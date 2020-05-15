专访：解放军不会因为疫情调整对外战略

德国之声：根据中国官方在召开两会期间公布的消息，2020年中国国防支出与去年相比增加6.6%，规模达到12680亿元人民币。增幅与2019年的7.5%相比略有下降。你觉得这对于中国的国防力量和军备发展来说意味着什么？

林颖佑：首先我觉得用中国的公共国防预算来评断它国防力量或者是它的军备发展其实是蛮不准确的。中华人民共和国和其它国家不一样。它今天的许多军费，就像我们平常说的隐性军费，或者说隐形军费都可以，不一定会在它的军事预算里面呈现的。这是我们过去在评定的时候经常出现的状况。

德国之声：但是中国已经表示向联合国提交了军费报告。

林颖佑：对，但是它有很多的预算其实不一定会放在它的军费里面。如果单纯从军费来看人民解放军今天的发展其实是会有不准确的地方。再加上它这次的（军费）虽然增速略有调降，但是它的基数还是很大。也就是它的军费其实还是非常高。根据很多人，包括我自己的观察。在看人民解放军的时候，很多人会把它和美军做比较。或者是直接去看数字。可是不管它数字如何变化。虽然其科技力量不如美俄，但是一个庞大的人民解放军对于区域来说还是有很大的影响。我们今天观察的是，即使它无法立即对美国造成威胁。但是对于台湾、越南、日本这些亚太、印太周边国家，包括印度，依然是存在着很大的威胁。

德国之声：那您觉得，在如今的新冠疫情下，中国的国防策略会有怎样的调节吗？

林颖佑：在基本对外国防这一块和疫情不会有太大的关系。因为对外来说，它很重要的一点是军事战略这一块。它的军事战略和国家的战略是有必然的链接的。所以它不会因为疫情来调整对外战略。反而我会认为因为这个疫情影响到的不会是它的军事战略，而是凸显它过去军改。因为我们知道2016年解放军进行了非常大幅度的军改。军改之后它可能在后勤体系上面有出现一些问题。这些问题其实就是因为这一次的疫情凸显的。不管是他的联勤保障部队还后勤保障部。转型的过程中间，过去可能这4年来很强调的是在作战这一个层面的转型，可能忽略了后勤准备这一块。

这次的疫情，其实对真正第一线作战来说的影响性是有限的。最直接能够进行救灾的，不管是军医院体系，或者是以防化兵体系，或者是你的后勤体系，这些都在这一次的疫情中去得到一些验证。所以我觉得这次疫情之后，对于解放军来讲， 最大的改变是它的后勤整部能力。

德国之声：还有一个问题就是有关美国对台的军售。台美关系看来是越来越好。从蔡英文就职有这么多人祝贺，然后就是接下来的军售。面对当前的情况，中国国防系统会怎么样应对？

林颖佑：我倒觉得这些是美国针对中国的改变而去做的应对。你说现在中国要怎么应对美国这样的一个改变？其实这对中国来说，它在整体的一个外交上面，不管是过去讲战狼式外交或者是在一些宣言上面，其实现在大家普遍对于中国的基本观感不一定是很好，不管是求偿还是什么等等这一些。

现在对中国来说。它如何应变？我目前没有很直接的答案，不过我觉得中国会去思考它要如何去利用它的军队进行一些非战争军事行动。可能是海外救灾。因为过去认为的军队就是打仗，就是作战。但是解放军的军队在前一阵子，大概是13年14年的时候，其实非常多的一个讨论都集中在非战争军事行动上。就是你如何要运用军队来进行救灾，或者是一些其它的不是战争，而是人道救助这一块。它在运用这一些从事国际合作或者国际救灾或者是国际援助的时候，其实某方面也可以去降低中国威胁论。

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因为现在各国对于中国的批评也好，还是不信任也好，其实有一大部分应该是源自于之前的中国威胁论的带动下。这是一个整个外交层面上的考量。至于军事上面，现在美国它针对中国的转变，不管是它的飞弹的一个射程增长或者是南海岛礁的建设，其实美国也有做非常多的调整，比如它的军舰在南海的巡弋，或者是说它之前的轰炸机可能也不定期的进入南海。包括还有一些军舰恢复战力等等这些。其实美国也有非常多的一些动作。现在对解放军来讲的话，面对美国这样的威胁，有一点是，它的对外政策是不是会去做一些局部的调整？

因为这些调整有可能是要避免造成大量树敌。比如说美国的环太平洋军演，美国和其它国家的假想敌可能就是中国大陆。那中国在这样的情形之下，对外可能会产生一些比较柔和的政策，同时它必须还是要有一些强硬。所以我个人会认为说中国大陆它在对外政策上软硬两手的这种说法依然成立，虽然这个判断我们现在已经讲到烂了。但是我想强调，除了软硬之外，另外一个是虚实。也就是虚跟实两手的并进。我们大家都只知道软的政策和硬的政策，可是不要忘记它也有虚和实。

所以什么是虚和实。 我的判断是它的实兵操作这一块是实际的，一方面可能会出现比较缓和的层面，实际操作上会比较使用缓和的方式。但是它什么方面会强硬呢？--是在虚的这一面，虚的这一面可能是过去才出现的。比如推特外交，外交官用推特，或者是它会利用媒体，《环球时报》或者是其它的媒体。透过这一些相对来讲不是那么主流的媒体。主流是什么？新华社、《人民日报》。它会使用的是像《环球时报》或者其它的一些比较非主流的官方媒体来进行一些说批判也可以，说讨论也可以，挞伐也可以，会从事这类的行动。

德国之声：之前中国的乔良将军曾经说现在不是武统台湾的最好时机。但是他有说除了战争之外，可以用一些非战争军事行动。可能和您刚才说的救灾应该是不一样。也就是说它可能还是在军事上可以威胁台湾？

林颖佑：一般来讲，美军讲的非战争军事行动，MOOTW（Military operations other than war）是比较倾向于在救灾等等这样的一个层面。但是乔良讲的那一个概念，它其实不算非战争军事行动。就像我们蔡总统前天讲的，除了超限战还有网络战和认知战。我会觉得今天的中国大陆对台湾的威胁不会是只有纯军事作为。像是什么远海长航或者是辽宁号或者其他军舰经过台海。但对我们来讲最大的一个威胁是一种看不见的战争。是什么呢？可能是骇客攻击，像是针对中油或者这种关键基础设施。或者是不实讯息--这个是比较偏向认知战的部分。它会去透过一些他们可能编造的公文，或者是通过讲一些新闻，然后想要去让台湾的民众产生一些误解，或者是对政府的不信任，甚至去破坏台湾我们目前各政党之间的团结。这些都是它的作战方式。

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