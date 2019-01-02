专访：“蔡英文摆明要和大陆对抗”

德国之声：您如何看待蔡英文总统的最新表态，对比之前是否更加强硬？

张文生：确实。蔡英文这次明确否定"九二共识"、"一个中国"和"一国两制"。而在她竞选期间和去年当选之后，她都尽量避免明白地表达其台独立场，表示要维持现状，对包括"九二共识"、"一个中国"在内的很多政治问题采取模糊立场，而这次她表达得很清楚。可以说，她这次撕下了所有的伪装和掩饰，把台独立场一次说清楚了。在她就职演说时，国台办说演说"是一份没有完成的答卷" ，那么这一次她清楚地给了大陆一份"答卷"，"答卷"已经答完了。

这也说明，蔡英文不准备和大陆进行谈判，不准备和大陆交流、交往，也不准备和大陆改善关系，而是明白地要准备和大陆对抗了。

德国之声：是什么促成了蔡英文这种态度上的变化？

张文生：我想，这可能是蔡英文准备2020年选举的主调。九合一选举也是一个重要原因。该选举体现了台湾民意的转向，对她党内的执政非常不满，对经济建设、社会经济改革还有政治改革都非常不满。我想，她应该是考虑到，还有一年多时间，她就要面临2020年选举了。这个时候，想要在岛内改革以及经济建设方面做出成绩，恐怕不太现实，所以下一步她可能就把重点放在打"统独"议题，把台独立场、所谓的"维护台湾主权"的立场突出出来，把2020年选战集中在政治议题、集中在统独攻防方面。

德国之声：大陆方面的对台政策是否也有变化？习近平主席这次《告台湾同胞书》40周年纪念讲话所表现出的态度是否也更强硬了？

张文生：我认为，北京方面的政策立场是一贯的，包括"九二共识"、"一个中国"、"一国两制"、"和平统一"这些原则立场。这次更加突出了要推进和平统一，而且提出了一些具体的建议，包括探索"两制"台湾方案，包括提议两岸民主协商来达成制度性的安排。这些都是推进两岸政治谈判的具体方案。

但是从两岸关系发展的历史来看，凡是大陆提出政治谈判，希望进入统一进程的时候，台湾方面的抵触和反弹都是非常强烈的。这也说明了，台湾当局--不管是绿营、浅绿还是蓝营，对于两岸政治谈判以及和平统一都意愿不高。这也说明该进程确实不那么容易推进。对于大陆来说，还有很多困难需要克服，也还有很多工作需要推动。

德国之声：具体来说，在台北政府不配合的情况下，北京目前以及近期还有什么方法和手段，来实现其和平统一的目标呢？

张文生：在台湾当局不配合的情况下，大陆唯一的出路就是寄希望于台湾民众，寄希望于台湾在野党。希望民间和各种社会势力进行推动。所以大陆的对台政策，还是会把重点放在台湾民众和基层上面。加强交流，推出惠台政策，吸引台湾社会，来争取台湾民心。我想，这将是这几年对台政策的重点。

具体与台湾当局的政治谈判，只要蔡英文还在台上，恐怕很难。而如果蔡英文下台，将来会不会有机会？这个"将来"，还要再看。

德国之声：蔡英文在回应习近平时，也表示拒绝"九二共识"和"一国两制"是台湾的民意。您如何看待她的这个说法？

张文生：我想这是她对台湾民意的误判。现在台湾民众对统一确实有种种顾虑，对"一国两制"也存在污名化，所以民调显示，台湾民众对统一和"一国两制"的支持率还不高。但是，九合一选举反映了，台湾民众对"九二共识"的认同还是比较高的。这一点应该说是蔡英文错估的台湾民意。

很多台湾民众并不很清楚"九二共识"的具体内容。但他们认为，承认"九二共识"就能推动两岸交流，就能推动两岸经济、社会、文化的合作，这个台湾民众是认同的。

德国之声：习近平主席在讲话时也明言不会排除武统，这一点在国际上受到关注。您认为，现阶段有无大陆武力介入的可能？

张文生：对于大陆而言，武力是底限，是没有办法放弃的。目的一个是为了防范外国势力的介入，另一个是为了防范台独冒险，所以不会放弃这个最后手段。但是，我们认为，这两年外国势力大规模介入以及台独冒险的可能性不大——虽然不排除可能会有一些"擦边球"的动作，所以这几年两岸发生武力冲突的危险系数并不高。

张文生教授是现任厦门大学台湾研究院副院长、厦门大学台湾研究院政治研究所所长。他同时兼任《台湾研究集刊》主编，也是国台办海研中心特约研究员。

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