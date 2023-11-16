专访：谁是旧金山会晤的赢家？

德国之声：美国白宫发布的声明介绍旧金山“拜习会”取得的主要成果和进展包括美中两国合作打击毒品和恢复两国军方高层交流，这看起来和峰会前白宫官员一直试图降低外界对峰会成果的期待是一致的。中国在解除科技制裁和台湾问题等方面也没有从美国得到更多保证。为什么习近平会同意前往旧金山与拜登举行会晤？

辜学武：可能有两个原因： 一个是中国本身有这个需求，中美关系的僵局不打破，不利于稳外资，稳外贸和尽快恢复经济增长的战略。同美国缓和关系，必然让美国对欧洲和亚洲的盟友如德国、法国、英国、加拿大、日本、韩国带来压力，迫使他们也对对华政策作出调整。这样一来，整个西方世界都有可能跟着美国缓和同北京的关系，以防落在美国的后面，形成北京所希望看见的“回归正轨”。

第二个原因是北京可能变得更为现实一些了，认为拜登领导的民主党政府毕竟还是比共和党更愿意同中国重新开始进行实质性的合作。拜登还只有一年多的执政时间，机不可失。如果拜登连任，可进一步以旧金山之约为基础深化合作；如果共和党上台，毁掉习拜达成的协议，北京也占据了道德高地，中美关系再次恶化的责任则全在美方。

德国之声：此次美中领导人会晤后，您认为谁是会晤的赢家？如果双方都有所“赢”，您认为双方各自赢得的是什么？

辜学武：双方都可以看作是“赢家”。美国实际上已经意识到，同中国全面“脱钩”的政策已经失败，还不如退一步，搞“小院高墙”之外的合作，解决美方急需解决的问题，比如“芬太尼”在美国泛滥成灾的困境。中国也意识到，要延续中国的发展机遇，离不开一个宽松的国际环境，尤其是与北美、西欧和东亚强国关系的改善，要达到这个目标，离开美国不行。因为美国还是他们的老大，缓和了同美国的关系，相当于缓和了同整个西方的关系。历史上有一个有趣的现象，一旦美国的盟友发现华盛顿与北京眉来眼去，他们跑向北京的步子往往比美国还快，日本、德国都是这样。

德国之声：《华尔街日报》在旧金山会晤前发表的一篇分析性文章中指出，“美国和中国都试图重塑全球秩序，这条对抗之路不太可能因为周三的峰会而改道”。那么旧金山会晤为改善美中关系带来什么样的意义或作用？

辜学武：旧金山会晤的目的不是把中美由竞争者变为肝胆相照的朋友，而是对竞争所带来的，对双方都不利的可能失控的危险踩刹车。明显的是双方几乎都同时意识到了这个危险。因此旧金山不是岔道口，而是刹车站。习近平这次能到美国来，可以看作是美国外交的一场胜利，也是沙利文的一个杰作，他需要这场会晤清除对中国的后顾之忧，以便他的老板拜登明年集中精力去打选战，争取连任。中国也清楚地表明，“零和思维”、“挑动阵营对立”没有出路，它只会“让世界走向动荡和分裂”。对于这一点，习近平以非常清晰的语言向美方亮明了中方的立场：“中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。”平心而论,，习近平应该是对美国说了个大实话：“大国竞争解决不了中美两国和世界面临的问题。这个地球容得下中美两国。中美各自的成功是彼此的机遇。”

这次旧金山会谈的总体印象是好像习近平给美国上了一堂大国博弈应如何相处的哲学课，而拜登则是反复交代了一些管控风险的操作细节，一个“务虚”，一个“务实”。虽然是各说各的话，但双方都似乎听进了对方的意思。相信习近平和拜登都意识到，无论是美国还是中国目前都需要一个更为宽松的国际环境以处理和解决各自最为急迫的任务，除此之外别无选择。从这种意义上讲，习近平拜登旧金山之晤无疑为达到这个目标开了个好头。未来一年的双方互动将会见证许多合作和对话机制逐步启动，一步一步把中美关系带回到一个有利于双方利益的水平。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



德国之声：包括欧洲、澳大利亚在内的美国盟友也希望华盛顿方面处理好同北京的紧张关系。您认为旧金山会晤的成果是否会让美国的盟友们感到满意？

辜学武：拜登政府之所以愿意同中国改善关系，它的欧洲、亚洲和澳洲的盟友们应该说是“功不可没”。这些国家在中国都有巨大的经济利益，有些还认为自己离开了中国市场会活得“很累”。它们没少对华盛顿吐过苦水，劝“老大”不要把同中国的关系搞得太僵，让它们夹在中间难受。美国放弃“脱钩”概念，转而接受欧洲提出的“去风险”方案就是一个典型的例子。因此没有盟友们对美国的对华缓和政策感到不满意，它们可能唯一担心的是，华盛顿和北京是否会背着它们达成一些不利于它们的约定。许多欧洲人至今还对中国政府与特朗普政府达成的所谓贸易冲突“第一阶段协定”心有余悸，来自中国的千亿订单的肥水都流向了美国，欧洲人感觉被中美排斥在外了。所以下一步可以期待的是，美国的盟友们会加大同中国缓和关系的力度而不再担心美国的“训斥，因为“老板”自己就已经带了个头。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



辜学武是政治学教授，德国波恩大学政治学与国际关系学终身讲座教授并兼任全球研究中心主任。

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