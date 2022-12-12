 专访西门子总裁：我们正在让供应链多样化 | 经济纵横 | DW | 14.11.2022

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经济纵横

专访西门子总裁：我们正在让供应链多样化

西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。

德国工业巨头西门子总裁博乐仁（Roland Busch）今年2月在股东大会上的资料图片

德国工业巨头西门子总裁博乐仁（Roland Busch）今年2月在股东大会上的资料图片

Richard Walker：（鉴于对中国的经济依赖引发越来越多担忧、供应链问题持续存在，）德国企业现在到了发展多样化的时候了吗？

博乐仁（Roland Busch）：这取决于你如何定义它。如果多元化意味着减少在中国的业务，而不是在其他国家做更多的业务，那么我不认为这是正确的做法。我认为应该是增加在其他国家的业务。问题是，如果你分配一欧元或一美元的投资，将其添加到一个快速增长大市场上现有的运行机器中，其回报比你开始投资新领域、新市场来得更快。但是我们必须承认，弹性是有代价的。因此，现在投资于新市场、推动多样化是值得的，但要在中国业务的基础上。对我来说，这正是西门子公司的战略：我们继续在中国投资。我们希望保持甚至增加我们在那里的市场份额。抓住我们现有机会并没有什么不好，但同时也要更加关注其他市场，在那里发展我们的业务。

Richard Walker：但这次会议上，人们谈起中国时已经有相当谨慎的评价。我的意思是，澳大利亚前总理陆克文今天早些时候的发言就谈到习近平治下的中国经济上向左翼马克思主义发展，安全方面向右翼民族主义发展，正如在最近的党代会上看到的那样。这对像西门子这样在中国有大量投资的公司意味着什么？

博乐仁（Roland Busch）：首先，只要我们有回报，有利润，我们就要抓住机会。这并没有真正改变我们的战略。当然，如果发生破坏性的事件，那么我们就必须处理这个问题。但在此之前--谨慎地说--我不相信从一个对我们有巨大机会的市场中撤出是一个好主意，因为你永远不知道会发生什么。同时，我们绝对应该拓宽供应链，这是在另一个层面。多样化有两个方面。一个是市场准入，另一个是供应链。我们正在让供应链多样化。这样，万一发生什么事，如果颁布出口管制条例，那我们就有双重渠道，可以保证我们的业务在其他国家运行。我相信这是正确的战略。我也同意陆克文先生的描述。

西门子总裁博乐仁（Roland Busch）目前正在随同德国总理肖尔茨、经济部长哈贝克一起访问新加坡

西门子总裁博乐仁（Roland Busch）目前正在随同德国总理肖尔茨、经济部长哈贝克一起访问新加坡

Richard Walker：您赞同这样的描述，嗯......刚才你说万一发生了什么事。人们所担心一个情况就是中国犯台。我们已经看到俄罗斯对乌克兰的侵略对世界经济意味着什么。作为一个像西门子这样的公司，您为这样的情况在做什么准备？你必须将其纳入你的风险规划。

博乐仁（Roland Busch）：首先，正如我之前所说，我们正在分析我们的供应链，看看供应来自哪里。我们如何能够实现多样化，以便我们有双重采购渠道。这是我们要做的一件事。另一件事是使我们正在努力的市场多样化。这是另一个因素。最后一点是，我还是比较乐观，希望理性最终能占上风，因为如果在台湾发生什么事，只会有输家。我是说，你知道美国市场对中国的依赖性，反之亦然，都有巨大的依赖性。因此，这种关系的中断将对全球所有经济体造成非常大的伤害，我不知道是否该这么做。我希望理性占上风，要有良好的政治讨论。不要有太多攻击或挑衅发生。如果不发生这种情况，我相信我们会有一个更线性的发展，而不是破坏性的发展。

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