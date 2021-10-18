专访：负面消息不断，中国经济值得担忧吗？

德国之声：中国近期多地出现关闸限电、柴油限购等现象。这会在多大程度上影响中国经济？

刘宛鑫：能源问题的影响对经济影响非常大，因为毕竟中国是一个制造强国、制造大国。如果限制能源，会影响到工厂整个的生产过程，长远来看会影响中国的经济发展。如果工厂的生产、营运、获利受到影响，最后会影响到人民的生活，消费力也会受到影响。但能源问题的解决不可能一蹴而就，而是长期性的。通过限电或限购柴油只能在短时间内让供需达到平衡，并不足以去解决能源与环保的长期性问题。因此必须有一个长期的策略。

德国之声：那么中国政府的长期策略是什么呢？

刘宛鑫：中国政府在十四五中计划提到今后发展更多绿能，但现在还没有看到中国政府有一套完整的计划。我觉得中国政府好像对一些问题的发生感到突如其来，虽然有些问题可以预见到，但中国政府似乎没有预见到问题会在突然间变得这么严重。能源对经济的冲击是长远的，但我们看到，现在所谓的政策措施是短期性的。长期来看，中国必须做一个政策的调整。中国有很多能源专家、经济专家，需要他们分析哪些产业需要使用更多能源，怎么去处理它们的需求。现在看起来中国还没有一个全面的政策，还没有很多考虑到绿能。

德国之声：如果在能源紧缺的情况下，政府是否会去决定哪些产业优先，保哪些企业，不保哪些企业？

刘宛鑫：目前来说中国不能去决定保哪些，不保哪些，因为产业间联系非常紧密。比如重工业对能源需求非常大，但不可能去限制其生产，因为重工业产生的钢、水泥是其它产业生产的基础。因此它不会这么做，除非是到了一个非常非常紧急的情况。但这对整个经济的冲击非常大。因为产业与产业之间的连接非常紧密，放弃的产业会带来反馈性冲击，反而影响到要保的产业。中国"十四五"提到内循环、必须要考量产业之间的连结，维持整个经济系统，不能分开来考量。

德国之声：现在政府允许发电厂上涨电价，这样的措施是否能解决目前的问题？

刘宛鑫：价格上涨后，虽然需求在那里，但能够去买能源的人就变得少一点。因此价格如果比较弹性地去反映市场需求，当然对平衡需求有一定的帮助。但问题是，供给不可能因为价格上涨一下子增加。价格上涨后，没有办法负担高价格的厂商就会面临如何承担能源价格的问题，因此会影响这些厂商，让其面临能否继续生产的问题。如果企业面临关厂，他们的员工及其家庭就会受到影响。因此，必须要看中国经济政策想往哪个方向走，政府采取的政策还需要考虑到避免对经济稳定、社会稳定产生太大影响。光是弹性价格没有办法全面解决这些问题。短时间内问题会变得小一点，但供给本身还是一个问题，最后还是一个经济结构重整的过程。包括电厂是否有其它的能源来源，其发展是否会得到政策上的支持，在需求面上，要看是否能通过绿科技、绿创新从高能源需求的生产过程转为低能源需求，这是一个市场结构、经济结构全面重整的过程。

德国之声：随着能源价格上涨，人们首先就会联想到通胀下一步就会到来。中国经济说是80%都是靠内需支持，但其实很多人还是感到不敢大手大脚，不敢消费。您担心中国通胀加速，内需下滑吗？

刘宛鑫：德国油价上涨后也面临通膨压力，中国也一样。就刚才我们说到的情况为例，能源如果价格往上走，有些工厂就可能面临生产无法获利，无法继续生产的压力，他们的员工如果担心失业，就会影响到消费信心和消费意愿。比如说中国对新冠控制得很好，但有新的疫情也会出现港口被关等情况，这些问题对消费者的信心和意愿都会有影响。消费者会担心何时自己会受到波及，担心收入不稳定，考虑要存钱应付可能的收入减少。说到通膨，也要看通膨是长期的还是短时间的。如果是短期的，人们只是会暂时抑制消费意愿。如果是长期的，影响就会比较大。

德国之声：房地产市场的动荡也影响也很大，因为中国人大部分资产都是房产。楼市现在比较混乱的局面会向什么方向发展？

刘宛鑫：长远看来楼市会稳定下来，但这种长远来看会是多长时间呢？这取决于政府会有多少介入，怎么介入。中国楼市很长时间都被批评为过热。很多人买房是为了投资、投机，而政府也看到这些投机行为。