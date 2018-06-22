专访许志永：承担“忠于良心”的代价

德国之声：写《远方的四年》这篇文章前是否预料到会有这样的回响？

许志永：我没想那么多。说实在的，我除了看自己推特上朋友的评论之外，别的反响我还真的不太了解。

德国之声：您文章中记述的细节之一是：一名审讯者对您辱骂恐吓一个多小时，您最后认真地问他"表演完了么？"对方"一下子崩溃了"，连连表示歉意。有批评意见认为，您借此表达"体制内的善"，是不负责任的做法，并且对此情节的真实性提出质疑。您对此有何回应？

许志永：我只是如实记述而已。可能有的人看问题的视角比较极端吧。但我还是认为人都是有良心的。

德国之声：就本文的发表时间而言，有什么特殊考虑吗？

许志永：主要是写完了。然后也考虑到出狱一周年了，就把文章发出来。就这么考虑的。

德国之声：您在文章中曾提到在狱中写作一本著作，现在完成情况如何？

许志永：还在修改中，其实出狱后一直在写。内容主要是哲学问题，关于世界的本原，关于生命的本质，关于如何有美好的社会。其实是一个系统的哲学思考，或者是对自由、公义、爱的深层阐释。

德国之声：这四年牢狱之灾，对您就以上问题的思考是否产生影响和改变？

许志永：没有根本的改变，但是在那样的环境里会把一些问题想得更加清晰更加系统。

德国之声：《远方的四年》这篇文章发表后，中国官方是否与您有过接触？

许志永：他们没有找我。有表现出来的就是在网上删帖删的很厉害。

德国之声：您现在是否处于自由状态下？出行生活是否完全自由？

许志永：是自由状态。可能暗中监控有，明确的（监控）没有。

德国之声：您经历了四年牢狱之灾，现在出狱一年了。今后有何打算？

许志永：会继续推动公民社会，继续推动中国民主宪政进程。

德国之声：您不担心那四年的经历会再来一次？

许志永：有可能。但是，只要自己忠于自己的良心，理性平和地推动社会进步，该承担的代价就承担。

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