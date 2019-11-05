 专访：蔚来如何才能“更好地活下去”？ | 经济纵横 | DW | 10.11.2019

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经济纵横

专访：蔚来如何才能“更好地活下去”？

有“中国特斯拉”之称的蔚来汽车如今在产品质量问题不断、政策环境恶化的背景下股价不断缩水。其欧洲副总裁接受了德国之声的采访，讲述蔚来的未来路在何方？

Hui ZHANG, Vize-Präsident des Automobilherstellers NIO (NIO Germany/G. Wen)

蔚来汽车欧洲副总裁张晖

德国之声中文网：如今蔚来汽车面临各种各样的困境，包括汽车电池自燃召回以及脱缰的成本，之前甚至有人说蔚来的烧钱速度比特斯拉还要快，虽然您的公司后来也给予了一定程度的澄清，但面对公司历史上最困难的时期，蔚来的未来在哪里呢？

张晖：首先我想向关心蔚来的人，以及蔚来的客户表示感谢。事实上我们今年就已经从公司的层面上针对整个行业的变化，以及大环境的变化制定了一些公司内部的战略方向。

首先，应对这些问题，我们首先需要加大销售量。其实现在有一个好消息，我们昨天（11月4日）发布了我们10月份的销售数字。我们一共销售了2526辆车。是2019年单月最好的销售纪录。

在这个层面上，针对整个电动车市场和汽车市场遇到困难的时候，我们第一是加大一切的力度，包括采用更灵活，更新的销售模式来促进销售业绩。第二，我们在公司内部不断提高经营的效率，其中包括管理效率、制造效率和产品开发效率。

针对蔚来的未来，我们在不断提高用户的满意度。因为这是我们蔚来真正想做的事情，是我们的至高目标。同时，我们正在投资第二代蔚来汽车平台的开发。这个工作我们已经开始，是建立在更高的驾驶辅助和无人驾驶的基础上。所以一方面我们在提高销售，以便我们在激烈的竞争中更好的活下去，始终留在竞争的市场上。同时我们也没有放弃对未来的投资，也就是我们第二代平台的开发。

USA, New York: Börsengang des chinesischen Start-Ups Nio Inc. (Reuters/B. McDermid)

蔚来汽车于2018年2月在纽交所成功上市 股价如今经历了巨幅下跌

德国之声中文网：德国联邦政府在刚刚结束的"汽车峰会"上，为德国未来的电动车市场发展制定了各种利好措施。包括大幅度提高购车补贴，以及政府参与投资大幅度扩张充电网的建设。这对于布局欧洲市场也已经有一段时间，包括把设计中心设立于德国慕尼黑的蔚来来说应该应该都是好消息。但目前蔚来就是还没有走出向欧洲市场推出产品的这一步。公司在这方面有什么具体时间上的规划吗？

我们一直在朝着向欧洲市场销售产品这个方向努力。但是具体的时间表抱歉我在这里无法给出。在可见的未来，我们是可以期待在欧洲的街道上看见蔚来汽车的。

德国之声中文网：那您能否解释一下，现在蔚来汽车进入欧洲市场最大的阻力是什么呢？

张晖：我觉得没有阻力，只是我们作为一家新兴的初创公司。我们要有一个内部资源的相应匹配。因为我们不是一家有百年传统，销售量过百万的大型汽车企业。在相对有限的资源里，我们想先把中国的市场做到最好。这只是我们内部资源匹配顺序上的区别。

我们对自己的产品，无论是满足欧洲的碰撞要求，还是在智能电动车的功能上，包括驾驶辅助系统和无人驾驶功能的竞争力上我们还是有信心的。

另外事实上我们还是非常愿意跟全球，无论是中国、欧洲还是德国的同行们在可以合作的范围内开展更好的合作。因为在今天进入无人驾驶的发展过程当中，对于任何一个企业来说，投资所需要的深度和广度都是很大的。

观看视频 01:44

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