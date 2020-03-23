专访：“若长期停摆，任何救市计划都无效”

德国之声：为遏制冠状病毒传播，德国全面限制常态生活。我们会经历2009年金融危机那样的经济崩盘吗？

菲斯特（Clemens Fuest）：我担心，我们会有这样的经历，只不过，情况或许会更糟。因此，现在如何应对这一危机，非常重要。出于健康保护考虑，目前，有必要减少经济活动。但我们同时必须研究，如何尽可能快地重新全面或至少部分重启。因为，若不能使经济稳定，社会将无法持续承受停摆。

德国之声：这次经济崩盘会是何种规模？

菲斯特：现在，若能迅速走出停摆，经济崩盘的规模或许占国内生产总值的5-6%；就是说，大概稍高于我们在金融危机高峰期曾有过的高度。然而，若停摆延长，比如3个月，或再有几个月，直到我们重返正常水平，那样的话，就会很快出现可高达20%的跌幅。这样的跌幅，我们只在三十年代世界经济危机时期经历过。联邦德国历史上不曾有过；而这样的局面至少会带来经济不稳定的风险。绝不能让这样的事情发生。

汉堡集装箱码头

德国之声：为防止出现这样的局面，联邦政府本周一（3月23日）出台了一个庞大的一揽子计划，以帮助经济和国民。这个一揽子计划够吗？

菲斯特：是个好计划，但不够。问题在于，我们在某种程度上封冻经济、减少生产，而公共资金根本无法予以弥补。救助计划的意义仅在于，在这个封冻阶段，使企业不倒闭，尤其是对小微企业以及个体户提供帮助。但是，所有这些手段都无法改变这一事实：停产。我们在研究报告中给出的成本便是停产的成本。所以说，我们必须在不忽视战疫的前提下实现走出停摆。这不容易，但我们现在必须拟就战略。若延长停摆，政府的任何救助措施都帮不了我们。

德国之声：相关战略可以是怎样的呢？

菲斯特：属于此一战略的可以是比如说，全体民众戴口罩、全面检测。公共场所消毒也是内容之一。某些东亚国家已给我们作出了表率。在日本、韩国，人们对口罩的使用远多于我们。当然，大家都得有口罩，也就是说，眼下的焦点是，尽快使产业能生产出口罩。如果我们能实现全面戴口罩，很多瘟疫学家和医生都说，我们便能比在不戴口罩的情况下更快全面恢复经济活动。

德国之声：要是有朝一日经济重又全面恢复，是否就会出现巨大的后补效应，并构成强大的增长驱动力；或者，国家还需继续采取措施，重振经济？

菲斯特：那时，国家仍需继续采取措施。虽然，肯定会出现后补效应，谁要是现在不买车，肯定会在将来某个时候买，但，我们有一个问题，即：可能会出现大量破产，那样的话，将不仅不会有后补效应，而且还很可能是长期的伤害。政界目前致力于最小化或阻止产生这一长期伤害。也就是说，人们可以预期，这里、那里会有后补效应，但停摆时间越久，经济复苏便越困难。

德国之声：冠状病毒疫情爆发前，气候危机是个大题目。眼下，气候正受惠于生产和交通活动减少。疫情之后会是何种情况？

菲斯特：现在的情况是，如果成为一个极深层的经济危机，各种气候政策考虑会暂时放在一边。在金融危机时也是这样的。气候保护是一个中期的、全球的问题。我们此刻面对的却是一种导致经济出现短期不稳定的危机。此时，人们将暂时集中注意力于克服这个现时危机。气候保护暂时往后靠靠。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



菲斯特（Clemens Fuest）是慕尼黑路德维希-马克西米利安大学国民经济学教授、联邦经济部科学委员会成员。菲斯特从2016年4月1日起担任慕尼黑Ifo研究所所长。此前，他是曼海姆欧洲经济研究中心（ZEW）主任。

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