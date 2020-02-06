 专访被隔离的邮轮乘客：冷静、理解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2020

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时政风云

专访被隔离的邮轮乘客：冷静、理解

邮轮"世界梦号"於周二（4日）被台湾拒绝登岸, 因上月的返越南航次中，有3名内地客返内地後确诊新型冠状病毒, 目前共逾3600名乘客与工作人员在船上进行隔离, 要确定船上没有新增怀疑个案, 才允许下船。德国之声实习记者对一名网名为"中意饮冻野"的网友进行了专访。他本计划乘坐"世界梦号"赴台旅游, 顺便购买在香港紧缺的口罩和酒精。

Japan Yokohama Hafen | Kreuzfahrtschiff Diamond Princess | Quarantäne Coronavirus (Getty Images/AFP/B. Mehri)

停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮上也有多名游客被确诊感染新冠病毒

德国之声：你好, 在船上的情况如何?

目前曾经发烧的3位船员已在昨日(5日)被送院隔离。而三人新型冠状病毒测试报告仍未有结果。但晚上再增1名船员因不适要送院，亦有警察以及救护车到岸边。在所有检疫工作完成前，我们亦不可以下船。我自己支持隔离措施, 14日内船上乘客没有大陆人, 只有香港人和一些外籍人士, 而船员有操普通话的人，应该来自大陆或马来西亚。

船上职员乘客提供口罩嗎?

每人每天可以获分派一个。

现时船上有充足的食物嗎? 有没有出短缺?

暂时没有出现短缺。旅费包含了船上自助餐餐厅的花销，不需额外付费。但美食广场的则要自费,而且船方也不允许大家打包食物回房间。从上船第一日开始，都见到职员们努力地清洁消毒，这要为他们点赞。餐厅门口两旁也有自动酒精机, 职员也会监督乘客入餐厅前要用酒精消毒搓手, 要消毒好才可进入餐厅。不过也未必有用，如果真的有人已经中招。暂时看到大家都守秩序, 也听到有人说"最紧要有得食就得 (最重要的是有吃的)。"

船上乘客情如何? 有出恐慌, 鼓噪的情况?

依我所见,大家都比较冷静, 都理解此措施。不少银发族仍在打麻将。我自己也很少踏出房间, 尽量留在室内。幸好我订的是阳台房, 还是可以呼吸到新鲜空气。

有充够的衣物更换吗?

衣服的确不太够, 加上船上洗衣房也关闭了, 现在只好有自己洗。

船上开放休憩?

大部份的公共娱乐设施都关闭了, 健身房是开放的, 但我没去。

会有其他需求?

有的, 我家人都要服用血压药, 但数量不太够了, 希望会有医生能上船为有需要的病患提供协助。

背景阅读：新冠患者续增 邮轮再现新病例

记者补记：

星梦邮轮方面表示，生署将继续为船上旅客行体温测试和收集健康申表，惟目前星梦邮轮尚未得到离船可，仍需待生署通知。星梦指，船上物足够供船上全部乘客及工作人，公司亦已全面开放船上的免线上网；船上亦一直有提供口罩予有需要的人士，乘客可向服台登记领取。

立法会议员谭文豪今早(6日)提着一些物到启德邮轮码头，他表示昨晚(5日)接到一位在邮轮上的妈妈求助，称她与另一妈妈的两个儿已无奶粉及尿片，所以他今早代相关物品後希望尽快交。他希望政府要立一条热线给船上有需要人求助，例如期病患者或儿都有物及用品的需求。

周正豪（实习记者）

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