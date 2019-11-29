专访：贸易孤立非选项 然而欧洲不能无所作为

德国之声：美国总统特朗普本周签署了两项香港法案。从人权政策角度，您如何评价此举？

金策巴赫（Katrin Kinzelbach）：香港自1992年起在《美国-香港政策法案》之下享有特殊地位。因此，迄今为止，香港在贸易问题中受到与中国大陆不同的对待。这一特殊规定是建立在香港的政治与法律体系不同于中国大陆的基础之上。邓小平在90年代提出"一国两制"概念，而北京新近发出的讯息，例如针对香港司法的独立性及其对香港基本法的释法权，却对这一概念愈加提出疑问。基本情况发生了很大的变化，因此，美国提出新法案也就合乎事理。如果香港的自治消失，那么特殊地位也就消失，新法案无非就是这一内容。当然，在新近香港抗议运动的背景下，这也是对北京发出的政治信号，即：如果北京采取军事干预，或者香港的特殊地位因其它原因无法保留，那将带来经济上的后果。这一讯息旨在发挥威慑、并由此避免形势出现激化。但可惜过去数月的发展显示，北京并不愿让步，也不认为受到1997年中英就香港地位达成协议的约束。对于香港的人权保护以及民主化的前景而言，这是很不好的消息。因此，我对于美国新法案规定定期审核人权状况表示欢迎。鉴于香港警察一方所使用的过度暴力，美国政府如今对于特定商品如催泪弹、橡胶子弹实施出口禁令，也是正确的。但单凭这些措施不能解决香港的危机。我们不得不预计还会发生侵犯人权的情况。

德国政府尚未对此表态。上周，美国国会批准这两项法案后，德国政府发言人表示"尚无法作出最终结论"。媒体对柏林的"沉默"提出批评。您如何评价德国政府对香港局势的反应？

现在德国政府迫切需要更明确地表明立场。笼统呼吁反对暴力对这一形势无益。香港示威者希望得到国外的支持，因为他们知道，中国与很小的香港之间存在巨大的力量差异，没有来自民主国家的支持他们无法胜利。但此前却没有支持。香港民众在数月时间里几乎都是和平抗议，我们却太长时间视若无睹，直到形势激化了，才去关注。在绝望中一些示威者新近诉诸暴力，这令人极度担忧，并且是不能接受的。在我看来这也是示威者的一个策略上的大错误，因为这让他们在国外无法得到同情。但是，示威者一方的暴力并非由一个决策中心掌控，并且，它是对警方过度暴力的反应。我们必须去强调：香港大多数民众仍选择继续以和平的方式，表达对自治和民主的诉求。日前的区选举也表明这一点。香港民众不希望受到北京的长臂管辖。德国政府应当在公开表明立场时提及这一点，并以此对和平示威者表示支持。不过，我们也不应高估德国对北京的影响力。如果习近平决定控制香港，--其自身权力的维持或取决于这一危机的解决，那么，他不会因为默克尔打个电话就放弃目标。

“沉重政治问题是：我们作好准备与中国发生冲突了吗？”

香港活动人士黄之锋呼吁德国也推出制裁措施。德国政府新近的表态中尚未对此加以考虑。从人权政策角度，德国是否应采取制裁？

制裁有很多不同的类别：武器禁运、经济制裁、对个人的入境限制、冻结账户等。总体而言，首先，因共同经济政策，制裁要在欧盟层面上制定，而欧盟对中国的声音并非总是一致。德国可以在欧盟内成为一个推动因素，去考虑采取类似步骤，但这尚未发生。不过，德国究竟能否在欧盟内成功推动这样一个路线，也是未知数。鉴于香港局势的激化，制裁是正确并且相对简单的：可以对现有的出口规定进行审核。在这一形势下，欧盟应停止向香港出口催泪弹和橡皮子弹。此外，从人权角度，我认为特别是针对决策者个人的制裁可能更有成效。例如一名使用过度暴力的警长应当要担心承担个人后果。由此希望能一方面对侵犯人权的行为予以司法追究，另一方面支持对国家压制措施进行的个人反抗。但迄今为止，欧盟难以做出这样的制裁，这必须要改变。而在这一切之上笼罩的沉重政治问题是：我们作好准备与中国发生冲突了吗？

贸易和人权对立吗？

9月初德国外长马斯在柏林一次活动上与黄之锋见面。中国政府批评这是干涉内政、将影响双边关系。默克尔总理9月初访华后，西门子总裁凯飒表示，德国必须特别权衡其价值观与利益。经济对于德国的人权政策有怎样的影响？

将贸易与人权政策对立起来，这是陈旧的思维模式，我认为这毫无裨益。德国政府在对华政策中理所当然要衡量不同的利益，也包括经济利益。设想一下，如果我们大幅度限制对华贸易，或许只在一个领域。这样的决定迟早会对德国经济以及德国的就业岗位产生影响。尽管热爱人权，但我认为，德国选民不会予以长期支持。我们如今可惜陷入一种困境，就是对中国的依赖（实际上是相互的依赖）。对德国这样一个民主政体而言，与一个专制政权紧密捆绑，不单在价值观上存疑，同时也很危险。面对一党专政的中国，我们必须更为关切并思考如何保护我们的民主。在此过程中，我们应保持清醒的头脑，一定要谨慎行事。但如果我们因害怕北京而无所作为，那将无济于事。如果德国外长与一位香港有政治影响力的人士会晤，那是完全正常的事件，而不是干涉中国的内政。北京试图以这样的表态在外交圈中制造恐惧，让他人担心后果。如果对这样的表态作出让步，那在外交上就已经失败了。

德国政府呼吁欧盟就对华政策制定同一路线，同时警告不应孤立中国。欧盟成员国意见不一，您认为有何解决途径？至少在德、法、英三国间能否就香港问题达成一致？

如前所述，在欧洲达成共同路线并不简单。中国也不断试图以外交施压和经济施惠来分化欧洲各国。个别欧盟国家在短期内获得利益，但长远来看，在当今世界，我们的欧洲模式只有在全体成员国齐心协力之下才能存继。倘若德、法、英达成一致，我们应当已经听到消息了。伦敦此前发起了这样的磋商。我对此存疑。

应对香港年轻人、学者表示欢迎

对于香港局势，德国、欧盟是否还能有其它举措？

除前述公开表明立场、限制出口之外，我们必须从根本上审视对华政策。除香港危机、以及此前早有所闻的侵犯人权状况、包括逮捕人权律师之外，近日新疆关押营的无法想象的信息也曝光。习近平执政下，中国侵犯人权的规模大幅增加。在这种情况下，将北京奉若上宾是不恰当的，正如德国将举行一次特别的欧中峰会，将于2020年在莱比锡举行。此外，就我所知，柏林并未就这一特别峰会与欧盟伙伴国协商，这是一个严重错误。从战略角度看，德国朝着同等看待美国和中国的方向前进，或者进一步扩大与中国的战略伙伴关系，是没有意义的。北京多年来也试图朝这一方向引导，对我们来说，这将是一个很大的错误。习近平必须知道他在民主国家没有真正的伙伴和信任。由于我们无法信任这个一党专政的政体，在香港的问题上，我们必须做好最坏的准备。我们需要一项紧急计划。从人权角度而言，我只能说，联合国基本人权公约在香港无限制的有效。北京1997年批准了该公约，也就必须遵守。如果香港实施了紧急状态，必须在联合国框架下立即审查基本人权公约严格的规定。我们也应当做好一项准备，即特别是支撑抗议运动的年轻人和学者被迫离开香港。如果和平的示威者逃离香港，我们应当对他们予以欢迎。德国向受迫害的学者发放奖学金，洪堡基金会的申请可在此提交（Philipp-Schwartz-Intitiative）。我并不想在这里推动任何的学术外流，但如果有谁必须要离开香港或中国，应该对此予以考虑。当然，更好的是，如果北京可以做出让步，而香港找到和平与自由。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。