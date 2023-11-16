专访：谁是旧金山会晤的赢家？

德国之声：美国白宫发布的声明介绍旧金山“拜习会”取得的主要成果和进展包括美中两国合作打击毒品和恢复两国军方高层交流，这看起来和峰会前白宫官员一直试图降低外界对峰会成果的期待是一致的。中国在解除科技制裁和台湾问题等方面也没有从美国得到更多保证。为什么习近平会同意前往旧金山与拜登举行会晤？

辜学武：可能有两个原因： 一个是中国本身有这个需求，中美关系的僵局不打破，不利于稳外资，稳外贸和尽快恢复经济增长的战略。同美国缓和关系，必然让美国对欧洲和亚洲的盟友如德国、法国、英国、加拿大、日本、韩国带来压力，迫使他们也对对华政策作出调整。这样一来，整个西方世界都有可能跟着美国缓和同北京的关系，以防落在美国的后面，形成北京所希望看见的“回归正轨”。

第二个原因是北京可能变得更为现实一些了，认为拜登领导的民主党政府毕竟还是比共和党更愿意同中国重新开始进行实质性的合作。拜登还只有一年多的执政时间，机不可失。如果拜登连任，可进一步以旧金山之约为基础深化合作；如果共和党上台，毁掉习拜达成的协议，北京也占据了道德高地，中美关系再次恶化的责任则全在美方。

2023年11月15日中美旧金山峰会会场

德国之声：此次美中领导人会晤后，您认为谁是会晤的赢家？如果双方都有所“赢”，您认为双方各自赢得的是什么？

辜学武：双方都可以看作是“赢家”。美国实际上已经意识到，同中国全面“脱钩”的政策已经失败，还不如退一步，搞“小院高墙”之外的合作，解决美方急需解决的问题，比如“芬太尼”在美国泛滥成灾的困境。中国也意识到，要延续中国的发展机遇，离不开一个宽松的国际环境，尤其是与北美、西欧和东亚强国关系的改善，要达到这个目标，离开美国不行。因为美国还是他们的老大，缓和了同美国的关系，相当于缓和了同整个西方的关系。历史上有一个有趣的现象，一旦美国的盟友发现华盛顿与北京眉来眼去，他们跑向北京的步子往往比美国还快，日本、德国都是这样。

德国之声：《华尔街日报》在旧金山会晤前发表的一篇分析性文章中指出，“美国和中国都试图重塑全球秩序，这条对抗之路不太可能因为周三的峰会而改道”。那么旧金山会晤为改善美中关系带来什么样的意义或作用？

辜学武：旧金山会晤的目的不是把中美由竞争者变为肝胆相照的朋友，而是对竞争所带来的，对双方都不利的可能失控的危险踩刹车。明显的是双方几乎都同时意识到了这个危险。因此旧金山不是岔道口，而是刹车站。习近平这次能到美国来，可以看作是美国外交的一场胜利，也是沙利文的一个杰作，他需要这场会晤清除对中国的后顾之忧，以便他的老板拜登明年集中精力去打选战，争取连任。中国也清楚地表明，“零和思维”、“挑动阵营对立”没有出路，它只会“让世界走向动荡和分裂”。对于这一点，习近平以非常清晰的语言向美方亮明了中方的立场：“中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。”平心而论,，习近平应该是对美国说了个大实话：“大国竞争解决不了中美两国和世界面临的问题。这个地球容得下中美两国。中美各自的成功是彼此的机遇。”

这次旧金山会谈的总体印象是好像习近平给美国上了一堂大国博弈应如何相处的哲学课，而拜登则是反复交代了一些管控风险的操作细节，一个“务虚”，一个“务实”。虽然是各说各的话，但双方都似乎听进了对方的意思。相信习近平和拜登都意识到，无论是美国还是中国目前都需要一个更为宽松的国际环境以处理和解决各自最为急迫的任务，除此之外别无选择。从这种意义上讲，习近平拜登旧金山之晤无疑为达到这个目标开了个好头。未来一年的双方互动将会见证许多合作和对话机制逐步启动，一步一步把中美关系带回到一个有利于双方利益的水平。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



德国之声：包括欧洲、澳大利亚在内的美国盟友也希望华盛顿方面处理好同北京的紧张关系。您认为旧金山会晤的成果是否会让美国的盟友们感到满意？

辜学武：拜登政府之所以愿意同中国改善关系，它的欧洲、亚洲和澳洲的盟友们应该说是“功不可没”。这些国家在中国都有巨大的经济利益，有些还认为自己离开了中国市场会活得“很累”。它们没少对华盛顿吐过苦水，劝“老大”不要把同中国的关系搞得太僵，让它们夹在中间难受。美国放弃“脱钩”概念，转而接受欧洲提出的“去风险”方案就是一个典型的例子。因此没有盟友们对美国的对华缓和政策感到不满意，它们可能唯一担心的是，华盛顿和北京是否会背着它们达成一些不利于它们的约定。许多欧洲人至今还对中国政府与特朗普政府达成的所谓贸易冲突“第一阶段协定”心有余悸，来自中国的千亿订单的肥水都流向了美国，欧洲人感觉被中美排斥在外了。所以下一步可以期待的是，美国的盟友们会加大同中国缓和关系的力度而不再担心美国的“训斥，因为“老板”自己就已经带了个头。

辜学武是政治学教授，德国波恩大学政治学与国际关系学终身讲座教授并兼任全球研究中心主任。

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