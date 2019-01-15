专访：谢伦伯格案可能是典型的“双向歧视”

德国之声：谢伦伯格的案件引发争议，您对此意见如何？

葛祥林（Georg Gesk）教授：虽然我的专业是法学，但我想从另一个角度来看这一案件，因为有几点是很不寻常的。在外界看来，即便能确切掌握的讯息不多，但很明显的是，这一案件最初拖延了很长时间，而最后似乎又以过快的速度完成。

我们来看一看：这名男子是2014年被拘捕的，直到2016年才被起诉，2018年才宣判，之后重新审理。

而如今，仅大约两周之后，（检方）就提出了新的证据，而这些新的证据在很短的时间内带来很严重的结果（指死刑宣判--编者注）。那人们自然要问：为什么案件的初期花费了那么长的时间，超过了在中国通常处理案件的时间，而现在又为什么会那么快。

假如从直觉来看--在本人没有看过任何相关证据的情况下--我认为，这可能是一起典型的"双向歧视"案件。

许多西方人可能不知道，在中国，涉及西方人的案件仍经常受到"正向歧视"。也就是说，对他们的处理比对中国本国人更宽松一些。

我猜测，或许这是案件最初审理时间拖延的原因，也就是说，人们原先想看看能不能找出什么轻判的理由。

而在当前的政治环境下，这样一个"正向歧视"很快可能变成"反向歧视"，以至于最后案件的处理更为严厉。其次，由于被判决者到最后都否认犯罪，所以法院在适用法律时也很难运用法定从轻处罚的理由，从而使得眼前的判决和刑罚更加严厉。

当然也有一种可能是：人们说，我们现在就按照对待中国本国人一样来处理他的案件，不再有"外国人加分"，因此，大家突然间都对结果极为震惊。但根据坊间的说法，在中国判处死刑最多的就是毒品犯罪。人们可能会说，假如是个中国人，可能早就没命了。我们为什么要给外国人特殊对待。这也是一种可能的情况。

由于我是局外人，既无卷宗也无判决书在我面前，所以这些都只能是我的猜测。但我觉得这些是很有可能的。



德国之声：谢伦伯格的律师表示，估计其当事人下周中会提起上诉。根据中国法律，提起上诉后有什么样的程序和期限？

葛祥林（Georg Gesk）教授：首先，每个死刑判决必须由最高人民法院核准。也就是说，无论如何都会在北京有一个审核程序。其次，每个程序当然都有期限。法院何时开庭审理，审理时间多长，都有期限。但由于案件的复杂性等诸多原因，这些期限也可以相应地延长。所以有规定也有例外条款。然而，中国的法院通常不会留很多时间。

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