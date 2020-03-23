专访：“若长期停摆，任何救市计划都无效”

德国Ifo经济研究所所长菲斯特在接受德国之声专访时指出，冠状病毒引发的经济危机可造成数千亿欧元的损失，并有可能导致上世纪三十年代世界经济危机那样的大萧条。
德国之声：为遏制冠状病毒传播，德国全面限制常态生活。我们会经历2009年金融危机那样的经济崩盘吗？
菲斯特（Clemens Fuest）：我担心，我们会有这样的经历，只不过，情况或许会更糟。因此，现在如何应对这一危机，非常重要。出于健康保护考虑，目前，有必要减少经济活动。但我们同时必须研究，如何尽可能快地重新全面或至少部分重启。因为，若不能使经济稳定，社会将无法持续承受停摆。
德国之声：这次经济崩盘会是何种规模？
菲斯特：现在，若能迅速走出停摆，经济崩盘的规模或许占国内生产总值的5-6%；就是说，大概稍高于我们在金融危机高峰期曾有过的高度。然而，若停摆延长，比如3个月，或再有几个月，直到我们重返正常水平，那样的话，就会很快出现可高达20%的跌幅。这样的跌幅，我们只在三十年代世界经济危机时期经历过。联邦德国历史上不曾有过；而这样的局面至少会带来经济不稳定的风险。绝不能让这样的事情发生。
德国之声：为防止出现这样的局面，联邦政府本周一（3月23日）出台了一个庞大的一揽子计划，以帮助经济和国民。这个一揽子计划够吗？
菲斯特：是个好计划，但不够。问题在于，我们在某种程度上封冻经济、减少生产，而公共资金根本无法予以弥补。救助计划的意义仅在于，在这个封冻阶段，使企业不倒闭，尤其是对小微企业以及个体户提供帮助。但是，所有这些手段都无法改变这一事实：停产。我们在研究报告中给出的成本便是停产的成本。所以说，我们必须在不忽视战疫的前提下实现走出停摆。这不容易，但我们现在必须拟就战略。若延长停摆，政府的任何救助措施都帮不了我们。
德国之声：相关战略可以是怎样的呢？
菲斯特：属于此一战略的可以是比如说，全体民众戴口罩、全面检测。公共场所消毒也是内容之一。某些东亚国家已给我们作出了表率。在日本、韩国，人们对口罩的使用远多于我们。当然，大家都得有口罩，也就是说，眼下的焦点是，尽快使产业能生产出口罩。如果我们能实现全面戴口罩，很多瘟疫学家和医生都说，我们便能比在不戴口罩的情况下更快全面恢复经济活动。
德国之声：要是有朝一日经济重又全面恢复，是否就会出现巨大的后补效应，并构成强大的增长驱动力；或者，国家还需继续采取措施，重振经济？
菲斯特：那时，国家仍需继续采取措施。虽然，肯定会出现后补效应，谁要是现在不买车，肯定会在将来某个时候买，但，我们有一个问题，即：可能会出现大量破产，那样的话，将不仅不会有后补效应，而且还很可能是长期的伤害。政界目前致力于最小化或阻止产生这一长期伤害。也就是说，人们可以预期，这里、那里会有后补效应，但停摆时间越久，经济复苏便越困难。
德国之声：冠状病毒疫情爆发前，气候危机是个大题目。眼下，气候正受惠于生产和交通活动减少。疫情之后会是何种情况？
菲斯特：现在的情况是，如果成为一个极深层的经济危机，各种气候政策考虑会暂时放在一边。在金融危机时也是这样的。气候保护是一个中期的、全球的问题。我们此刻面对的却是一种导致经济出现短期不稳定的危机。此时，人们将暂时集中注意力于克服这个现时危机。气候保护暂时往后靠靠。
菲斯特（Clemens Fuest）是慕尼黑路德维希-马克西米利安大学国民经济学教授、联邦经济部科学委员会成员。菲斯特从2016年4月1日起担任慕尼黑Ifo研究所所长。此前，他是曼海姆欧洲经济研究中心（ZEW）主任。
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