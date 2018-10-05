专访诺贝尔和平奖得主：不把性暴力视作禁区

德国之声：今年，诺贝尔奖委员会决定，关注全球妇女面对的性暴力问题。委员会的颁奖决定对您和您的同事们意味着什么？

丹尼斯·穆奎格：我想，这是一个了不起的决定。世界上有很多人，甚至我家乡的人，都不明白，强奸作为战争武器，意味着什么。他们不明白，强奸会摧毁什么，不仅是受害人，而且，会如何摧毁家庭、社会以至整个国家。我想，注意到这个事实非常重要。因为，如果一个社会或国家以这种方式被毁，那么，其后果将延续数十年。这一点我们可以在这家医院（位于省会布卡武-编者）观察到。我们必须为了受害人解决这一问题，但我们也要阻止未来继续发生这样的现象。

德国之声：具体而言？

穆奎格：在这家医院，我们医治性暴力受害人。我们不仅加以身体治疗，而且也必须在心理上给予医治。它可能需要很长时间。取决于受害人所经历的梦魇。以后，事涉受害人重新融入社会问题。而如果不能让她们自立，便达不到这一目标。这就是我们在这里做的事情。经由这3个支柱-医学的、心理-社会的和社会-经济的支柱- 我们重建起正义。她们要求得到公正。或许，有些人在经济上过得去，但会自问：为什么在我身上发生了这样的事情？为什么强奸了我的这个男人依然逍遥法外？而且继续强奸？今天，已经有女性站出来说话，要求正义。然而，这需要很多时间。

德国之声：您从事这工作几乎已有20年。出现了什么样的变化？东刚果的妇女现在的处境怎样？

穆奎格：出现了什么变化……我今天可以看到的是：今天，妇女们打破沉默，起来抗争了，当这一问题在这一地区被提出时，对女性们而言，情况相当困难。即使证据确凿，说明当事人被强奸、阴部严重受伤，但她们通常都以其它理由到这里来，原因是，她们为所发生的事情蒙羞。今天，我可以看到，女性们强硬起来了。她们向警方投诉，然后来到医院，说：看，我身上发生了什么；并告知，谁是责任人。我想，这是打击性暴力斗争的一大进步。因为，只要人们把性暴力视为禁区，比如，不能谈论，那么，这种态度也就是在保护行为者。而谈论是一种可能，向施暴者表明：如你对我做这样的事情，大家就都会知道；无地自容的将不是我，而是你。若这样，事情就会改变。正如已说过的那样，它需要时间，但会成为现实。

德国之声：对于您的工作，您的动机来自何处？从哪里获得力量？

穆奎格：谁若看到我们在这里医治的那些女性，谁就会想到，她们可以是女儿、妻子、母亲、孙女。我想，谁要是不能与面前的这个人有认同感，那就会无视他人的痛苦。我想，这是关键的一点。对我来说，这一点非常重要。要是我看到他人受苦，我就心生同情，就会感同身受。这很重要。第二点是，我看到了妇女们的坚强。女性们能强到何等程度，给我留下了深刻印象。即使在非常困难的情况下来到这里，身体受伤、在心理上被玷辱，末了，她们会挺起胸膛，为自己的权益而战。这让我个人深受感动，激励着我，继续做下去。

德国之声：Metoo运动闻名全球，得到很多关注。您怎么看这一运动？该运动在刚果有何影响？

穆奎格：我们百分之百支持Metoo运动。它提供了一种可能，打破父权社会体系。它是一种手段，将行为者绑上耻辱柱。要是行为者开始明白，如果他们强奸、给女性带来痛苦，受害人将讲出真相，他们将感到耻辱……在这个地区，我们致力于打破沉默。我想，"我也是"运动目标相同。一旦沉默被打破，行为者就会明白，不会再有禁区。因此，我支持这一运动。

刚果妇科大夫丹尼斯·穆奎格（63岁）在省会布卡武创办了Parzi医院。因长期向性暴力受害女性提供医疗帮助，他和雅兹迪女权人士纳迪亚·穆拉德（Nadia Murad）被共同授予2018年度诺贝尔和平奖。

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