专访：谷歌在让我们变笨吗？

德国之声：长期看，谷歌会让人变笨吗？

伯内特：不会。我不认为这样的事情会发生。有关这方面我最喜欢的一个论点是，人们能够记得一篇长文，或者一首诗歌，能轻易地背诵，学校也是这么教授学生的。但大面积储存文章的能力并不一定是智慧的体现，相反，做不到这点也不会让你变得愚蠢。聪明同许多文化与遗传因素有关，以及花费时间研究怎样使用信息。记忆力的好坏不是关键。谷歌给我们的信息超过任何一个时期，我们随时有获取这些信息的渠道，因此有论点认为，它让我们变得更聪明，提供给我们更多的信息，让我们的大脑对它们进行加工。

神经科专家伯内特



谷歌怎样影响我们集中注意力的时间？

伯内特：很难在个别具体的领域进行这类判断，因为谷歌存在的时间还不够长，不足以描绘人类对其产生的神经反应，因此我们的注意系统从神经学角度看还是从前那样，没有变化。但的确有很多人不能像过去那样专注一件事。如果是刺激或者什么喜闻乐见的活动，人的大脑在一般情况下，总是通过熟悉的东西掌握新的东西，而谷歌则是让你通过触及按钮接触到几乎无限的新鲜事物，因此，人们更愿意在这里寻找更好的东西，而不是盯着眼前的东西。技术上而言，你可以将这一点扩大运用到全部的互联网上，比如脸书、推特，而不仅仅是谷歌。



德国之声：人类大脑怎样对付在谷歌那里搜到的海量信息？

伯内特：人脑有着高强的筛选信息的能力，但大部分人对此并不真正欣赏。仅我们的感官每分钟捕捉的信息量就让我们的大脑无法全部加工。况且我们的大脑有着许多筛选、优选以及对付这些信息的机制。谷歌信息也是这样，不同的是，人脑可以抽象思维和更具认知性。不幸的是，人的大脑对待多余信息的处理方法并不理想。比如，确认错误，即收集乐见的信息，因为之前我们已相信它们，忽视我们之前没有思考过、或者不相信的信息。

德国之声：人类将变得更多地依赖谷歌还是大脑？

伯内特：我预期，这会成为话题。人们可能会更多地使用谷歌，而不是太经常地去自己"加工"，当然，各人的处理方式是不一样的。无论如何，这类的处理信息只是我们大脑工作的一小部分。因此，很难预见谷歌在近期内会在同大脑的竞争中得到优势。

德国之声：谷歌怎样改变了你？

伯内特：谷歌在我生活的很多方面都带来革命。我是科普作家，需要有能力立即察觉出一份调研的核心结果，并判断，他们公布的数据是否支持我的理论。这一能力对于我的工作至关重要，同样重要的是，找到相反论据的能力。

（伯内特是神经学科学家、讲师、作者以及喜剧演员。他目前供职于卡迪夫大学医科教学中心。作品有The Idiot Brain、The Happy Brain等。）