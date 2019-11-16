专访：许多人猜测暴力冲突是港府所盼望的情势发展

（德国之声中文网）德国之声：请问现在理大现场情形为何？

江松涧：目前很难概括现场示威者的伤势，但是我目睹不少人因为伤势严重被救护车载离现场。 但是，跟上周一警察朝两名示威者开枪比起来，这次理大的冲突并未出现任何危及生命的伤势。 当防暴警察今天上午五点半左右试图进入香港理工大学时，他们在逮到示威者后，便派三至四名警察上前殴打示威者，导致不少示威者在过程中受伤。

之前当他们在公共场合进行逮捕时，多少会因为顾忌逮捕过程被媒体拍下，所以他们会控制。 然而，昨日理大的行动中，警察却没有试图克制自己的行为，所以我能想象不少示威者在过程中因此而受到蛮严重的伤势。 自从警察早上六点从理大校园撤退后，他们仍驻扎在校园周围，维持包围校园的状态，但他们的人数也没有明显增加，所以我并不认为他们打算在接下来几个小时内对理大再次发动大规模攻坚行动。

德国之声：你认为警察为何在中大的行动受到外界批评后，仍决定以类似的方式对付理大的示威者？

江松涧：警察与示威者在理大对峙的时间确实比双方上周在中大对峙的时间长，而这主要是因为从中国共产党、香港政府跟香港警察都认为他们必须以非常强硬的手段来对付「暴徒」。 警察过去一周的策略贯彻了香港政府近期施行的政策。 上周五，中大的示威者为了向香港政府与社会释出善意，他们开放了吐露港公路南北向的几条道路，希望政府能因此承诺如期举行区议会选举。

虽然港府之前曾表示希望区议会选举如期举行，但他们在示威者释出善意后，却不愿做出任何正面响应，反而向示威者表明政府不愿在任何议题上轻易与他们妥协，导致示威者在开放道路24小时候，又再度将公路封堵起来。

德国之声：香港政府在中大与理大事件爆发后，仍尚未与示威者展开对话。 你认为他们为何采取这样的立场呢？

江松涧：香港政府一直希望将「反送中」运动塑造成一个单纯的执法问题，且他们认定政府必须彻底压制前线示威者。 香港政府多次强调，目前街头的暴力情势让他们无法开始着手处理全部与「反送中」运动相关的问题。

对中国共产党与香港政府来说，在他们努力将整起运动的焦点导向前线示威者的暴力行为后，他们已局限了政府在政策制定上的发挥空间了。 也就是说，一旦政府选择采取强硬手段，他们便得坚持这个立场，因为他们担心态度放软会被外界视为展露自己的弱点。

我认为香港政府完全没有针对目前混乱的局面提出任何解决方法，他们让香港警方来控制整个局面。 许多人都猜测暴力冲突是政府所盼望的情势发展，因为如果街头的暴力冲突持续延烧，这便能强化政府的立场，让前线示威者显得更符合「暴徒」的形象。

德国之声：目前香港社会普遍对「反送中」运动的支持度如何？

江松涧：香港各界在「反送中」这个议题上的立场都已根深蒂固。 我认为目前大约有60%到80%的香港人仍然支持反送中的示威者，另外有大约10%到20%的香港人在这个议题上是采取非常亲中的态度。 如果香港政府仍拒绝透过政治手段来解决当前的危机，他们又怎么能奢望得到一些香港市民的支持呢？

此前，示威者的通讯群组间曾有人提议是否该为了让区议会选举如期举行，而降低街头示威的力道。 而当这样的消息传出来时，不少以较为温和立场支持「反送中」运动的市民都认为这是个好主意。 这样的反应显示不少支持「反送中」的香港市民希望能找出一个方法来降低街头的暴力冲突，并尽快找到方法解决当前的危机。 然而，香港政府却选择不与他们交流。 这再次显示了目前香港各界对整个「反送中」运动抱持着非常根深蒂固的态度。

德国之声：如果香港政府最后宣布延后或取消11月24日将举行的区议会选举，这样的消息有可能再次触发示威者运用暴力手段来响应吗？

江松涧：虽然目前普遍的认知是香港政府能做任何他们想做的事，但我们很难判定港府是否会取消区议会选举。 自从香港政府11月8日宣布7名民主派议员因触犯《立法会权力及特权条例》要被拘捕或预约拘捕后，民主派便认为如果港府打算让区议会选举如期举行的话，他们一定不会对这些民主派议员提出拘捕， 因为这样的作法只会对建制派的选情造成反效果。

我认为如果区议会选举仍如期在11月24日举行的话，很多人会对此感到意外。 然而，目前香港的氛围是事情每天或每个小时都可能发生变化，所以这也让大部分人很难预测港府最终会对区议会选举做出怎么样的决定。

江松涧是居住在香港的作家与活动人士。 2014年雨伞运动后，他发表两本关于该运动及其对香港政治与社会影响的专著。 除此之外，江松涧还时常为香港英文媒体"香港自由新闻"（Hong Kong Free Press）撰写与香港社会与人权相关议题的文章。

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