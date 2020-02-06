专访被隔离的邮轮乘客：冷静、理解

德国之声：你好, 现在船上的情况如何?

目前曾经发烧的3位船员已在昨日(5日)被送院隔离。而三人新型冠状病毒测试报告仍未有结果。但晚上再增1名船员因不适要送院，亦有警察以及救护车到岸边。在所有检疫工作完成前，我们亦不可以下船。我自己支持隔离措施, 14日内船上乘客没有大陆人, 只有香港人和一些外籍人士, 而船员有操普通话的人，应该来自大陆或马来西亚。

船上职员有为乘客提供口罩嗎?

每人每天可以获分派一个。

现时船上有充足的食物嗎? 有没有出现短缺?

暂时没有出现短缺。旅费包含了船上自助餐餐厅的花销，不需额外付费。但美食广场的则要自费,而且船方也不允许大家打包食物回房间。从上船第一日开始，都见到职员们努力地清洁消毒，这要为他们点赞。餐厅门口两旁也有自动酒精机, 职员也会监督乘客入餐厅前要用酒精消毒搓手, 要消毒好才可进入餐厅。不过也未必有用，如果真的有人已经中招。暂时看到大家都守秩序, 也听到有人说"最紧要有得食就得 (最重要的是有吃的)。"

船上乘客情绪如何? 有出现恐慌, 鼓噪的情况吗?

依我所见,大家都比较冷静, 都理解此措施。不少银发族仍在打麻将。我自己也很少踏出房间, 尽量留在室内。幸好我订的是阳台房, 还是可以呼吸到新鲜空气。

你们有充够的衣物更换吗?

衣服的确不太够, 加上船上洗衣房也关闭了, 现在只好有自己洗。

船上还开放休憩设施吗?

大部份的公共娱乐设施都关闭了, 健身房是开放的, 但我没去。

你们会有其他需求吗?

有的, 我家人都要服用血压药, 但数量不太够了, 希望会有医生能上船为有需要的病患提供协助。

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记者补记：

星梦邮轮方面表示，卫生署将继续为船上旅客进行体温测试和收集健康申报表，惟目前星梦邮轮尚未得到离船许可，仍需待卫生署通知。星梦续指，船上物资足够供应船上全部乘客及工作人员，公司亦已全面开放船上的免费无线上网；船上亦一直有提供口罩给予有需要的人士，乘客可向服务台登记领取。

立法会议员谭文豪今早(6日)提着一些物资到启德邮轮码头，他表示昨晚(5日)接到一位在邮轮上的妈妈求助，称她与另一妈妈的两个婴儿已经无奶粉及尿片，所以他今早代购相关物品後希望尽快交给她们。他希望政府要设立一条热线给船上有需要人求助，例如长期病患者或婴儿都有药物及用品的需求。

周正豪（实习记者）