会有赢家，对双方都不利。经过几个月的实践，美方对这一点也有了一定的认识。许多美国企业、前政府官员都在批评特朗普的高关税政策。因此，这次中美之间的相互谅解，会受到双方的欢迎。现在，不会再加征更多的关税，双方还会就原先已经加征的关税展开谈判。这说明了在贸易问题上双方不能对抗，唯有通过协商才能解决问题。

德国之声：中美贸易争端最终化解的希望有多大？还是说依然前景渺茫？

陶文钊：争端并不是已经化解。在知识产权保护、国有企业补贴、"中国制造2025"规划等问题上，中美之间依然有着较大的分歧。我觉得，中美贸易摩擦可能会长期化。目前，美国已经对600亿中国商品加征了25%的关税，对2000亿左右中国商品加征10%关税。这些关税什么时候取消，我们还不清楚，需要双方继续谈判。我认为，双方最终要达成完全的一致依然比较困难。分歧还是会有，但是自由贸易是全球性的趋势。贸易摩擦现在无法完全化解，不过不会再像之前那样来势汹汹，时刻有升级成全面贸易战的危险。简而言之：摩擦仍然存在，但是全面贸易战可以避免。

德国之声：在贸易摩擦可能长期化的背景下，中国应该采取怎样的策略，来实现损失最小化、利益最大化？

陶文钊：中国应当坚持自由贸易、坚持经济全球化，同时在贸易政策上兼顾国情，维护自己的主权以及国家利益。关键就是在这两方面取得一个好的平衡。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。